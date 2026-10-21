Ronaldo poslal hviezde PSG emotívny odkaz: To najlepšie máš ešte len pred sebou

Cristiano Ronaldo ukázal, že nezabúda na hráčov, ktorí k nemu vzhliadajú. Portugalská futbalová legenda poslala Chvičovi Kvaracchelijovi povzbudivý odkaz, v ktorom mu pripomenula, aby ani v náročných chvíľach nestrácal vieru vo svoje schopnosti.
Gruzínsky reprezentant Kvaracchelija patrí medzi výrazné osobnosti svetového futbalu a Cristiano Ronaldo je jeho detským idolom. O to väčšiu váhu môžu mať pre ofenzívneho hráča slová od portugalskej hviezdy.
Udrž si svoj vnútorný oheň
„Najťažšie boje vo futbale sú často tie, ktoré nikto nevidí,“ odkázal Ronaldo.
Následne sa Kvaracchelijovi prihovoril osobnejšie a pripomenul mu, aby nezabudol na cestu, ktorá ho priviedla až medzi futbalovú elitu.
„Poznám ten pocit, Kvara. Nikdy však nezabudni na to, čo ťa dostalo až sem, a nedovoľ, aby ťa ťažké obdobie prinútilo pochybovať o tom, ako ďaleko môžeš zájsť.
Udrž si svoj vnútorný oheň. To najlepšie máš ešte len pred sebou,“ napísal portugalský útočník v komentári pod príspevom gruzínskeho futbalistu.
Bude chýbať pravdepodobne niekoľko mesiacov
Kvaracchelija si roztrhol predný skrížený väz v pravom kolene a Parížu Saint-Germain bude chýbať pravdepodobne niekoľko mesiacov.
Klub o tom informoval deň po jeho zranení v utorkovom zápase Ligy majstrov s FC Barcelona (4:2).
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„Prečo práve ja? Nikdy som nič nenechal na náhodu. Na tento zápas som sa pripravil možno lepšie než kedykoľvek predtým.
Myslel som si, že som pripravený na všetko, ale nie na toto,“ napísal Kvaracchelija na Instagrame. Práve tam mu napísal Ronaldo.