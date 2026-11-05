Skutočná legenda, píšu médiá o Ronaldovi. Koniec jednej éry, odchádza ako svetový rekordér

Na archívnej snímke z 1. júla 2024 portugalský futbalový reprezentant Cristiano Ronaldo.
Na archívnej snímke z 1. júla 2024 portugalský futbalový reprezentant Cristiano Ronaldo. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. nov 2026 o 14:34
ShareTweet3

Štyridsaťjedenročný útočník odohral za národný tím 234 zápasov a strelil v nich 146 gólov.

Ohlasy svetových médií na koniec reprezentačnej kariéry portugalského futbalistu Cristiana Ronalda.

Štyridsaťjedenročný útočník odohral za národný tím 234 zápasov a strelil v nich 146 gólov, čo je najviac spomedzi všetkých reprezentácií.

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty s Portugalskom triumfoval na majstrovstvách Európy v roku 2016 a získal s ním dva tituly v Lige národov (2019, 2025).

Portugalsko:

A Bola: „Cristiano Ronaldo nepočkal na piatkové oznámenie nominácie Jorgeho Jesusa a rozlúčil sa s reprezentáciou.“

Ronaldo pozdravil národ a prečítal dôležitú správu. Bola to cesta, ktorá mu zmenila život
Súvisiaci článok
Ronaldo pozdravil národ a prečítal dôležitú správu. Bola to cesta, ktorá mu zmenila život

Sport TV: „Niektoré rozlúčky uzatvárajú cyklus. Rozlúčka Cristiana Ronalda uzatvára éru.“

Record: „Lúči sa ako hráč s najväčším počtom štartov a najlepší strelec v histórii reprezentačného futbalu.“

Renascença: „Kapitán opúšťa reprezentáciu po 23 rokoch, počas ktorých získal jediné tri tituly v jej histórii.“

Španielsko:

AS: „Po 234 zápasoch a 146 góloch odchádza národná ikona. Získal tiež titul majstra Európy (2016) a dva tituly Ligy národov (2019 a 2025). Skutočná legenda.“

Marca: „Cristiano Ronaldo ide v šľapajach Lea Messiho: končí kariéru v portugalskom národnom tíme.“

Ronaldo sa označil za najkomplexnejšieho futbalistu histórie. Prehovoril aj o méte 1000 gólov
Súvisiaci článok
Ronaldo sa označil za najkomplexnejšieho futbalistu histórie. Prehovoril aj o méte 1000 gólov

Mundo Deportivo: „Cristiano Ronaldo sa lúči s Portugalskom: jeden titul majstra Európy, dva tituly v Lige národov a legendárne čísla.“

Veľká Británia:

The Independent: „Messi odišiel z reprezentačného futbalu v správnom čase, zatiaľ čo jeho náprotivok z debaty 'GOAT' pokračoval v oslabovaní vlastného odkazu, než nakoniec hodil uterák do ringu.“

The Guardian: „Cristiano Ronaldo oznámil, že už nebude hrať za Portugalsko, čím ukončil svoju reprezentačnú kariéru, počas ktorej vystúpil na šiestich majstrovstvách sveta, získal titul majstra Európy a vytvoril strelecký rekord mužských reprezentácií.“

BBC: „Portugalská legenda Cristiano Ronaldo oznámila, že končí s reprezentačnou futbalovou kariérou. Štyridsaťjedenročný útočník od svojho debutu v roku 2003 strelil 146 gólov a odohral 234 zápasov za svoju krajinu – oba sú svetové rekordy.“

Francúzsko:

L'Équipe: „Koniec éry pre legendu: Cristiano Ronaldo oznámil svoj odchod do reprezentačného dôchodku.“

Le Monde: „Majstrovstvá sveta však zostanú nedokončenou kapitolou.“

Taliansko:

La Gazzetta dello Sport: „Je to oficiálne: Cristiano Ronaldo opúšťa Portugalsko. Je to koniec jednej éry.“

Il Tirreno: „Dlhý, intenzívny list, písaný skôr srdcom než pod ťarchou čísel.“

Nemecko:

Bild: „Toto prináša koniec viac než dve desaťročia trvajúcej kariéry v národnom drese.“

Kicker: „Cristiano Ronaldo oznámil koniec svojej kariéry v portugalskom národnom tíme po 234 reprezentačných zápasoch. Superhviezda debutovala v roku 2003.“

USA:

ESPN: „Cristiano Ronaldo ukončil reprezentačnú kariéru po konflikte s trénerom Portugalska.“

Reprezentácie

Slovenské futbalistky do 17 rokov
Slovenské futbalistky do 17 rokov
Slovenkám do 17 rokov nevychádza kvalifikácia ME. Body nezískali ani proti Poľkám
dnes 16:41
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Skutočná legenda, píšu médiá o Ronaldovi. Koniec jednej éry, odchádza ako svetový rekordér