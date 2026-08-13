DAC je v neriešiteľnej pozícii. Kde sledovať odvetu 3. predkola Konferenčnej ligy? (TV program)

V bojoch v pohárovej Európe pokračuje už okrem Slovana Bratislava, ktorý sa prebojoval do záverečného play-off v Lige majstrov, iba jeden slovenský zástupca.
V treťom predkole Konferenčnej ligy sa predstaví v odvete FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorá čelí holandskému Twente Enschede.
Slovenský vicemajster utrpel na pôde Twente debakel 0:6 a dostal sa do prakticky neriešiteľnej pozície pre pokračovanie v pohárovej Európe.
Odvetný duel je na programe vo štvrtok 13. augusta o 19.00 h na štadióne MOL Aréna s kapacitou 12 700 divákov.
Duel odvysiela slovenská televízia na stanici Šport STVR.
Víťaz tohto stretnutia bude v play-off čeliť úspešnejšiemu z dvojice Dynamo Kyjev - FK Karabach, pričom v prvom stretnutí zvíťazil ukrajinský tím 1:0.