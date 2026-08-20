ONLINE: Crvena Zvezda Belehrad - FC Viktoria Plzeň dnes, Európska liga LIVE (play-off - 1. zápas)

Crvena Zvezda Belehrad a FC Viktoria Plzeň hrajú dnes proti sebe v úvodnom zápase play-off Európskej ligy. Duel hostí Stadion Rajko Mitić v Belehrade.
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ONLINE PRENOS: Crvena Zvezda Belehrad - FC Viktoria Plzeň dnes (futbal, Európska liga, play-off, prvý zápas, štvrtok, NAŽIVO)
Európska liga Play-off 2026/2027
20.08.2026 o 20:00
CZ Belehrad
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Plzeň
Prehľad
Rozhodca: Espen Eskås (NOR) – Jan Erik Engan (NOR), Alf Olav Rossland (NOR).
Prenos
O dnešný duel sa postará trojica nórskych rozhodcov na čele s hlavným Espenom Eskåsom, ktorý si zapískal aj na tohtoročnom svetovom šampionáte. Konkrétne rozhodoval duel medzi Uruguajom a Kapverdami (2:2), následne si zapískal aj vo vyraďovacej časti v súboji Portugalska s Chorvátskom (2:1). Na čiarach mu dnes budú asistovať Jan Erik Engan a Alf Olav Rossland, ktorých dopĺňa krajan Sigurd Kringstad z pozície štvrtého rozhodcu. Za VAR sa naopak posadí Bram Van Driessche z Belgicka a v pozícii asistenta jeho krajan Bert Put.
FC Viktoria Plzeň
Západočesi zakončili uplynulú sezónu Chance Ligy na 3. priečke a pôvodne mali odštartovať pohárovú púť už v 2. predkole EL. Všetko však zmenil nečakaný trest pre Karvinú – víťaza domáceho pohára UEFA vyradila z európskych súťaží kvôli korupčnej afére. Plzeň vďaka tomu preskočila úvodné prekážky a posunula sa priamo do 4. predkola. Český zástupca v lete trocha zápasil s formou, no cez víkend si zdvihol sebavedomie výhrou nad Zlínom, čo bolo preňho prvé trojbodové víťazstvo v novej ligovej sezóne. Na medzinárodnom fóre sa však Viktorii mimoriadne darí, keď drží sériu 11 zápasov bez prehry v riadnom hracom čase a z posledných ôsmich vonkajších duelov v súťažiach UEFA odchádzala porazená len jediný raz.
Západočesi zakončili uplynulú sezónu Chance Ligy na 3. priečke a pôvodne mali odštartovať pohárovú púť už v 2. predkole EL. Všetko však zmenil nečakaný trest pre Karvinú – víťaza domáceho pohára UEFA vyradila z európskych súťaží kvôli korupčnej afére. Plzeň vďaka tomu preskočila úvodné prekážky a posunula sa priamo do 4. predkola. Český zástupca v lete trocha zápasil s formou, no cez víkend si zdvihol sebavedomie výhrou nad Zlínom, čo bolo preňho prvé trojbodové víťazstvo v novej ligovej sezóne. Na medzinárodnom fóre sa však Viktorii mimoriadne darí, keď drží sériu 11 zápasov bez prehry v riadnom hracom čase a z posledných ôsmich vonkajších duelov v súťažiach UEFA odchádzala porazená len jediný raz.
FK Crvena Zvezda Belehrad
Srbský šampión si opäť vybojoval ligový titul a vykročil do boja o prestížnu Ligu majstrov. Belehradský klub najskôr bez problémov prevalcoval severoírske Larne celkovým skóre 9:0, no v nasledujúcej fáze tvrdo narazil. Po dvoch prehrách a celkovom výsledku 0:3 proti izraelskému Hapoelu Beer Sheeva sa jeho sen o milionárskej súťaži rozplynul a tím prepadol do play-off Európskej ligy. V domácej súťaži si Zvezda odložila posledný zápas, vďaka čomu má po troch odohraných kolách stále plný počet bodov. Neúspech na európskej scéne si však vyžiadal svoju daň, keď tréner Dejan Stankovič na lavičke skončil a kormidlo prevzal Albert Riera. Nový šéf lavičky bude chcieť hneď pri svojom debute vylepšiť nelichotivú bilanciu z pohárovej Európy, keďže srbský gigant vyhral na vlastnom štadióne iba jediný z posledných štyroch zápasov.
Srbský šampión si opäť vybojoval ligový titul a vykročil do boja o prestížnu Ligu majstrov. Belehradský klub najskôr bez problémov prevalcoval severoírske Larne celkovým skóre 9:0, no v nasledujúcej fáze tvrdo narazil. Po dvoch prehrách a celkovom výsledku 0:3 proti izraelskému Hapoelu Beer Sheeva sa jeho sen o milionárskej súťaži rozplynul a tím prepadol do play-off Európskej ligy. V domácej súťaži si Zvezda odložila posledný zápas, vďaka čomu má po troch odohraných kolách stále plný počet bodov. Neúspech na európskej scéne si však vyžiadal svoju daň, keď tréner Dejan Stankovič na lavičke skončil a kormidlo prevzal Albert Riera. Nový šéf lavičky bude chcieť hneď pri svojom debute vylepšiť nelichotivú bilanciu z pohárovej Európy, keďže srbský gigant vyhral na vlastnom štadióne iba jediný z posledných štyroch zápasov.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní play-off o Európsku ligu, keď sa v rámci prvého zápasu stretne FK Crvena Zvezda Belehrad a FC Viktoria Plzeň.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch tímov.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch tímov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:00.