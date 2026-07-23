V akcii je Žilina aj DAC. Kde sledovať zápasy 2. predkola Konferenčnej ligy? (TV program)

Do bojov v pohárovej Európe sa pridávajú ďalší slovenskí zástupcovia.
V úvodných zápasoch 2. predkola Konferenčnej ligy sa vo štvrtok predstavia FC DAC 1904 Dunajská Streda a MŠK Žilina.
DAC privíta v MOL Aréne bosniansky FK Velež Mostar od 18:30 h, zatiaľ čo Žilinčania na domácom štadióne vyzvú poľský celok GKS Katovice o 20:30 h.
Obe stretnutia odvysiela v priamom prenose stanica Šport STVR.
Odvetné stretnutia odohrajú oba tímy o týždeň neskôr na pôde súperov. Dunajskostredčania nastúpia v Zenici a Žilina sa predstaví v Katoviciach.
Súper DAC z bosnianskeho Mostaru si v 1. predkole poradil s moldavským Milsami Orhei (1:1 doma, 1:0 vonku).
V prípade postupu narazí Dunajská Streda v 3. predkole na neúspešného zo súboja Európskej ligy medzi Twente Enschede a Ferencvárosom Budapešť.
Pre Žilinu ide o druhú konfrontáciu s poľským futbalom v pohárovej Európe za sebou – vlani vypadla v rovnakom štádiu súťaže s Rakówom Čenstochová.
Ak Žilinčania cez Katovice postúpia, v 3. predkole si zmerajú sily s víťazom dvojzápasu Hapoel Tel Aviv – PFC Ludogorec Razgrad.