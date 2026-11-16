Barcelona má pred Villarrealom starosti, obranca utrpel zranenie v Lige národov

Španielsky futbalový reprezentant Pau Cubarsi utrpel v zápase Ligy národov proti Anglicku (2:3) zranenie bedrového kĺbu.
Štart obrancu Barcelony v nedelňajšom stretnutí La Ligy proti Villarrealu je otázny.
Cubarsiho musel tréner Luis de La Fuente v polčase duelu s Angličanmi vystriedať. Svalové zranenie trápi holandského stredopoliara v službách Barcelony Frankieho de Jonga.
Fotogaléria zo zápasu Španielsko - Anglicko v Lige národov (A-divízia, skupina 3)
Proti Villarrealu by však mal byť k dispozícii, pripomenula agentúra AFP.