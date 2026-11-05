Ronaldo pozdravil národ a prečítal dôležitú správu. Bola to cesta, ktorá mu zmenila život

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo oznámil koniec reprezentačnej kariéry. Za Portugalsko nastúpil v 234 dueloch a strelil v nich 146 gólov.
Žiadny hráč nezaznamenal toľko reprezentačných štartov a ani nestrelil za krajinu toľko gólov ako tento 41-ročný útočník.
Päťnásobný víťaz ankety Zlatá lopta debutoval na medzinárodnej scéne v roku 2003 a s Portugalskom získal titul na majstrovstvách Európy v roku 2016, ako aj dva tituly v Lige národov (2019, 2025).
Ronaldo sa minulý mesiac dostal do konfliktu s reprezentačným trénerom Jorgem Jesusom po tom, čo ho tréner nenasadil do zápasu Ligy národov.
Portugalčan vtedy opustil kemp národného tímu, dostal za to pokutu 255 eur a dištanc na 30 dní. Napokon si už národný dres neoblečie.
V rozsiahlom 1740-slovnom vyhlásení vysvetlil svoje rozhodnutie, ospravedlnil sa spoluhráčom a uviedol, že v reprezentácii nekončí.
Vo štvrtok však na svojich sociálnych sieťach publikoval video, kde oznámil koniec jeho cesty v národnom tíme.
VIDEO: Cristiano Ronaldo oznámil koniec reprezentačnej kariéry
„Vážení Portugalčania, nastal deň, keď je potrebné vrátiť dres národného tímu s číslom 7, ktorý patrí nám všetkým. Nikdy som ho nepovažoval výlučne za svoj, no počas 23 rokov som mal tú česť a zároveň zodpovednosť nosiť ho, brániť jeho česť a prinášať ho na štadióny po celom svete.
Dnes nastal čas odovzdať ho budúcnosti. Nebolo to ľahké rozhodnutie, pretože sú rozhodnutia, ktoré sa nerobia iba rozumom, ale aj srdcom.
Týmto sa uzatvára cesta, ktorá sa začala v auguste 2003 a navždy zmenila môj život. Keď sa obzriem späť a spomeniem si na všetko, čo som zažil v národnom tíme, nevidím iba zápasy, góly, rekordy či trofeje.
Vidím ľudí. Vidím emigrantov, ktorí sa počas 90 minút cítili o niečo bližšie k Portugalsku. Vidím milióny Portugalčanov, ktorých som nikdy nestretol, no napriek tomu sú súčasťou môjho života.
VIDEO: Góly Cristiana Ronalda v drese Portugalska
Futbal je napokon oveľa viac než len hra. Futbal je o ľuďoch. Ak som vám niekedy priniesol radosť, ak vás môj gól prinútil niekoho objať, zabudnúť na starosti alebo pocítiť hrdosť na našu krajinu, potom to všetko stálo za to.
Pretože aj to znamená byť Portugalčanom. Spoločne trpíme, spoločne vstávame. A opäť veríme,“ odkázal Ronaldo vo svojom vyhlásení.
Jeho dlhoročný rival Lionel Messi potvrdil koniec svojej reprezentačnej kariéry koncom augusta a svoj posledný zápas odohral 7. októbra v Buenos Aires proti Beninu.
Obaja sa v lete predstavili na rekordnom šiestom svetovom šampionáte. Ronaldo sa zároveň proti Španielom stal najstarším účastníkom duelu vyraďovacej fázy v histórii turnaja (41 rokov a 151 dní).
Portugalská futbalová federácia (FPF) vydala v reakcii stanovisko, v ktorom vyzdvihla okrem výkonov na ihrisku aj Ronaldovu oddanosť a lásku k reprezentačnému dresu.
Významné míľniky Ronalda
- Prvý zápas: 20. augusta 2003 proti Kazachstanu
- Prvý gól: 12. júna 2004 proti Grécku (prvý štart aj gól na ME)
- Prvý zápas na MS: 11. júna 2006 proti Angole
- Prvý gól na MS: 17. júna 2006 proti Iránu
- Stý zápas: 17. októbra 2012 proti Severnému Írsku
- Prvý hetrik: 6. septembra 2013 proti Severnému Írsku
- Stý gól: 8. septembra 2020 proti Švédsku v Lige národov
- Dvojstý zápas: 20. júna 2023 proti Islandu
- Posledný zápas na MS: 6. júla 2026 proti Španielsku (celkovo ich odohral 27)
- Posledný gól na MS: 2. júla 2026 proti Chorvátsku (celkovo ich strelil 11)
- Počet hetrikov: desať
- Najviac gólov v jednom zápase: štyri (7. októbra 2016 proti Andorre a 10. septembra 2019 proti Litve)
Typy Ronaldových reprezentačných gólov (celkovo 146 v 234 zápasoch):
- 112 – z hry
- 23 – z pokutového kopu
- 11 – z priameho kopu
- 85 – pravou nohou
- 33 – ľavou nohou
- 28 – hlavou
„S pocitom hlbokej vďaky a nesmierneho obdivu vzdáva FPF verejný hold Cristianovi Ronaldovi a ďakuje mu za jeho absolútne výnimočnú kariéru v službách našej krajiny.
Náš kapitán bol viac než len vynikajúcim športovcom – bol inšpiratívnym lídrom, vzorom oddanosti a dokonalým stelesnením ducha nášho národného tímu.
Ako kapitán niesol národ na svojich pleciach, lámal rekordy a doviedol tím k historickým úspechom. Jeho odhodlanie a odkaz siahajú ďaleko za hranice hracej plochy,“ píše sa v stanovisku FPF.
Ronaldovi poďakoval aj portugalský premiér Luis Montenegro. „Cristiano, ďakujeme. To, čo si na ihrisku dosiahol pre Portugalsko, bude rezonovať naveky.
Verím, že budeš aj naďalej reprezentovať našu krajinu pred celým svetom, aj keď už mimo ihriska,“ vyjadril sa Montenegro na sociálnej sieti X.