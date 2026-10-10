VIDEO: Ronaldo sa vrátil do Saudskej Arábie v dobrej forme. Al-Nassru pomohol k výhre gólom

Po dramatickom a nečakane krátkom pobyte v portugalskej reprezentácii sa futbalový kanonier Cristiano Ronaldo vrátil do saudskoarabského klubu Al-Nassr gólom aj víťazstvom.
V piatok otvoril skóre ligového zápasu proti tímu Diriyah. Ronaldo si tak pripísal 980. gól.
Počas reprezentačného zrazu opustil svetový rekordér v počte štartov aj gólov portugalský tím predčasne s vysvetlením, že tréner Jorge Jesus dvakrát porušil sľub ohľadom toho, kedy ho nechá v Lige národov hrať.
V prvom dueli odohral 67. min, ďalšie stretnutie strávil Ronaldo len na lavičke a pred tretím, pre ktoré znovu nebol v základnej zostave, mužstvo opustil. Po odchode odkázal, že je pripravený prijať trest a za Portugalsko hrať ďalej.
VIDEO: Gól Cristiana Ronalda
Návrat do Al-Nassru mu vyšiel, fanúšikom doprial gólovú radosť. "V poriadku. Ideme na ďalšie," napísal na instagram po výhre obhajca titulu 3:0.