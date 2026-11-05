Skutočná legenda, píšu médiá o Ronaldovi. Koniec jednej éry, odchádza ako svetový rekordér

Ohlasy svetových médií na koniec reprezentačnej kariéry portugalského futbalistu Cristiana Ronalda.
Štyridsaťjedenročný útočník odohral za národný tím 234 zápasov a strelil v nich 146 gólov, čo je najviac spomedzi všetkých reprezentácií.
Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty s Portugalskom triumfoval na majstrovstvách Európy v roku 2016 a získal s ním dva tituly v Lige národov (2019, 2025).
Portugalsko:
A Bola: „Cristiano Ronaldo nepočkal na piatkové oznámenie nominácie Jorgeho Jesusa a rozlúčil sa s reprezentáciou.“
Sport TV: „Niektoré rozlúčky uzatvárajú cyklus. Rozlúčka Cristiana Ronalda uzatvára éru.“
Record: „Lúči sa ako hráč s najväčším počtom štartov a najlepší strelec v histórii reprezentačného futbalu.“
Renascença: „Kapitán opúšťa reprezentáciu po 23 rokoch, počas ktorých získal jediné tri tituly v jej histórii.“
Španielsko:
AS: „Po 234 zápasoch a 146 góloch odchádza národná ikona. Získal tiež titul majstra Európy (2016) a dva tituly Ligy národov (2019 a 2025). Skutočná legenda.“
Marca: „Cristiano Ronaldo ide v šľapajach Lea Messiho: končí kariéru v portugalskom národnom tíme.“
Mundo Deportivo: „Cristiano Ronaldo sa lúči s Portugalskom: jeden titul majstra Európy, dva tituly v Lige národov a legendárne čísla.“
Veľká Británia:
The Independent: „Messi odišiel z reprezentačného futbalu v správnom čase, zatiaľ čo jeho náprotivok z debaty 'GOAT' pokračoval v oslabovaní vlastného odkazu, než nakoniec hodil uterák do ringu.“
The Guardian: „Cristiano Ronaldo oznámil, že už nebude hrať za Portugalsko, čím ukončil svoju reprezentačnú kariéru, počas ktorej vystúpil na šiestich majstrovstvách sveta, získal titul majstra Európy a vytvoril strelecký rekord mužských reprezentácií.“
BBC: „Portugalská legenda Cristiano Ronaldo oznámila, že končí s reprezentačnou futbalovou kariérou. Štyridsaťjedenročný útočník od svojho debutu v roku 2003 strelil 146 gólov a odohral 234 zápasov za svoju krajinu – oba sú svetové rekordy.“
Francúzsko:
L'Équipe: „Koniec éry pre legendu: Cristiano Ronaldo oznámil svoj odchod do reprezentačného dôchodku.“
Le Monde: „Majstrovstvá sveta však zostanú nedokončenou kapitolou.“
Taliansko:
La Gazzetta dello Sport: „Je to oficiálne: Cristiano Ronaldo opúšťa Portugalsko. Je to koniec jednej éry.“
Il Tirreno: „Dlhý, intenzívny list, písaný skôr srdcom než pod ťarchou čísel.“
Nemecko:
Bild: „Toto prináša koniec viac než dve desaťročia trvajúcej kariéry v národnom drese.“
Kicker: „Cristiano Ronaldo oznámil koniec svojej kariéry v portugalskom národnom tíme po 234 reprezentačných zápasoch. Superhviezda debutovala v roku 2003.“
USA:
ESPN: „Cristiano Ronaldo ukončil reprezentačnú kariéru po konflikte s trénerom Portugalska.“