V akcii je Žilina aj DAC. Kde sledovať zápasy 2. predkola Konferenčnej ligy? (TV program)

Vľavo hráč Žiliny Timotej Hranica počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina
Vľavo hráč Žiliny Timotej Hranica počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina (Autor: TASR)
Sportnet|23. júl 2026 o 07:30
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Pozrite si TV program zápasov Žiliny a Dunajskej Stredy v druhom predkole Konferenčnej ligy.

Do bojov v pohárovej Európe sa pridávajú ďalší slovenskí zástupcovia.

V úvodných zápasoch 2. predkola Konferenčnej ligy sa vo štvrtok predstavia FC DAC 1904 Dunajská Streda a MŠK Žilina.

DAC privíta v MOL Aréne bosniansky FK Velež Mostar od 18:30 h, zatiaľ čo Žilinčania na domácom štadióne vyzvú poľský celok GKS Katovice o 20:30 h.

Obe stretnutia odvysiela v priamom prenose stanica Šport STVR.

Odvetné stretnutia odohrajú oba tímy o týždeň neskôr na pôde súperov. Dunajskostredčania nastúpia v Zenici a Žilina sa predstaví v Katoviciach.

Šport
Kde sledovať Konferečnú ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Súper DAC z bosnianskeho Mostaru si v 1. predkole poradil s moldavským Milsami Orhei (1:1 doma, 1:0 vonku).

V prípade postupu narazí Dunajská Streda v 3. predkole na neúspešného zo súboja Európskej ligy medzi Twente Enschede a Ferencvárosom Budapešť.

Pre Žilinu ide o druhú konfrontáciu s poľským futbalom v pohárovej Európe za sebou – vlani vypadla v rovnakom štádiu súťaže s Rakówom Čenstochová.

Ak Žilinčania cez Katovice postúpia, v 3. predkole si zmerajú sily s víťazom dvojzápasu Hapoel Tel Aviv – PFC Ludogorec Razgrad.

Konferenčná liga

    Vľavo hráč Žiliny Timotej Hranica počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina
    Vľavo hráč Žiliny Timotej Hranica počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina
    V akcii je Žilina aj DAC. Kde sledovať zápasy 2. predkola Konferenčnej ligy? (TV program)
    dnes 07:30
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