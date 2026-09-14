Obertov spoluhráč mal pozitívny test na alkohol aj drogy. Havaroval a prišiel o vodičák

Hráč Cagliari Daniel Maldini (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi.
Hráč Cagliari Daniel Maldini (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi. (Autor: TASR/Lapresse via AP)
SITA|14. sep 2026 o 12:52
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Údajne pri odbočovaní na ďalšiu ulicu nedal prednosť v jazde.

Taliansky futbalista Daniel Maldini mal zaujímavý víkend. Najskôr z pokutového kopu rozhodol o víťazstve 2:1 na ihrisku Atalanty Bergamo v prospech svojho Cagliari Calcio a potom mal dopravnú nehodu.

Stalo sa tak v noci zo soboty na nedeľu v Miláne. Aby toho nebolo málo, na mieste incidentu mal pozitívny test na prítomnosť drog, no na definitívny výsledok čaká po ďalších toxikologických vyšetreniach.

O vodičský preukaz prišiel aj pre dvojnásobne vyššiu hladinu alkoholu v krvi, ako dovoľujú talianske zákony.

Maldini viedol svoje Porsche, keď údajne pri odbočovaní na ďalšiu ulicu nedal prednosť v jazde a narazil do iného vozidla, ktoré následne vrazilo do zaparkovaného auta.

VIDEO: Zostrih zápasu Atalanta - Cagliari

Útočník Cagliari bol vo vozidle s troma ďalšími osobami, v druhom aute sa viezli dve osoby. Nikto neutrpel vážne zranenia.

Maldini je spoluhráč slovenského obrancu Adama Oberta, ktorý absolvoval celé spomenuté stretnutie v Bergame a takisto pomohol tímu k víťazstvu.

Cagliari zažíva úspešný vstup do novej sezóny, zo štyroch zápasov Serie A dosiahlo tri triumfy a v tabuľke mu patrí 4. miesto o bod za vedúcim Laziom Rím. Atalanta je na 11. priečke.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Hráč Cagliari Daniel Maldini (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi.
    Hráč Cagliari Daniel Maldini (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi.
    Obertov spoluhráč mal pozitívny test na alkohol aj drogy. Havaroval a prišiel o vodičák
    dnes 12:52
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