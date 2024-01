Dunajskú Stredu opúšťa mladý obranca, bude hosťovať v Maďarsku

Teraz sa presunie naspäť do Győru na hosťovanie do konca sezóny.

Odchovanec maďarského druholigového klubu prišiel do tímu Niké ligy v lete minulého roka, no pribrzdilo ho vážne zranenie kolena.

Spravím všetko pre to, aby som sa prebojoval do základnej zostavy ETO a v lete so mnou mohli počítať aj v DAC," uviedol 19-ročný Urblík, ktorý sa s Győrom pokúsi vybojovať postup do najvyššej maďarskej súťaže.

Tímu patrí po jeseni druhá priečka v tabuľke.

