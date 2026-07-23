ONLINE: FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Velež Mostar dnes, Konferenčná liga LIVE (2. predkolo - 1. zápas)

Futbalisti tímov FC DAC 1904 Dunajská Streda a FK Velež Mostar dnes hrajú prvý zápas 2. predkola Konferenčnej ligy.
Slovenský klub má v úvodnom dueli výhodu domáceho prostredia, odveta v Bosne a Hercegovine je na programe o týždeň vo štvrtok 30. júla.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Velež Mostar dnes LIVE (futbal, Konferenčná liga, 2. predkolo, 1. zápas, štvrtok, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 2. predkolo 2026/2027
23.07.2026 o 18:30
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Velež Mostar
Prenos
FK Velež Mostar
Zástupca z Bosny a Hercegoviny zakončil sezónu na 4. mieste v ligovej tabuľke. Oproti svojmu dnešnému súperovi už navyše musel absolvovať úvodný dvojzápas v rámci prvého predkola, keď si poradil s moldavským Milsami – po remíze 1:1 a následnom víťazstve 1:0 na súperovom ihrisku.
Zástupca z Bosny a Hercegoviny zakončil sezónu na 4. mieste v ligovej tabuľke. Oproti svojmu dnešnému súperovi už navyše musel absolvovať úvodný dvojzápas v rámci prvého predkola, keď si poradil s moldavským Milsami – po remíze 1:1 a následnom víťazstve 1:0 na súperovom ihrisku.
DAC 1904 Dunajská Streda
Slovenský zástupca má za sebou letnú prípravu, ktorú odštartoval prehrou so Šamorínom 2:3. To víťazstve so srbským TSC prišla remíza s Widzew Lodz či Austriou Viedeň, následne však aj porážka s izraelským Tel Avivom. Prípravu však DAC zakončilo víťazne, keď zdolalo anglický Bolton 2:1.
Slovenský zástupca má za sebou letnú prípravu, ktorú odštartoval prehrou so Šamorínom 2:3. To víťazstve so srbským TSC prišla remíza s Widzew Lodz či Austriou Viedeň, následne však aj porážka s izraelským Tel Avivom. Prípravu však DAC zakončilo víťazne, keď zdolalo anglický Bolton 2:1.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní 2. predkola Európskej konferenčnej ligy, kde sa v rámci prvého zápasu stretne DAC 1904 Dunajská Streda a FK Velež Mostar.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné stretnutie týchto dvoch tímov.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné stretnutie týchto dvoch tímov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.