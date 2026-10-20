Ronaldov trest vyvolal posmech. Portugalský denník sa obáva o povesť tamojšieho futbalu

Iba symbolický trest pre Cristiana Ronalda za opustenie portugalskej reprezentácie pre spor s trénerom Jorgem Jesusom vyvolal v zahraničných médiách a na sociálnych sieťach posmešné reakcie, ktoré si všimla aj portugalská tlač.
Športový denník A Bola sa domnieva, že po 30-dňovom zákaze činnosti a pokute 255 eur, ktoré zväz udelil kapitánovi tímu, sú portugalský futbal a jeho pravidlá na smiech celému svetu.
„Je čas na trochu matematiky,“ napísal denník A Bola a začal počítať, čo suma 255 eur znamená v Ronaldovom svete.
Jeho základný plat v saudskoarabskom klube an-Nasr údajne dosahuje 208 miliónov eur a spolu s bonusmi sa môže vyšplhať až na 250 miliónov eur.
Pokuta predstavuje 0,00012 percenta jeho platu
To znamená, že pokuta od národného zväzu predstavuje 0,00012 percenta jeho ročného platu a Ronaldo si na ňu zarobí za 38,6 sekundy.
Rovnako zanedbateľný je aj 30-dňový zákaz činnosti. Keďže sa počíta spätne od začiatku Ronaldovho automatického dištancu, ktorý sa začal deň po jeho odchode od tímu 30. septembra, vyprší ešte pred koncom októbra.
Portugalsko odohrá ďalšie zápasy až v nasledujúcom mesiaci, 14. novembra proti Dánsku a o tri dni neskôr vo Walese.
Dozvedeli sme sa, čo si svet myslí o Portugalsku
„Svet sa dozvedel, aká je cena za opustenie národného tímu,“ napísal denník A Bola. „Dozvedeli sme sa však aj my, čo si svet myslí o portugalskom futbale a jeho pravidlách. ‚Smiešne,‘ znel verdikt,“ dodal denník.
Štyridsaťjedenročný Ronaldo opustil národný tím deň pred zápasom Ligy národov v Dánsku.
Následne uviedol, že odcestoval na protest proti tomu, že Jesus dvakrát nedodržal svoje slovo.
Najprv ho napriek predchádzajúcemu sľubu nechal celý zápas proti Nórsku na lavičke a potom túto skutočnosť dostatočne nevysvetlil na tlačovej konferencii, hoci sa na tom údajne dohodli.
Národný zväz v pondelok po disciplinárnom konaní vyniesol nad Ronaldom trest. Uviedol, že dlhoročný kapitán porušil článok 160 disciplinárneho poriadku, za čo mu hrozí zákaz činnosti na jeden až šesť mesiacov a pokuta od 510 do 1020 eur.
Ronaldovým zástupcom sa navyše podarilo presadiť zohľadnenie poľahčujúcich okolností, medzi ktoré patrilo priznanie viny a Ronaldov význam a prínos pre národný tím.
Ronaldo sa už skôr vo vyhlásení ospravedlnil za to, že po zápase v Nórsku nešiel pozdraviť fanúšikov, ako aj za to, že opustil spoluhráčov.
Uviedol, že prijme akýkoľvek trest a po jeho uplynutí bude k dispozícii reprezentačnému trénerovi.
Podľa portugalských médií Jesus plánuje povolať hviezdneho futbalistu na novembrové zápasy.
Ronaldo je so 234 štartmi a 146 gólmi v reprezentácii svetovým rekordérom. Portugalsko napriek rozruchu okolo Ronalda vyhralo všetky štyri zápasy počas rekordne dlhého reprezentačného obdobia a s predstihom si zabezpečilo postup do štvrťfinále Ligy národov.