Márne snívajú o pohári. DAC v poslednej dekáde päťkrát prehral so súperom z nižšej súťaže

Dunajská Streda pred 39 rokmi získala Slovenský a následne aj Československý pohár. Odvtedy však žlto-modrí na ďalšiu trofej čakajú márne.
Klub vo februári 2014 prebral miestny biznismen Oszkár Világi. Fanúšikovia verili, že po jeho príchode klub získa aj významnú trofej.
Mužstvo sa naozaj etablovalo medzi slovenskou špičkou a pravidelne sa umiestňuje na ligovom pódiu, na titul však zatiaľ nedosiahlo a neuspelo ani v Slovnaft Cupe.
Tréner odišiel bez slova
V aktuálnom ročníku sa s domácim pohárom lúčilo už po treťom kole, keď ho vyradili treťoligové Veľké Ludince, ktoré zvíťazili 3:2.
DAC je pritom v súčasnosti lídrom Niké ligy a v tejto sezóne ho zdolali zatiaľ dve mužstvá: v Konferenčnej lige Twente Enschede a v domácom pohári Veľké Ludince.
Po prehre v obci s 1500 obyvateľmi tréner Robert Klauss ihneď odišiel a z hráčov zhodnotil zápas pre médiá iba Bálint Csóka.
„Zápas sme nezačali tak, ako sme chceli. Chceli sme dať čo najviac gólov v prvom polčase a ukončiť zápas. To sa nepodarilo a dostali sme lacné góly,“ vravel mladý futbalista.
„Vôbec neviem, čo sa stalo. Ale spolu vyhrávame, spolu prehrávame. Musíme ísť ďalej,“ skonštatoval Csóka.
Domáci pôvodne plánovali spoločnú večeru oboch tímov, ale Dunajskostredčania na ňu po prehre nezostali.
VIDEO: Zostrih zápasu Veľké Ludince - DAC
Päť gólov od Senice
Sportnet sa pozrel na účinkovanie Dunajskej Stredy v pohári za éry Világiho. Žlto-modrí sa najďalej dostali do semifinále pohára a viackrát ich vyradili súperi z nižších súťaží.
V sezóne 2014/15 sa DAC dostal do semifinále, ktoré sa už hralo na dva zápasy. Doma zdolal vtedy ešte prvoligovú Senicu 1:0, v Senici však domáci vyhrali identickým rozdielom. Rozstrel zo značky pokutového kopu zvládli lepšie domáci, ktorí po ôsmich sériách vyhrali 7:6.
V nasledujúcich troch ročníkoch bolo konečnou zastávkou pre DAC štvrťfinále pohára. V sezóne 2015/16 prehral v Žiline 0:3, o rok doma s vtedy druholigovým Popradom 0:1. Ďalší rok podľahol Trnave 0:2.
V sezóne 2018/19 bratislavský Slovan senzačne vypadol z pohára už v druhom kole po administratívnej chybe, keď Marin Ljubičič nastúpil v tom istom kole pohára aj za Dunajskú Stredu. Prvé stretnutie sa hralo 8. augusta a druhé 29. augusta.
Zápas bol tak kontumovaný v prospech Horných Orešian.
Fanúšikovia Dunajskej Stredy práve vtedy videli veľkú šancu na zisk domáceho pohára, keďže najväčší favorit a víťaz predchádzajúcich dvoch ročníkov už bol z hry von.
DAC však vypadol už v osemfinále, keď v Senici nečakane prehral 1:5. Po prvom polčase bol stav vyrovnaný 1:1, ale v druhom hráči Senice potrestali príliš otvorenú obranu Dunajskostredčanov.
Gól lakťom a vážne zranenie
Sezónu 2019/20 poznačila pandémia. Na jar sa dlho nevedelo, či sa pohárová súťaž vôbec dohrá.
DAC sa dostal až do semifinále, v ktorom sa stretol s Ružomberkom. Na Žitnom ostrove sa zrodila remíza 1:1 a Ružomberok doma zvíťazil rozdielom triedy 3:0. Posledné dva góly však padli až v záverečnej desaťminútovke.
Odvtedy sa Dunajská Streda v domácom pohári dostala maximálne do štvrťfinále a štyrikrát ju vyradil súper z nižšej súťaže.
V sezóne 2020/21 to bola vtedy druholigová Banská Bystrica, ktorá zvíťazila 3:2. Rozhodujúci gól zápasu padol v pridanom čase a hostia protestovali, že ho Viktor Tóth dosiahol lakťom.
V sezóne 2021/22 vystavilo stopku Dunajskej Strede už v treťom kole Komárno, ktoré vtedy pôsobilo v druhej lige.
Zápas gól nepriniesol, po remíze 0:0 penaltový rozstrel zvládli lepšie domáci a vyhrali 4:3. Stretnutie poznačilo vážne zranenie hlavy hráča Dunajskej Stredy Saineyho Njieho, ktorý bol prevezený do nemocnice vrtuľníkom.
V ďalšom ročníku ukončilo pohárovú púť žlto-modrých v 4. kole Humenné. Tím z východu vtedy hral druhú ligu a na domácom ihrisku zvíťazil nad favoritom 2:1.
V ročníku 2023/24 Dunajská Streda nezvládla štvrťfinále pohára doma v MOL Aréne, kde podľahla Ružomberku 0:1.
O rok neskôr hrala doma v osemfinále s Banskou Bystricou, ale Dukla dokázala zvíťaziť na Žitnom ostrove 2:0. Táto prehra bolela domácich o to viac, že v tej sezóne sa finále Slovnaft Cupu hralo v Dunajskej Strede.
Vlani zase vo štvrťfinále prehrali Dunajskostredčania v Košiciach hladko 0:4.