Trojica slovenských klubov vie, čo ju čaká. Žreb načrtol súperov pre prípad postupu

Futbalisti úradujúceho slovenského vicemajstra FC DAC 1904 Dunajská Streda si v prípade postupu do 3. predkola Konferenčnej ligy 2026/2027 zmerajú sily so zdolaným tímom zo súboja 2. predkola Európskej ligy medzi holandským Twente Enschede a Ferencvárosom Budapešť.
Ďalší účastník Niké ligy FC Spartak Trnava sa stretne s lepším z dvojice FC Paks a Panathinaikos Atény a Žilina v prípade postupu narazí na Hapoel Tel Aviv alebo PFC Ludogorec 1945 Razgrad.
Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
Ani jeden slovenský zástupca nefiguroval medzi nasadenými klubmi a všetky tri by mali odštartovať na ihriskách súperov. Prvé zápasy 3. predkola sú na programe 6. a odvety 13. augusta.
Dunajská Streda narazí v druhom predkole na FK Velež Mostar a v prípade, že klub z Bosny a Hercegoviny zdolá, čaká ju náročná prekážka.
Ferencváros je s 36 ligovými titulmi najúspešnejší maďarský klub, v uplynulej sezóne skončil na druhom mieste tabuľky len o jediný bod za Györom.
Práve z majstrovského tímu po sezóne odišiel do Ferencvárosu slovenský tréner Balázs Borbély.
Twente patrí s stáliciam najvyššej holandskej súťaže, ktorú vyhralo v sezóne 2009/10. Klub skončil v uplynulom ročníku na 4. mieste, do pohárovej Európy sa vrátil po ročnej pauze.
Trnava odštartuje pohárovú púť rovnako ako DAC v 2. predkole, v ktorom sa stretne s bulharským súperom CSKA 1948 Sofia. V prípade postupu sa v nasledujúcej fáze môže tešiť na atraktívny súboj s jedným z najúspešnejších gréckych klubov Panathinaikosom alebo maďarský Paksom.
Úradujúci víťazi Slovnaft Cupu zo Žiliny odštartovali pohárovú púť v Európskej lige, v 1. predkole však nestačili na Hajduk Split a zostúpili o úroveň nižšie.
V 2. predkole ich čaká dvojzápas s poľským tímom GKS Katowice, ktorý odštartujú tento štvrtok na domácom ihrisku. Prípadné 3. predkolo by začali na pôde izraelského Hapoelu Tel Aviv alebo bulharského Ludogorca.
Víťazi vyžrebovaných dvojzápasov postúpia do play off Konferenčnej ligy, pre zdolané tímy sa európska púť skončí.