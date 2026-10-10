Portugalský šéf sa zastal Ronalda. Každý chce, aby sa Cristiano vrátil, tvrdí

Nádeje Cristiana Ronalda na ďalšie pôsobenie v portugalskej reprezentácii posilnil v sobotu prezident tamojšej futbalovej federácie (FPF) Pedro Proenca.
Urobil tak niekoľko dní po tom, ako FPF historicky najlepšieho reprezentačného strelca dočasne suspendovala z národného tímu.
Ronaldo predčasne opustil reprezentačný kemp počas Ligy národov po tom, ako v zápase proti Nórsku zostal medzi náhradníkmi a do víťazného stretnutia nezasiahol.
Tvrdil, že tréner Jorge Jesus nedodržal svoj sľub, že ho pošle na ihrisko. Teraz sa mu však črtá možnosť na zmierenie.
„Všetci vo federácii, tréner aj spoluhráči sa zhodujú – každý chce, aby sa Cristiano vrátil. Už teraz očakávam, že sa k nám pripojí počas novembrového reprezentačného zrazu,“ povedal Proenca podľa agentúry DPA.
Disciplinárna komisia federácie zatiaľ neprijala konečné rozhodnutie o prípadnom dlhodobom treste, ktorý by presahoval rámec predbežnej suspendácie.
Proenca sa k časovému rámcu vyjadril: „Závisí to výlučne od disciplinárnej komisie, ktorá ako nezávislý orgán svoju úlohu splní.“