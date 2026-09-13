Coutinho sa po problémoch vracia k futbalu. V Brazílii si zahrá po boku Neymara

Philippe Coutinho
Philippe Coutinho (Autor: TASR/AP)
ČTK|13. sep 2026 o 11:22
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Sme radi, že si tu, privítal ho Neymar.

Bývalý brazílsky reprezentant Philippe Coutinho, ktorý hrával za Barcelonu, Liverpool či Bayern Mníchov, sa vracia na trávniky.

Mal by sa stretnúť s Neymarom v klube Santos, čo avizoval najdrahší futbalista sveta na sociálnych sieťach.

34-ročný Coutinho naposledy pôsobil do februára v inom brazílskom klube Vasco da Gama. Potom oznámil, že sa psychicky cíti vyčerpaný.

"Sme radi, že si tu. Tím aj fanúšikovia ťa vítajú s otvorenou náručou, "privítal Neymar bývalého spoluhráča už z mládežníckych reprezentácií.

Santos Coutinhov príchod zatiaľ oficiálne neoznámil. Skúseného ofenzívneho záložníka ešte čaká zdravotná prehliadka. V Európe hral aj za Inter Miláno a Aston Villu.

V roku 2018 z neho Barcelona urobila jedného z najdrahších hráčov sveta, Liverpoolu zaplatila za prestup 160 miliónov eur (vyše štyri miliardy korún). V drese Brazílie Coutinho odohral 68 zápasov a dal 21 gólov.

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Philippe Coutinho
Philippe Coutinho
Coutinho sa po problémoch vracia k futbalu. V Brazílii si zahrá po boku Neymara
dnes 11:22
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