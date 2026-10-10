VIDEO: Ronaldo sa vrátil do Saudskej Arábie v dobrej forme. Al-Nassru pomohol k výhre gólom

Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. (Autor: X/Cristiano Ronaldo)
ČTK|10. okt 2026 o 12:01
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Odchod z portugalského tímu vyvolal otázky o ďalšom pôsobení Ronalda v reprezentácii, no v klubovom drese ukázal, že jeho forma netrpí.

Po dramatickom a nečakane krátkom pobyte v portugalskej reprezentácii sa futbalový kanonier Cristiano Ronaldo vrátil do saudskoarabského klubu Al-Nassr gólom aj víťazstvom.

V piatok otvoril skóre ligového zápasu proti tímu Diriyah. Ronaldo si tak pripísal 980. gól.

Počas reprezentačného zrazu opustil svetový rekordér v počte štartov aj gólov portugalský tím predčasne s vysvetlením, že tréner Jorge Jesus dvakrát porušil sľub ohľadom toho, kedy ho nechá v Lige národov hrať.

V prvom dueli odohral 67. min, ďalšie stretnutie strávil Ronaldo len na lavičke a pred tretím, pre ktoré znovu nebol v základnej zostave, mužstvo opustil. Po odchode odkázal, že je pripravený prijať trest a za Portugalsko hrať ďalej.

VIDEO: Gól Cristiana Ronalda

Návrat do Al-Nassru mu vyšiel, fanúšikom doprial gólovú radosť. "V poriadku. Ideme na ďalšie," napísal na instagram po výhre obhajca titulu 3:0.

Tabuľka Saudi Pro League

Saudi Pro League

    Cristiano Ronaldo.
    Cristiano Ronaldo.
    VIDEO: Ronaldo sa vrátil do Saudskej Arábie v dobrej forme. Al-Nassru pomohol k výhre gólom
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