Rozhodnúť môže jediný gól. Dunajská Streda má súpera z Bosny naštudovaného

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda vo štvrtok odštartujú sezónu 2026/2027 úvodným zápasom 2. predkola Konferenčnej ligy.
Úradujúci slovenský vicemajster privíta v MOL Aréne bosniansky FK Velež Mostar, stretnutie má úvodný výkop o 18.30 h.
Pre Dunajskú Stredu pôjde o prvé súťažné stretnutie pod vedením nemeckého trénera Roberta Klaussa. „Žlto-modrí“ absolvovali v letnej príprave šesť zápasov s bilanciou dve víťazstvá, dve remízy a dve prehry.
„Príprava bola dobrá, nikto sa nezranil a všetci sme trénerovi k dispozícii. Konkurencia je veľká a každý sa snaží presvedčiť, že patrí do zostavy. To je pre mužstvo veľmi dôležité. Základy našej hry zostali zachované, ale zmenil sa systém a niektoré princípy.
FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Velež Mostar
Prvý zápas 2. predkola Konferenčnej ligy
Predpokladané zostavy:
DAC: Filipe - Kapanadze, Kačaraba, Blažek, Modesto - Kabič, Diongue, Bationo, Ramadan - Gueye, Gagua
Velež: Ribič - Nukič, Omerovič, Hrkač, Duranovič - Stojanovič, Abdullah, Babič, Mešič - Salčin, Spahič
MOL Aréna (Dunajská Streda), rozhodujú: Ebner - Höfler, Gutschi (všetci Rak.)
Inak zakladáme útoky, tréner od nás chce väčšiu odvahu, aby sme si viac verili a nebáli sa riešiť situácie jeden na jedného. Postupne si na to zvykáme,“ uviedol obranca Filip Blažek pre klubový web.
Záverečnú generálku zvládla Dunajská Streda víťazne, keď v domácom prostredí v piatok zdolala anglický druholigový klub Bolton Wanderers 2:1.
„Trénerský štáb počas prípravných zápasov rotoval zostavu, aby sme boli čo najlepšie pripravení na Konferenčnú ligu. V druhom polčase bolo cítiť, že súper po striedaniach získal prevahu a nám postupne odchádzali sily. Ubojovali sme to však až do konca a na ihrisku sme nechali všetko.
Presne takýto prístup musíme ukázať aj vo štvrtok v Konferenčnej lige. Velež Mostar sme už sledovali, náš videoanalytik bol priamo na ich zápase a určite dostaneme detailné informácie,“ dodal Blažek po stretnutí s Boltonom.
Velež si vybojoval účasť v európskej súťaži štvrtým miestom v najvyššej lige Bosny a Hercegoviny. Na rozdiel od DAC už má za sebou aj 1. predkolo, po domácej remíze 1:1 s moldavským Milsami Orhei triumfoval v odvete na pôde súpera 1:0.
Velež nehrá domáce zápasy pohárovej Európy na vlastnom zrekonštruovanom Štadióne Rodjeni v Mostare, ktorý zatiaľ nemá potrebné schválenie Európskej futbalovej únie (UEFA). DAC preto absolvuje budúcotýždňovú odvetu na Štadióne Bilino Polje v približne 160 km vzdialenej Zenici.
„V oboch zápasoch musíme byť maximálne koncentrovaní. Doma nám naši fanúšikovia určite veľmi pomôžu, čo je veľká výhoda. Takéto dvojzápasy však často rozhoduje jediný gól. Doma aj vonku sa musíme snažiť hrať našu hru a potom verím, že to zvládneme,“ konštatoval útočník George Gagua, ktorý si počas letnej prípravy pripísal dva góly.
Víťaz dvojzápasu postúpi do 3. predkola, v ktorom sa stretne so zdolaným zo súboja Európskej ligy medzi holandským Twente Enschede a maďarským Ferencvárosom Budapešť. Pre neúspešný tím sa účinkovanie v európskych súťažiach skončí.