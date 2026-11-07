Výsledok Slovana poznal v Dunajskej Strede iba tréner. Kašlem na ligovú tabuľku, usmieval sa

Líder Niké ligy je stále neporazený. DAC Dunajská Streda v 14. kole najvyššej súťaže síce dvakrát prehrával s FC Košice, napokon však zvíťazil 3:2.
Na čele tabuľky má už 10-bodový náskok pred Slovanom.
Nová situácia
DAC v slovenskej lige prehrával po 182 dňoch. Naposledy sa to stalo v 9. kole nadstavby minulého ročníka proti Michalovciam.
„Bola to pre nás nová situácia, dostali sme sa však do nej sami. V prvom polčase sme nebránili veľmi dobre,“ vravel po zápase tréner Dunajskej Stredy Robert Klauss.
Košice v prvej dvadsaťminútovke viedli dokonca dvakrát. V 7. minúte otvoril skóre po bleskovom protiútoku Kakay. Domáci odpovedali už o tri minúty, lopta sa odrazila do siete od hosťujúceho Milana Dimuna.
V 20. minúte po ďalšej rýchlej akcii poslal hostí znovu do vedenia Aleksa Maraš.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Košice
„Chceli sme eliminovať silné stránky Dunajskej Stredy a dlho sa nám to darilo. Odohrali sme dobrý zápas, ale chýbajú nám body,“ povzdychol si tréner Košíc Peter Černák.
DAC zatlačil súpera pred bránu, no Matúš Kira dlho odolával. V závere prvého polčasu neplatil vyrovnávajúci gól Filipa Blažeka pre ruku a v druhom polčase dvakrát vytiahol senzačný zákrok košický brankár.
V 69. minúte mal po ďalšej kontre obrovskú šancu striedajúci Miroslav Sovič, ale zblízka minul bránu. „Bol by to úplne iný zápas,“ poznamenal Černák.
Dunajská Streda napriek nepriaznivému stavu nepanikárila. „V polčase sme prízvukovali, že musíme byť trpezliví a dostať ich pod tlak,“ vravel Klauss.
Bolo jasné, že takýto nápor sa nedá vydržať do konca. „Hrali sme kompaktne, ale to je málo. Dvadsať-tridsať minút iba brániť a nepodržať loptu, proti takému súperovi to nestačí,“ poznamenal brankár hostí Matúš Kira.
Futbal povedal: vitaj späť
V 73. minúte poslal Klauss na ihrisko útočníka Pavla Šafranka namiesto defenzívneho záložníka Juliena Bationa.
31-ročný hráč prišiel na Žitný ostrov v septembri z azerbajdžanského FC Sabah, kde rok maródoval s krížnym väzom.
Za DAC nastúpil piaty raz ako náhradník a v 79. minúte nádhernou hlavičkou vyrovnal.
„Bolo to náročné obdobie, keď som viac času strávil v posilňovni ako na ihrisku. Tento gól je zadosťučinenie. Futbal mi povedal: vitaj späť,“ usmieval sa Šafranko.
V Dunajskej Strede pôsobil aj pred deviatimi rokmi, v apríli 2017 dal pamätný gól Slovanu v pridanom čase a vďaka nemu DAC vyhral 1:0.
„Nedá sa to porovnať, vtedy to bola eufória. Ten gól bol špeciálnejší,“ prezradil útočník DAC.
Žlto-modrých vtedy hnali dopredu plné tribúny, zápas s Košicami videlo iba 4780 divákov.
„My sa snažíme spraviť všetko na ihrisku a ľudia v klube robia všetko pre to, aby fanúšikovia mali čo najväčší komfort. Veríme, že našimi výkonmi ich prilákame. Nech ich tu je najviac a nech sa radujeme z takýchto zápasov,“ podčiarkol Šafranko.
Takéto víťazstvo chutí najlepšie
Tí, čo ostali doma, mohli ľutovať, lebo vyvrcholenie prišlo štyri minúty pred koncom.
Dovtedy celkom neviditeľný Ammar Ramadan si spravil kľučku, pozrel sa na bránu a z 23 metrov zavesil do vinkľa parádny gól, ktorý určite bude kandidovať na gól mesiaca.
„Trafil to pekne,“ musel uznať aj brankár Matúš Kira.
„Neustrážili sme akurát dve situácie,“ skonštatoval smutne tréner Černák.
Bol to 10. presný zásah sýrskeho útočníka v tejto sezóne, momentálne vedie tabuľku strelcov.
„Ani neviem opísať svoje pocity. Takéto víťazstvo chutí ešte lepšie, ako keby sme vyhrali 3:0 či 4:0. Ak stále vyhrávate, potrebujete aj takéto zápasy, lebo tie ukážu mentalitu a charakter mužstva,“ vravel Ramadan.
DAC vyhral šiesty zápas v rade. „Všetci makáme veľmi tvrdo a futbal nám to vracia. Na takéto zápasy sa nezabúda,“ zdôraznil autor víťazného gólu.
Sústredia sa len na seba
Dunajská Streda využila zaváhanie Slovana a na čele tabuľky má už desaťbodový náskok.
Belasí hrali s Trenčínom skôr, ich zápas sa skončil ešte pred úvodným výkopom v MOL Aréne. Fanúšikovia si už mädlili ruky, ale samotní hráči o ďalšej strate bodov majstra ani netušili.
„Ja som ani nevedel, ako hral Slovan, lebo nesledujem sociálne siete. My sme fakt sústredení na náš zápas a nechceme riešiť ostatné vplyvy. Vieme, akú má Slovan silu, ale my sa snažíme ísť vlastnou cestou,“ prízvukoval Pavol Šafranko.
Podobne sa vyjadril aj tréner Robert Klauss. „Asi som bol jediný z kabíny, kto poznal výsledok Slovana. Naši hráči boli už na rozcvičke, ja som bol v šatni, a tak som zachytil, že sa zrodila remíza,“ vysvetľoval tréner.
DAC ešte nikdy nemal takto dobre rozbehnutú sezónu. Do karát mu hrá aj nie ideálna forma Slovana.
V klube však stále krotia sny o titule. „Dnes ma nezaujíma nič, iba tento zápas. Kašlem na ligovú tabuľku a na to, aký máme náskok pred ostatnými. Mám v hlave len tento zápas, víťazstvo 3:2, obrat, skvelú mentalitu. Chcem si užiť tento pocit, lebo pre takéto momenty hráme futbal,“ vravel so širokým úsmevom Klauss.