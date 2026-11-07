Bez veľkých mien zimujú tesne za lídrom. Dedinský klub konkuruje futbalovým baštám

Futbalisti Raslavíc.
Futbalisti Raslavíc. (Autor: PC)
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Peter Cingel|7. nov 2026 o 08:00
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Klub z obce s necelými 3000 obyvateľmi nechal za sebou viacero tradičných futbalových značiek.

Príjemným prekvapením III. ligy, skupiny Východ, sú futbalisti obce z okresu Bardejov s takmer 3000 obyvateľmi.

Miestny futbalový klub OFK SIM Raslavice bude zimovať na výbornom druhom mieste treťoligového pelotónu.

V trinástich zápasoch získal 26 bodov, čo je len o jeden menej ako vedúca Lokomotíva Košice. Jeho bilancia je 8 víťazstiev, 2 remízy a 3 prehry pri skóre 22:16.

Na domácom ihrisku boli Raslavičania stopercentní a úspešne si počínali aj na ihriskách súperov, odkiaľ priviezli päť bodov. Doma dosiahli bilanciu 7 víťazstiev a skóre 17:5, vonku si pripísali jedno víťazstvo, dve remízy a tri prehry pri skóre 5:11.

Tretí Medzev má rovnaký počet bodov, štvrtá Stará Ľubovňa zaostáva o jediný bod. OFK SIM tak nechal za sebou viaceré futbalové bašty, ako sú Stará Ľubovňa, Poprad, Spišská Nová Ves, Vranov, Snina či Bardejov.

Futbalisti Raslavíc.
Futbalisti Raslavíc. (Autor: PC)

Raslavice nestavili na veľké mená

Raslavice sa ako nováčik tretej ligy nestratili ani v predchádzajúcom ligovom ročníku. Úspešne účinkovali v strede tabuľky a nemuseli sa obávať o svoju ligovú príslušnosť.

Počas letnej prestávky doplnili káder a v aktuálnej sezóne dokazujú, že patria medzi najlepšie mužstvá súťaže. Tím má kvalitu a disponuje aj niekoľkými výraznými individualitami. Raslavičania však nestavili na veľké mená.

Naopak, tréner Daniel Vanta dáva príležitosť mladým talentovaným hráčom, ktorí sa mu za dôveru odmeňujú nasadením a dobrými výkonmi. V mužstve pôsobia v porovnaní s väčšinou súperov iba traja legionári, všetci z Ukrajiny.

Tréner nebude hráčom brániť k odchodu

Najlepším strelcom mužstva je 23-ročný Nikolas Lukáč. V trinástich zápasoch zaznamenal deväť gólov a v tabuľke strelcov súťaže mu patrí tretie miesto.

O jeho služby prejavili záujem kluby z vyšších súťaží už v minulom roku, no Nikolas sa vtedy rozhodol zostať v Raslaviciach.

Záujem o neho pretrváva aj teraz a najbližšie obdobie ukáže, ako sa jeho futbalová budúcnosť vyvinie. Zatiaľ je to 50:50.

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Podľa slov trénera Vantu klub nebude hráčom brániť v odchode do vyšších súťaží. Len o dva góly menej strelil ďalší talentovaný futbalista, 21-ročný Sebastián Novotňák. Aj jeho výkony potvrdzujú, že Raslavice majú vo svojom kádri zaujímavý mladý potenciál.

Káder mužstva tvorili brankári Švec a Kosobutskyi (UA), obrancovia Chmeliar, Grejták, Olšavský, Varga, Kačmár, Fertaľ, Kviatkovský a Sabo, stredopoliari Stachura, Bogdan (UA), Jurčišin a Olejár, útočníci Bank, Kasumov (UA), Novotňák, Burcák, Lukáč, Marcinek, Katrinič a Zoš.

Mužstvo dokázalo spojiť dravosť s kvalitou

Trénerom mužstva je 33-ročný Daniel Vanta, držiteľ trénerských licencií UEFA A a UEFA YA.

Mladý, no už úspešný tréner hodnotí účinkovanie svojho mužstva nasledovne: „S naším účinkovaním sme, samozrejme, spokojní. Ambíciou bolo potvrdiť umiestnenie z minulého roka a v tomto ohľade sme dosiahli nadštandardný výsledok.

V lete prebehla väčšia obmena kádra, a tak hra na ihrisku nevyzerala vždy optimálne po futbalovej stránke.

Výsledky sme však dosahovali výborné. Priestor na zlepšenie vidím najmä v hernom prejave na ihriskách súperov.“

Tréner Raslavíc Daniel Vanta.
Tréner Raslavíc Daniel Vanta. (Autor: PC)

Raslavice tak môžu hodnotiť jesennú časť sezóny s veľkou spokojnosťou. Druhé miesto v tabuľke, 26 získaných bodov a minimálny odstup od lídra sú dôkazom, že ich výsledky nie sú náhodné.

Mužstvo dokázalo spojiť dravosť mladých hráčov s kvalitou skúsenejších futbalistov a pod vedením Daniela Vantu urobilo ďalší krok vpred. Jarná časť však prinesie nové výzvy.

Raslavičania budú chcieť nadviazať na vydarenú jeseň, udržať si miesto medzi najlepšími a potvrdiť, že aj tento klub môže byť výrazným hráčom treťoligovej súťaže.

Tabuľka III. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
13
8
3
2
22:8
27
V
P
V
V
V
2
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
13
8
2
3
22:16
26
V
R
V
P
V
3
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
13
8
2
3
27:18
26
V
R
V
V
V
4
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
13
7
4
2
28:16
25
R
V
V
R
P
5
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
13
6
2
5
24:14
20
V
V
P
V
P
6
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
13
6
2
5
23:23
20
P
R
V
P
V
7
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
13
6
1
6
20:18
19
P
V
P
P
P
8
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
13
6
1
6
24:21
19
V
V
P
V
R
9
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
13
5
3
5
24:20
18
P
R
P
R
P
10
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
13
4
5
4
15:18
17
V
P
V
R
R
11
FK PopradFK PopradFK Poprad
13
5
2
6
21:19
17
P
R
P
R
V
12
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
13
4
2
7
14:29
14
R
P
V
V
P
13
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
13
1
4
8
4:19
7
P
R
P
P
R
14
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
13
0
1
12
7:36
1
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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