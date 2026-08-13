DAC je v neriešiteľnej pozícii. Kde sledovať odvetu 3. predkola Konferenčnej ligy? (TV program)

Momentka zo zápasu Twente Enschede - DAC Dunajská Streda.
Momentka zo zápasu Twente Enschede - DAC Dunajská Streda. (Autor: Lelkes Ernő/FC DAC 1904)
Sportnet|13. aug 2026 o 08:11
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Pozrite si TV program odvetného zápasu DAC - Twente v 3. predkole Konferenčnej ligy.

V bojoch v pohárovej Európe pokračuje už okrem Slovana Bratislava, ktorý sa prebojoval do záverečného play-off v Lige majstrov, iba jeden slovenský zástupca.

V treťom predkole Konferenčnej ligy sa predstaví v odvete FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorá čelí holandskému Twente Enschede.

Slovenský vicemajster utrpel na pôde Twente debakel 0:6 a dostal sa do prakticky neriešiteľnej pozície pre pokračovanie v pohárovej Európe.

Odvetný duel je na programe vo štvrtok 13. augusta o 19.00 h na štadióne MOL Aréna s kapacitou 12 700 divákov.

Duel odvysiela slovenská televízia na stanici Šport STVR.

Kde sledovať Konferenčnú ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Víťaz tohto stretnutia bude v play-off čeliť úspešnejšiemu z dvojice Dynamo Kyjev - FK Karabach, pričom v prvom stretnutí zvíťazil ukrajinský tím 1:0.

Konferenčná liga

    Momentka zo zápasu Twente Enschede - DAC Dunajská Streda.
    Momentka zo zápasu Twente Enschede - DAC Dunajská Streda.
    DAC je v neriešiteľnej pozícii. Kde sledovať odvetu 3. predkola Konferenčnej ligy? (TV program)
    dnes 08:11
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