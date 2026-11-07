Bez veľkých mien zimujú tesne za lídrom. Dedinský klub konkuruje futbalovým baštám

Príjemným prekvapením III. ligy, skupiny Východ, sú futbalisti obce z okresu Bardejov s takmer 3000 obyvateľmi.
Miestny futbalový klub OFK SIM Raslavice bude zimovať na výbornom druhom mieste treťoligového pelotónu.
V trinástich zápasoch získal 26 bodov, čo je len o jeden menej ako vedúca Lokomotíva Košice. Jeho bilancia je 8 víťazstiev, 2 remízy a 3 prehry pri skóre 22:16.
Na domácom ihrisku boli Raslavičania stopercentní a úspešne si počínali aj na ihriskách súperov, odkiaľ priviezli päť bodov. Doma dosiahli bilanciu 7 víťazstiev a skóre 17:5, vonku si pripísali jedno víťazstvo, dve remízy a tri prehry pri skóre 5:11.
Tretí Medzev má rovnaký počet bodov, štvrtá Stará Ľubovňa zaostáva o jediný bod. OFK SIM tak nechal za sebou viaceré futbalové bašty, ako sú Stará Ľubovňa, Poprad, Spišská Nová Ves, Vranov, Snina či Bardejov.
Raslavice nestavili na veľké mená
Raslavice sa ako nováčik tretej ligy nestratili ani v predchádzajúcom ligovom ročníku. Úspešne účinkovali v strede tabuľky a nemuseli sa obávať o svoju ligovú príslušnosť.
Počas letnej prestávky doplnili káder a v aktuálnej sezóne dokazujú, že patria medzi najlepšie mužstvá súťaže. Tím má kvalitu a disponuje aj niekoľkými výraznými individualitami. Raslavičania však nestavili na veľké mená.
Naopak, tréner Daniel Vanta dáva príležitosť mladým talentovaným hráčom, ktorí sa mu za dôveru odmeňujú nasadením a dobrými výkonmi. V mužstve pôsobia v porovnaní s väčšinou súperov iba traja legionári, všetci z Ukrajiny.
Tréner nebude hráčom brániť k odchodu
Najlepším strelcom mužstva je 23-ročný Nikolas Lukáč. V trinástich zápasoch zaznamenal deväť gólov a v tabuľke strelcov súťaže mu patrí tretie miesto.
O jeho služby prejavili záujem kluby z vyšších súťaží už v minulom roku, no Nikolas sa vtedy rozhodol zostať v Raslaviciach.
Záujem o neho pretrváva aj teraz a najbližšie obdobie ukáže, ako sa jeho futbalová budúcnosť vyvinie. Zatiaľ je to 50:50.
Podľa slov trénera Vantu klub nebude hráčom brániť v odchode do vyšších súťaží. Len o dva góly menej strelil ďalší talentovaný futbalista, 21-ročný Sebastián Novotňák. Aj jeho výkony potvrdzujú, že Raslavice majú vo svojom kádri zaujímavý mladý potenciál.
Káder mužstva tvorili brankári Švec a Kosobutskyi (UA), obrancovia Chmeliar, Grejták, Olšavský, Varga, Kačmár, Fertaľ, Kviatkovský a Sabo, stredopoliari Stachura, Bogdan (UA), Jurčišin a Olejár, útočníci Bank, Kasumov (UA), Novotňák, Burcák, Lukáč, Marcinek, Katrinič a Zoš.
Mužstvo dokázalo spojiť dravosť s kvalitou
Trénerom mužstva je 33-ročný Daniel Vanta, držiteľ trénerských licencií UEFA A a UEFA YA.
Mladý, no už úspešný tréner hodnotí účinkovanie svojho mužstva nasledovne: „S naším účinkovaním sme, samozrejme, spokojní. Ambíciou bolo potvrdiť umiestnenie z minulého roka a v tomto ohľade sme dosiahli nadštandardný výsledok.
V lete prebehla väčšia obmena kádra, a tak hra na ihrisku nevyzerala vždy optimálne po futbalovej stránke.
Výsledky sme však dosahovali výborné. Priestor na zlepšenie vidím najmä v hernom prejave na ihriskách súperov.“
Raslavice tak môžu hodnotiť jesennú časť sezóny s veľkou spokojnosťou. Druhé miesto v tabuľke, 26 získaných bodov a minimálny odstup od lídra sú dôkazom, že ich výsledky nie sú náhodné.
Mužstvo dokázalo spojiť dravosť mladých hráčov s kvalitou skúsenejších futbalistov a pod vedením Daniela Vantu urobilo ďalší krok vpred. Jarná časť však prinesie nové výzvy.
Raslavičania budú chcieť nadviazať na vydarenú jeseň, udržať si miesto medzi najlepšími a potvrdiť, že aj tento klub môže byť výrazným hráčom treťoligovej súťaže.