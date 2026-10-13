VIDEO: Ronaldo skóroval aj napriek situácii v Rijáde. Zápas posunuli pre hrozbu raketového útoku

Cristiano Ronaldo (vpravo) oslavuje gól.
Cristiano Ronaldo (vpravo) oslavuje gól. (Autor: X / @AlNassrFC)
Sportnet, ČTK|13. okt 2026 o 07:48
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V meste boli podľa správ počuť aj explózie.

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo pomohol Al-Nassru k víťazstvu 3:1 nad uzbeckým Neftči Fergana v ázijskej Lige majstrov.

Duel v Rijáde sa však začal približne o hodinu neskôr, než bolo plánované, keďže úrady vydali bezpečnostné varovanie pre hrozbu raketového útoku.

Krátko pred výkopom vydala saudskoarabská civilná obrana varovanie pred možným nebezpečenstvom.

Situácia súvisela s raketami, ktoré podľa informácií médií smerovali na Rijád z Jemenu a ktoré saudskoarabská koalícia zachytila.

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V meste boli podľa správ počuť aj explózie. Organizátori následne posunuli začiatok stretnutia približne o hodinu. Diváci na štadióne Al-Awwal Park čakali na ďalšie informácie a pokyny.

Zápas sa napokon uskutočnil. Bezpečnostný incident tak nezabránil tomu, aby Ronaldo a jeho spoluhráči zabojovali o dôležité víťazstvo.

Ronaldo sa presadil pred prestávkou

Portugalský útočník potvrdil streleckú formu a podieľal sa na triumfe Al-Nassru 3:1. Domáci sa ujali vedenia v 33. minúte zásluhou Angela Gabriela.

Ronaldo zvýšil náskok saudskoarabského tímu tesne pred prestávkou. Po spolupráci Sadia Maného a Aimana Yahyu sa dostal k lopte v pokutovom území a strelou z otočky ju poslal do dolného rohu bránky.

VIDEO: Gól Ronalda

Pre 41-ročného Portugalčana išlo o 981. gól jeho profesionálnej kariéry.

Hostia z Uzbekistanu sa po zmene strán vrátili do zápasu. Ališer Odilov znížil v 51. minúte na 1:2, no ich nádeje skomplikovalo vylúčenie Ikromjona Alibajeva v 65. minúte.

Al-Nassr využil početnú prevahu a v 78. minúte spečatil víťazstvo po vlastnom góle Anvarjona Gofurova.

Bezpečnostná situácia zatienila futbal

Odložený výkop bol ďalšou pripomienkou napätej bezpečnostnej situácie v regióne.

Saudská Arábia v posledných dňoch čelila raketovým a dronovým útokom, pričom pondelkové varovanie zasiahlo aj organizáciu futbalového stretnutia.

Útoky húsíjskych povstalcov na letisko v Rijáde si cez víkend vyžiadali 14 obetí a viac ako 300 zranených.

Napätie medzi Saudskou Arábiou a Húsíjmi vzrástlo v júli, keď Rijádom podporované jemenské vládne sily v odvete za prílet iránskeho lietadla bombardovali medzinárodné letisko v povstalcami kontrolovanom hlavnom meste Saná.

Húsíovia, ktorí sú spojencami iránskeho režimu, potom začali námornú blokádu Saudskej Arábie.

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