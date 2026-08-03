DAC hrozil veľký favorit z Portugalska. Ak vyradí holandský tím, čaká ho ďalšia skúška

Hráči DAC Dunajská Streda sa tešia z gólu
Hráči DAC Dunajská Streda sa tešia z gólu (Autor: DAC 1904/Fekete Nándor)
Sportnet, TASR|3. aug 2026 o 14:26
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Dunajská Streda by prípadný prvý duel odohrala na domácom štadióne.

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda sa v prípade postupu cez holandský klub Twente Enschede do play off Konferečnej ligy stretnú s úspešnejším z dvojice Dynamo Kyjev - FK Karabach.

Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Slovensko-holandská dvojice figurovala v žrebe play off medzi nenasadenými. Zápasy play off o postup do ligovej fázy sú na programe 20. a 27. augusta.

Dunajská Streda by prípadný prvý duel odohrala na domácom štadióne, odveta by bola na programe na ihrisku súpera.

Úradujúceho slovenského vicemajstra však najskôr čaká v 3. predkole náročná prekážka proti Twente. Prvý duel je na programe tento štvrtok na pôde šampióna holandskej Eredivisie zo sezóny 2009/2010, odveta o týždeň v Dunajskej Strede.

Dynamo Kyjev hralo v ligovej fáze Konferenčnej ligy už vlani. V šiestich stretnutiach získalo šesť bodov a rovnako ako slovenský majster Slovan Bratislava nepostúpilo do play off.

Karabach v uplynulej sezóne postúpil do ligovej fázy Ligy majstrov, kde prekvapivo získal až desať bodov a prebojoval sa do vyraďovacej fázy. Hneď v play off však zverenci Gurbana Gurbanova vypadli s Newcastlom.

Žreb play off Konferečnej ligy

Majstrovská vetva:

zdolaný FC Thun (Švaj.)/Vikingur Reykjavík (Isl.) - víťaz FK Borac Banja Luka(Bosna a Her.)/ML Vitebsk (Biel.)

zdolaný Shamrock Rovers FC (Írs.)/KF Egnatia (Alb.) - zdolaný KuPS Kuopio (Fín.)/Universitatea Craiova (Rum.)

víťaz SS Tre Fiori FC (San Mar.)/FC Drita (Kos.) - víťaz FC Flora Tallinn (Est.)/Inter Club d'Escaldes (And.)

zdolaný KKS Lech Poznaň (Poľ.)/KÍ Klaksvík (Faer.) - víťaz FC Riga (Lot.)/ETO FC Györ (Maď.)

zdolaný Lincoln Red Imps FC (Gib.)/Omonia Nikózia (Cyp.) - zdolaný FC Larne (Sev. Írs.)/FC Iberia 1999 Tbilisi (Gruz.)

Ligová vetva:

víťaz HJK Helsinki (Fín.)/FC Motherwell (Škót.) - SC Freiburg (Nem.)

zdolaný Ferencváros Budapešť(Maď.)/Górnik Zabrze (Poľ.) - AS Monaco (Fr.)

víťaz FC Inter Turku (Fín.)/FC Vaduz (Licht.) - víťaz Debrecín VSC (Maď.)/FC Kodaň (Dán.)

zdolaný SL Benfica (Por.)/Heart of Midlothian FC (Škó.) - víťaz Paide Linnammeeskond (Est.)/SK Rapid Viedeň (Rak.)

víťaz CFR 1907 Kluž (Rum.)/Tromsö IL (Nór.) - Brighton & Hove Albion (Ang.)

víťaz FK Žalgiris Vilnius (Lit.)/HNK Hajduk Split (Chor.) - víťaz Raków Czestochowa (Poľ.)/Hammarby IF (Švé.)

víťaz Panathinaikos Atény (Gréc.)/CSKA 1948 Sofia (Bul.) - zdolaný FC Hradec Králové (ČR)/Besiktas JK (Tur.)

víťaz IFK Göteborg (Šv.)/KAA Gent (Bel.) - víťaz Hibernian FC (Škó.)/KF Škendija Tetovo (Sev. Mac.)

zdolaný PAOK Solún (Gré.)/RSC Anderlecht Brusel (Belg.) - víťaz SK Brann Bergen (Nór.)/Apollon Limassol (Cyp.)

Atalanta Bergamo (Tal.) - víťaz Hapoel Tel-Aviv FC (Izr.)/GKS Katovice (Poľ.)

víťaz Bohemians Dublin (Ír.)/FC Midtjylland (Dán.) - víťaz HNK Rijeka (Chorv.)/Ilves Tampere (Fín.)

zdolaný Jagiellonia Bialystok (Poľ.)/Glasgow Rangers (Škót.) - víťaz FK Jablonec (ČR)/FC RFS (Lot.)

víťaz Valur Reykjavík (Isl.)/FC Nordsjälland (Dán.) - víťaz FC Sheriff Tiraspoľ (Mol.)/FC St. Gallen 1879 (Švaj.)

víťaz FK Auda (Lot.)/FC Dinamo City (Alb.) - zdolaný FC Pafos (Cyp.)/FC Salzburg (Rak.)

víťaz FC Noah (Arm.)/FC Sion (Švaj.) - víťaz Ajax Amsterdam (Hol.)/FC Shelbourne (Írs.)

víťaz SC Braga (Portug.)/FC Dinamo Minsk (Biel.) - víťaz Beitar Jeruzalem FC (Izr.)/FK Austria Viedeň (Rak.)

víťaz FC Twente (Hol.)/FC DAC 1904 Dunajská Streda (SR) - víťaz FC Dynamo Kyjev (Ukr.)/Karabach FK (Azer.)

Getafe CF (Šp.) - víťaz FK Partizan Belehrad (Srb.)/FC Tobol (Kaz.)

víťaz FC Lugano (Švaj.)/NSÍ Runavík (Faer.) - zdolaný Maccabi Tel-Aviv FC (Izr.)/PFC CSKA Sofia (Bul.)

Vizitky možných súperov Dunajskej Stredy

FC Dynamo Kyjev

Celé meno: Football Club Dynamo Kyiv

Rok založenia: 1927

Štadión: Olympijský štadión/Štadión Dynamo Valerija Lobanovského

Kapacita: 70.050/16.000

Tréner: Igor Kosťuk

Klubové farby: modrá, biela

Najväčšie úspechy: 17-násobný ukrajinský šampión, 14-násobný víťaz Ukrajinského pohára, 2-násobný víťaz Pohára víťaza pohára, víťaz Superpoháru UEFA

FK Karabach

Celé meno: Qarabağ Futbol Klubu

Rok založenia: 1987

Štadión: Azersun Arena

Kapacita: 5800

Tréner: Gurban Gurbanov

Klubové farby: čierna, biela, modrá

Najväčšie úspechy: 12-násobný azerjbajdžanský šampión, 8-násobný víťaz Azerjbajdžanského pohára, účastník ligovej fázy Ligy majstrov 2025/2026

Ďalšie termíny:

Zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta

Zápasy play off o postup do ligovej fázy: 20. a 27. augusta

Žreb ligovej fázy: 28. augusta

1. zápasy ligovej fázy: 15. októbra

2. zápasy ligovej fázy: 22. októbra 

3. zápasy ligovej fázy: 5. novembra

4. zápasy ligovej fázy: 26. novembra 

5. zápasy ligovej fázy: 10. decembra

6. zápasy ligovej fázy: 17. decembra

Žreb dvojíc play off*

Zápasy play off: 18. a 25. februára 

Žreb vyraďovacej fázy*

Osemfinále: 11. a 18. marca 

Štvrťfinále: 8. a 15. apríla 

Semifinále: 29. apríla a 6. mája

Finále: 2. júna (Istanbul)

* - dátumy žrebov ešte neboli určené

Konferenčná liga

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