Ronaldo prehovoril o konflikte s trénerom: Nedodržal slovo, cítil som, že tam nepatrím

Cristiano Ronaldo otvorene prehovoril o udalostiach, ktoré viedli k jeho predčasnému odchodu zo zrazu portugalskej reprezentácie.
Kapitán Portugalska vo svojom obsiahlom vyjadrení opísal zákulisie konfliktu s hlavným trénerom Jorgem Jesusom a tvrdí, že medzi nimi došlo k opakovanému porušeniu dohody a dôvery.
Ronaldo priznal aj vlastné pochybenia. Ospravedlnil sa fanúšikom za to, že po zápase v Nórsku nešiel pozdraviť portugalských priaznivcov, a spoluhráčom za to, že opustil reprezentačný zraz.
Zároveň však zdôraznil, že pre neho má dané slovo zásadný význam a po tom, čo tréner podľa jeho slov nedodržal dohodu, už necítil, že jeho prítomnosť v mužstve je správna.
V emotívnom vyjadrení zároveň odmietol predstavu, že by mal v reprezentácii špeciálne postavenie.
Priznal, že za svoj odchod je pripravený niesť následky, no zároveň odkázal, že ak bude zdravý, chce za Portugalsko naďalej hrať.
Celé vyjadrenie Cristiana Ronalda
Ako som sľúbil, rozhodol som sa vyrozprávať priamo a v prvej osobe okolnosti posledného zrazu reprezentácie. Po majstrovstvách sveta 2026 som pripravil list pre portugalský národ, ktorý stále mám. Sú v ňom slová, ktorými sa im chcem prihovoriť, keď z reprezentácie definitívne odídem.
Na konci turnaja, počas letu späť zo Spojených štátov, ma prezident federácie požiadal a naliehal, aby som rozhodnutie odísť prehodnotil, pretože FPF chcela, aby som pokračoval.
Hneď nato sa ma spýtal na názor na meno súčasného hlavného trénera, o ktorom uvažoval popri ďalších menách, ktoré mi neprezradil. Prezidentovi federácie som povedal, že podľa mňa by to bola správna voľba.
Preto som bol v deň, keď súčasného hlavného trénera predstavili, s touto voľbou úprimne spokojný. Bola to správna možnosť, ako ukazujú výsledky. O niekoľko dní ma prvýkrát kontaktoval nový tréner reprezentácie s tým, že by sa so mnou rád osobne stretol. Súhlasil som a dohodli sme sa na konci mojej dovolenky.
Stretli sme sa v Cidade do Futebol, kde mal môj klub predsezónne sústredenie. Hlavný tréner mi v ten deň povedal, že so mnou počíta a že moja prítomnosť je pre jeho projekt kľúčová. Priamo na mieste mi predstavil plán môjho zapojenia. Povedal mi, že odohrám prvý a posledný zápas a že z dôvodu riadenia kondície bude v každom zápase robiť tri až štyri zmeny.
Vtedy prišiel s nápadom, aby som s mužstvom necestoval do Nórska a Dánska. Navrhol, aby som odohral prvý zápas, zostal v Portugalsku a k tímu sa vrátil pred zápasom na Dragão.
Tento návrh som okamžite odmietol. Bolo mi jasné, že ho nemôžem prijať. Aj keď by som zápasy v zahraničí nehral, stále som bol kapitánom nášho tímu. Takéto privilégium zostať v Portugalsku by nebolo dobrým príkladom. Hlavný tréner napokon s mojím pohľadom súhlasil.
Tohto rozhovoru sa zúčastnil Simão Coutinho, športový riaditeľ Al Nassr. Súčasný hlavný tréner mu počas celej minulej sezóny podliehal a Coutinho bol jedným z tých, ktorí ho v roku 2025 do klubu priviedli.
Deň pred začiatkom zrazu prišiel hlavný tréner na vlastnú žiadosť ku mne domov do Lisabonu na ďalší rozhovor. Rozhovor bol pokojný a všetky zásady dohodnuté v auguste zostali v platnosti.
Odohral som zápas na Alvalade, a hoci ma striedali, nerobil som z toho problém. Kapitánsku pásku som Brunovi Fernandesovi navliekol sám, ani zďaleka netušiac, že možno robím svoje posledné kroky ako hráč a kapitán reprezentácie. V ten deň mi záležalo na našom víťazstve. Vyhrávať je vždy dobré, v Portugalsku a pre moju krajinu ešte lepšie.
Na obed v deň zápasu v Nórsku prišiel k stolu, kde skupina obedovala, asistent hlavného trénera a povedal mi, že so mnou chce hlavný tréner hovoriť.
Na moje absolútne prekvapenie sa ma hlavný tréner spýtal, či som v poriadku na to, aby som odohral 30 minút. Bol som úplne sústredený na fyzickú regeneráciu, ako vždy som bol zapojený medzi spoluhráčov a myslel som si, že v ten deň hrať nebudem. Žiadny problém.
Táto požiadavka bola mimo môjho regeneračného a tréningového plánu, pretože som mal hrať až 4. na Dragão, ale samozrejme som súhlasil. Odpovedal mi, že mám byť pripravený, pretože odohrám 30 minút.
Zvyšok každý pozná. Od polčasu som sa rozcvičoval, sledoval, ako plynú minúty, a nikdy ma nezavolal.
Hlavný tréner nedodržal slovo.
Na konci zápasu som len chcel, aby sa všetko skončilo víťazstvom a aby ma nechali na pokoji. Nešiel som sa poďakovať fanúšikom. To je zlyhanie, za ktoré nesiem zodpovednosť len ja, a nemalo sa to stať.
Ospravedlňujem sa Portugalčanom, ktorí nás tam podporovali, ospravedlňujem sa fanúšikom a ospravedlňujem sa aj tým, ktorí síce nie sú Portugalci, no možno tam pricestovali, aby ma videli, a ktorých som možno sklamal.
O štyridsaťosem hodín neskôr sme mali rozhovor: ja, hlavný tréner a Simão Coutinho, keďže bol prítomný pri našich augustových rozhovoroch.
Bola to hlboká, veľmi úprimná chvíľa, bez akéhokoľvek filtra. Dohodli sme sa, že túto „záležitosť“ možno uzavrieť len jedným spôsobom: hlavný tréner zopakuje na tlačovej konferencii to, čo mi práve povedal v súkromí v prítomnosti Simãa Coutinha.
Dohoda bola jednoduchá: hlavný tréner začne tlačovú konferenciu touto témou a pokúsi sa vec uzavrieť tým, že povie pravdu.
Povie, že som si nikdy nepýtal žiadne minúty, že plán na tento zraz mi navrhol hlavný tréner a nikto iný, že bola chyba nechať ma rozcvičovať a potom ma nepostaviť a že keby sa to stalo znova, neurobil by to.
Stretnutie sme ukončili tak, že ma hlavný tréner požiadal o objatie a sľúbil mi, že na tlačovej konferencii povie to, čo mi práve povedal, a že záležitosť bude za nami. V Dánsku hrať nebudem a zápas na Dragão odohrám. To všetko vždy v prítomnosti Simãa Coutinha.
Na žiadosť hlavného trénera sa potom uskutočnilo videostretnutie medzi ním, Simãom Coutinhom a Tiagom Craveirom, na ktorom zhrnuli, o čom sme hovorili.
Vznikol krátky dokument, ktorý som sám schválil a ktorý bol s mojím vedomím doručený hlavnému trénerovi, ako si želal.
Tlačová konferencia bola taká, ako ju všetci poznajú: postoj nemal nič spoločné s naším stretnutím. Počul som výrazy a agresivitu, ktoré si podľa mňa nezaslúžim, povýšenecký postoj, aký mi deň predtým v súkromí neukázal ani náznakom.
Poznámky, ktoré som schválil, zneli takto:
„Myslím si, že je dôležité, už aj preto, že je to pravda, objasniť niekoľko vecí predtým, než budeme hovoriť o Dánsku:
Ja sám, nikto iný, som Cristianovi navrhol plán na túto sezónu v reprezentácii. Bol to dlhý a veľmi dobrý rozhovor.
Viem, ako veľmi žije pre reprezentáciu a ako ju miluje, akú váhu má vo svete, a ešte viac, akú váhu a pozitívny vplyv má v reprezentácii už 24 rokov za sebou.
Plán, ktorý som Cristianovi navrhol, bol prijatý.
Nikdy nespochybňoval moje rozhodnutia. Bol príkladný, lojálny a profesionálny.
Zápas v Nórsku nebol súčasťou plánu, ktorý som pre neho pripravil. Mal som však pocit, že sa po prvom zápase fyzicky zotavil, a upozornil som ho, že ho možno budem potrebovať. Cristiano súhlasil.
Urobil som chybu, keď som nechal niekoho formátu Pelého či Maradonu rozcvičovať sa a potom ho nepostavil. Keby to bolo dnes, neurobil by som to.
Na uzavretie veci: chcem Cristiana v reprezentácii. Vlastne ho nechcem len trochu, chcem ho veľmi. Našťastie aj on verí mne. Veril mi v Al Nassr a verí mi aj tu.
K tomu, že sa nepoďakoval fanúšikom. O tom sme sa už rozprávali. Niekto, kto odohral za reprezentáciu viac ako 230 zápasov, nepotrebuje odo mňa lekcie o láske k Portugalsku. Bola to chvíľa frustrácie, ktorá nič nevymaže. Je to hráč, ktorý rozdá najviac autogramov, urobí najviac selfie a prejavuje fanúšikom najviac náklonnosti. Nevymýšľajme problémy tam, kde nie sú. Keď nie sme spokojní, reagujeme. To bolo všetko.“
Žiadna z týchto poznámok teda od hlavného trénera ani nevyžadovala, aby sa mi ospravedlnil.
Bolo to druhýkrát, čo mi nedodržal slovo.
Rozhodol som sa odísť zo zrazu bez toho, aby som čakal na ďalší porušený sľub. Pre mňa je pravda stále to najdôležitejšie vo vzťahoch medzi ľuďmi. Akokoľvek môže bolieť, povedzte mi pravdu.
Ráno v deň tej tlačovej konferencie som mal rozhovor s prezidentom FPF a s hlavným trénerom, čo môžu určite potvrdiť. Zopakoval som im, že ak ma tam nechcú, majú mi to povedať. Stačilo byť ku mne úprimní. Prijal by som to a sľúbil som, že pripravíme niečo krásne, tak ako snívam, že sa to môže stať, a nikto sa nebude hnevať.
Pamätám si to, akoby to bolo dnes. Jednohlasne odpovedali, že nie. Že moje miesto je v reprezentácii.
Nikdy, ani na chvíľu, som počas takmer 25 rokov kariéry nezasahoval do žiadneho technického ani taktického rozhodnutia žiadneho trénera či reprezentačného trénera. Len to znášam lepšie alebo horšie, podľa toho, čo navrhnú.
Rozhodnutie rešpektujem, a keď voči mne nedodržia slovo, cítim, že tam nepatrím.
Dlžím ospravedlnenie aj spoluhráčom z reprezentácie za to, že som opustil zraz. Napriek absolútnemu porušeniu dôvery v slovo hlavného trénera, čo môže potvrdiť každý, kto bol svedkom týchto rozhovorov, som to nemal urobiť. Zodpovednosť je výlučne moja.
Ešte raz sa ospravedlňujem Portugalčanom, ale porušené slovo má pre mňa rozhodujúci význam. Cítil som, že od tej chvíle by môj pobyt skupine len škodil. Urobil som to, čo som vždy hovoril, že urobím, ak sa nebudem cítiť užitočný: zbalil som si veci a odišiel.
Dôsledky tohto môjho činu musí posúdiť a potrestať Portugalská futbalová federácia. Myslím si, že trest by nemal mať žiadne poľahčujúce okolnosti. Nie som len tak nejaký hráč. Som kapitán tímu, a to je priťažujúca okolnosť.
Už som sa ospravedlnil, ale viem, že činy musia mať následky. Každý, kto je vo futbale tak ako ja, vie, že bez ohľadu na postavenie platia pravidlá pre všetkých rovnako.
V tejto súvislosti som veľa počul o rozlúčkových zápasoch, o tom, že si zaslúžim dôstojnú rozlúčku a že mi federácia chce dať túto príležitosť.
V živote som sa naučil, keď som bol hladný a nemal čo jesť, že nikto nikomu nič nedá.
Všetkým svojim fanúšikom, prirodzene a najmä všetkým Portugalčanom, môžem sľúbiť, že budeme mať jeden alebo viac rozlúčkových zápasov. Na to bude čas.
Keď však myslím na reprezentáciu, naozaj myslím na súťaženie. Na to som myslel aj v deň, keď mi oznámili smrť môjho otca. Bol som na zraze reprezentácie a rozhodol som sa zostať tam až do konca zápasu na druhý deň. Pre svoju krajinu som teda urobil to, čo by som nikdy neurobil pre žiadny klub.
Takže ak budem fyzicky v poriadku, budem hrať za svoj klub, dúfajme aj s gólmi, a odpykám si akýkoľvek trest, ktorý mi uložia, budem k dispozícii, ako som bol vždy až doteraz, aby som súťažil a vyhrával za našu reprezentáciu.
Toto je, verte mi, tá najčistejšia pravda.