Obertov spoluhráč mal pozitívny test na alkohol aj drogy. Havaroval a prišiel o vodičák

Taliansky futbalista Daniel Maldini mal zaujímavý víkend. Najskôr z pokutového kopu rozhodol o víťazstve 2:1 na ihrisku Atalanty Bergamo v prospech svojho Cagliari Calcio a potom mal dopravnú nehodu.
Stalo sa tak v noci zo soboty na nedeľu v Miláne. Aby toho nebolo málo, na mieste incidentu mal pozitívny test na prítomnosť drog, no na definitívny výsledok čaká po ďalších toxikologických vyšetreniach.
O vodičský preukaz prišiel aj pre dvojnásobne vyššiu hladinu alkoholu v krvi, ako dovoľujú talianske zákony.
Maldini viedol svoje Porsche, keď údajne pri odbočovaní na ďalšiu ulicu nedal prednosť v jazde a narazil do iného vozidla, ktoré následne vrazilo do zaparkovaného auta.
VIDEO: Zostrih zápasu Atalanta - Cagliari
Útočník Cagliari bol vo vozidle s troma ďalšími osobami, v druhom aute sa viezli dve osoby. Nikto neutrpel vážne zranenia.
Maldini je spoluhráč slovenského obrancu Adama Oberta, ktorý absolvoval celé spomenuté stretnutie v Bergame a takisto pomohol tímu k víťazstvu.
Cagliari zažíva úspešný vstup do novej sezóny, zo štyroch zápasov Serie A dosiahlo tri triumfy a v tabuľke mu patrí 4. miesto o bod za vedúcim Laziom Rím. Atalanta je na 11. priečke.