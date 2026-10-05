Na východe chýbajú peniaze, nie potenciál. Naše mužstvo má na viac, hovorí manažér klubu

Čaňa patrí s viac ako 6 000 obyvateľmi medzi najväčšie obce na Slovensku. Futbal má v jej živote významné postavenie a miestny klub sa môže pochváliť už 103-ročnou históriou. Od roku 1953 sa v Čani nepretržite hrá minimálne krajská súťaž.
Za významný míľnik možno považovať začiatok 70. rokov, keď sa mužstvo prebojovalo až do II. SNFL. V tejto súťaži potom pôsobilo počas 80. rokov celých sedem sezón.
Po krátkom útlme na začiatku 90. rokov prišlo v roku 1996 k výraznému oživeniu. Generálnym partnerom klubu sa stala Hydina Košice a nasledujúcich osem rokov patrilo k najúspešnejším obdobiam v histórii čanianskych futbalistov.
Mužstvo sa dvakrát prebojovalo do II. ligy, v sezónach 2000/01 a 2002/03, pričom dvakrát triumfovalo aj v III. lige – v ročníkoch 1999/00 a 2001/02. Úspešné obdobie potvrdili aj výsledky v Slovenskom pohári, v ktorom sa Čaňa dostala do osemfinále a následne aj do štvrťfinále.
Z novodobejšej histórie je výrazným úspechom víťazstvo v IV. lige Juh v sezóne 2021/22. Za zmienku stojí aj 27-zápasová séria bez prehry, ktorá dokumentovala silu a stabilitu mužstva. FK Čaňa v súčasnosti pôsobí v Majstrovstvách regiónu – 4. lige východ a dlhodobo patrí medzi tímy s vysokými ambíciami.
O dianí v klube hovorí vyštudovaný politológ, bývalý aktívny futbalista, mládežnícky tréner a manažér FK Čaňa DAMIÁN ČARNÝ.
Aké je vaše súčasné postavenie v Čani vrátane pôsobenia pri mládeži?
Momentálne už tri roky pôsobím ako manažér klubu a zároveň aj ako vedúci mužstva pri mužoch. S výnimkou dvoch rokov v dorasteneckom veku, keď som hrával za FC VSS Košice a Tatran Prešov, som futbalovo pôsobil iba v Čani. Hráčsku kariéru mi však narušili štyri operácie pravého kolena, po ktorých som v podstate musel zavesiť kopačky na pomyselný klinec.
Prechod z hráča na funkcionára však prebehol úplne prirodzene, keďže som bol odmalička súčasťou klubového prostredia. Otec je už takmer 20 rokov prezidentom klubu, takže som jeho fungovanie od detstva intenzívne sledoval a prežíval.
Prirodzene som si tak k futbalu a samotnému klubu vytvoril vzťah aj mimo ihriska a postupne som cítil, že sa chcem na jeho fungovaní podieľať aj z inej pozície. Podľa potreby vypomáham aj pri mládežníckych družstvách.
Ako hodnotíte doterajšie pôsobenie klubu v súťaži?
Pred sezónou došlo v mužstve k viacerým zmenám. Vymenilo sa približne sedem až osem hráčov a zmena nastala aj na trénerskom poste. Upravili sme tiež tréningový proces. Počty hráčov a nasadenie na tréningoch sú skvelé, za čo by som chcel našich chlapcov aj trénera pochváliť.
Z hľadiska výsledkov v doterajšej časti sezóny poviem, že vo viacerých zápasoch sme mali jednoznačne získať plný počet bodov. Z môjho pohľadu doplácame najmä na efektivitu v koncovke. Bolo tomu tak v prvom domácom zápase s Rožňavou, proti Ľuboticam a naposledy aj v Gerlachove, kde sme už v 18. minúte vyhrávali 2:0, no zápas sme následne absolútne nezvládli.
Chlapci vždy dávajú do zápasu viac ako 100 percent, to im nemožno uprieť. Som však presvedčený, že naše mužstvo má na viac, a to nielen tabuľkovo, ale aj z hľadiska tímových či individuálnych výkonov.
Aká je nálada v kabíne?
Nálada v kabíne je stále vynikajúca. Všetci noví hráči zapadli do kolektívu výborne a to je v našej lige nesmierne dôležité. Myslím si, že o Čani je dlhodobo známe, že partia je vždy skvelá. Potvrdiť to môžu hráči aj všetci ľudia okolo nášho klubu.
Taktiež by som chcel vyzdvihnúť ľudí, ktorí sú v pozadí. Bez nich by náš klub nefungoval. Mne osobne pomáha niekoľko známych s rôznymi vecami, napríklad s natáčaním zápasov či správou sociálnych sietí. Tvoríme tak skvelý tím ľudí, ktorým záleží na futbale a našom klube.
Azda najväčším problémom, ktorý nás trápi približne dva roky, sú zranenia. Tie, samozrejme, neodmysliteľne patria k futbalu, no len v poslednom roku musela operáciu kolena podstúpiť až štvorica našich hráčov, ktorí dlhodobo tvorili jadro základnej zostavy – Tóth, Kučera, Šoltíšik a Ukropec.
Doba liečenia sa pri nich pohybuje približne od desiatich do dvanástich mesiacov. Minulý týždeň sa na tréningu zranil aj Filip Mikloš. Veríme, že vyšetrenia neprinesú príliš zlú prognózu.
Aké sú ciele klubu v tomto ligovom ročníku?
Ciele nášho klubu sú dlhodobo vysoké, pri Čani to asi ani nejde inak. Naším hlavným cieľom je však stabilné, dlhodobé a najmä udržateľné fungovanie klubu a stabilizácia kádra, ktorá nám následne môže priniesť úspech aj zo športovej stránky.
Okrem toho prechádza náš areál významnou rekonštrukciou, za ktorú sme mimoriadne vďační. Ďakujeme obci a príslušným inštitúciám, že sa ju darí realizovať. Naša infraštruktúra bude po dokončení rekonštrukcie na úplne inej úrovni v porovnaní s inými obcami či klubmi.
Rovnako sa chceme posúvať aj na mládežníckej úrovni. Čaňa je spádovou oblasťou a aj v minulosti náš klub vyprodukoval množstvo futbalových talentov. V ďalšom období sa preto chceme opätovne sústrediť aj na túto oblasť. Máme kvalitných trénerov pri mládeži, ktorým osud našich mladých futbalistov nie je ľahostajný.“
Čo si myslíte ako politológ o budúcnosti futbalu na finančne poddimenzovanom východnom Slovensku?
Budúcnosť futbalu na finančne poddimenzovanom východnom Slovensku podľa mňa nemožno vnímať izolovane od širšej spoločenskej, sociálnej a ekonomickej situácie regiónu.
Stav športu je do veľkej miery odrazom toho, ako sa darí regiónu ako celku. Ak máme slabšie financovanie samospráv, nižšie príjmy obyvateľstva, odchod mladých ľudí či nedostatok investícií, prirodzene sa to premieta aj do podmienok, v ktorých šport funguje.
Futbal však zároveň môže byť jedným z nástrojov, ako tieto regionálne rozdiely zmierňovať. Na východe má silnú tradíciu, sociálny rozmer a schopnosť prepájať ľudí naprieč generáciami.
Problémom preto nie je nedostatok potenciálu, ale skôr nedostatok zdrojov a dlhodobej systémovej podpory. Ak sa má futbal na východe rozvíjať, nemalo by ísť iba o financovanie samotných klubov, ale aj o investície do infraštruktúry, práce s mládežou a celkového rozvoja regiónov.
V tomto zmysle je budúcnosť východoslovenského futbalu do veľkej miery aj otázkou toho, akú pozornosť bude Slovensko venovať rozvoju svojich ekonomicky slabších regiónov.
Práve stabilita, práca s mládežou a podmienky pre ďalší rozvoj sú dnes pre Čaňu rovnako dôležité ako výsledky mužstva. Klub má za sebou bohatú históriu a skúsenosť z vyšších súťaží, no jeho súčasné smerovanie stojí predovšetkým na snahe vytvoriť pevné zázemie pre ďalšie roky. Rekonštrukcia areálu, stabilizácia kádra a väčší dôraz na mládež tak môžu byť ďalšími krokmi, ktoré nadviažu na dlhú futbalovú tradíciu v obci.