West Ham môže mať nového najväčšieho akcionára. Český miliardár zvýši svoj podiel v klube

Majiteľ futbalovej Sparty Daniel Křetínský by sa podľa britských médií mal stať najväčším akcionárom anglického druholigového klubu West Ham United.
Podľa denníka The Times uzavrel český miliardár dohodu, po ktorej naplnení má zvýšiť svoj podiel z doterajších 27 na 46 percent.
Plán na posilnenie Křetínského vplyvu bol v lete reakciou na škandál spolumajiteľa klubu Davida Sullivana, ktorý vlastní viac ako 38 percent.
Sedemdesiatsedemročný britský miliardár čelí obvineniam, že v minulosti zneužíval svoje postavenie a vynucoval si sex od často veľmi mladých žien.
V júni preto bývalý podnikateľ v pornografickom priemysle a vydavateľ novín odstúpil z vedúcich funkcií v klube.
Naďalej však zostáva najväčším akcionárom klubu, za ktorý hrá český stredopoliar Tomáš Souček a ktorý v minulej sezóne zostúpil z Premier League.
Křetínský začiatkom augusta odpredal viac ako dve percentá svojho podielu v klube podnikateľovi Jakubovi Havrlantovi.
Podľa britských médií potreboval Křetínský znížiť svoj podiel pod 25 percent, aby mohol naďalej usilovať o odkúpenie 25,1 percenta akcií spolupredsedníčky klubu Vanessy Goldovej.
Po prekročení polovičného podielu v londýnskom klube by totiž podľa akcionárskej dohody z roku 2021 musel Křetínský kúpiť aj Sullivanov podiel vo výške 38,8 percenta.
Goldová tesne predtým vo vyhlásení uviedla, že sa dohodla na predaji svojich akcií konzorciu, ktorú vedie Amanda Staveleyová. V minulosti pomáhala saudskoarabskému konzorciu s prevzatím Newcastlu.
Podľa novej dohody by sa mal Křetínský predsa len stať s výrazným náskokom najväčším akcionárom West Hamu.
Sullivan by mal po novom vlastniť 40 percent, americký investor Tripp Smith 11 percent a zostávajúce tri percentá pripadnú ďalším menším akcionárom.
Celá transakcia by podľa britských médií mala byť dokončená ešte v septembri. Zmeny následne nastanú aj v zložení vedenia klubu.
Veci sa dali do pohybu po záujme Staveleyovej. Súčasní akcionári využili svoje právo prednostne odkúpiť podiel.
Křetínský by tak napokon naplnil svoj zámer klub ovládnuť. Jeho cieľom je rýchly návrat mužstva do Premier League.
Křetínský je spolumajiteľom West Hamu od novembra 2021 prostredníctvom svojej spoločnosti 1890s holdings.