ONLINE: Konferenčná liga dnes, žreb play-off o postup do hlavnej fázy LIVE (Dunajská Streda)

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes spoznajú možných súperov v prípadnom play-off o postup do hlavne fázy Konferenčnej ligy 2026/2027.
Do toho sa kvalifikujú v prípade, že zvládnu dvojzápas s holandským klubom Twente Enschede v 3. predkole európskej súťaže číslo tri.
Žreb sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Konferenčná liga 2026/2027 - žreb, play-off, FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes (futbal, pondelok, LIVE)
Žrebovanie súťaží 2026/2027
03.08.2026 o 14:00
Žrebovanie play-off Konferenčnej ligy
Plánovaný
Prenos
Rozdělení losu
Mistrovská část
FK Borac Banja Luka (BIH) – ML Vitebsk (BLR)
KuPS Kuopio (FIN) – Universitatea Craiova (ROU)
—
FC Thun (SUI) – Víkingur Reykjavík (ISL)
Shamrock Rovers FC (IRL) – KF Egnatia (ALB)
S.S. Tre Fiori F.C. (SMR) – FC Drita (KOS)
Lincoln Red Imps FC (GIB) – Omonia FC (CYP)
Riga FC (LVA) – ETO FC Győr (HUN)
—
KKS Lech Poznań (POL) – KÍ Klaksvík (FRO)
FC Flora Tallinn (EST) – Inter Club d’Escaldes (AND)
Larne FC (NIR) – FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO)
Ligová část
Skupina 1
Atalanta BC (ITA)
SC Freiburg (GER)
Panathinaikos FC (GRE) – FC CSKA 1948 (BUL)
Paeide Linnameeskond (EST) – SK Rapid Vídeň(AUT)
FC Šeriff Tiraspol (MDA) – FC St. Gallen 1879 (SUI)
—
Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) – GKS Katowice (POL)
SL Benfica Lisabaon (POR) – Heart of Midlothian FC (SCO)
FC Hradec Králové (CZE) – Beşiktaş JK (TUR)
HJK Helsinky(FIN) – Motherwell FC (SCO)
Valur (ISL) – FC Nordsjælland (DEN)
Mistrovská část
FK Borac Banja Luka (BIH) – ML Vitebsk (BLR)
KuPS Kuopio (FIN) – Universitatea Craiova (ROU)
—
FC Thun (SUI) – Víkingur Reykjavík (ISL)
Shamrock Rovers FC (IRL) – KF Egnatia (ALB)
S.S. Tre Fiori F.C. (SMR) – FC Drita (KOS)
Lincoln Red Imps FC (GIB) – Omonia FC (CYP)
Riga FC (LVA) – ETO FC Győr (HUN)
—
KKS Lech Poznań (POL) – KÍ Klaksvík (FRO)
FC Flora Tallinn (EST) – Inter Club d’Escaldes (AND)
Larne FC (NIR) – FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO)
Ligová část
Skupina 1
Atalanta BC (ITA)
SC Freiburg (GER)
Panathinaikos FC (GRE) – FC CSKA 1948 (BUL)
Paeide Linnameeskond (EST) – SK Rapid Vídeň(AUT)
FC Šeriff Tiraspol (MDA) – FC St. Gallen 1879 (SUI)
—
Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) – GKS Katowice (POL)
SL Benfica Lisabaon (POR) – Heart of Midlothian FC (SCO)
FC Hradec Králové (CZE) – Beşiktaş JK (TUR)
HJK Helsinky(FIN) – Motherwell FC (SCO)
Valur (ISL) – FC Nordsjælland (DEN)
Krásné pondělní poledne ze švýcarského Nyonu! V sídle UEFA dnes od 12:00 odstartují losy play-off evropských pohárů. Prozatím ještě nejsou známé losovací skupiny ani pořadí týmů, tyto informace ale přineseme během několika následujících minut.
V osudí budou celkem čtyři zástupci české nejvyšší soutěže. Většina z nich si však účast v play-off teprve musí vybojovat, takže se zatím bude losovat pouze jejich případná cesta.
V nejprestižnější Lize mistrů figuruje pražská Sparta. V Evropské lize bude ve hře Viktoria Plzeň a případně také Hradec Králové, pokud se Východočechům podaří postoupit do play-off. Konferenční liga se pak týká Jablonce a rovněž Hradce Králové, který může v případě neúspěchu v kvalifikaci pokračovat právě v této soutěži.
V osudí budou celkem čtyři zástupci české nejvyšší soutěže. Většina z nich si však účast v play-off teprve musí vybojovat, takže se zatím bude losovat pouze jejich případná cesta.
V nejprestižnější Lize mistrů figuruje pražská Sparta. V Evropské lize bude ve hře Viktoria Plzeň a případně také Hradec Králové, pokud se Východočechům podaří postoupit do play-off. Konferenční liga se pak týká Jablonce a rovněž Hradce Králové, který může v případě neúspěchu v kvalifikaci pokračovat právě v této soutěži.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:00.