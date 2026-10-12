Dve trofeje z Ligy majstrov a nová zmluva na obzore. Real si chce poistiť svoju oporu

Thibaut Courtois.
Thibaut Courtois. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. okt 2026 o 14:18
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Zostáva v očiach všetkých v klube najlepším brankárom na svete.

Belgický futbalový brankár Thibaut Courtois by mal v Reale Madrid predĺžiť zmluvu do leta 2028.

Jeho súčasný kontrakt v španielskom hlavnom meste má platnosť do konca aktuálnej sezóny, obe strany sa však už podľa portálu The Athletic dohodli na nových podmienkach a predĺžení o ďalší rok.

Courtois začal v Reale svoju deviatu sezónu, španielskeho giganta posilnil v lete 2018 po prestupe z Chelsea.

S klubom vyhral 12 trofejí, vrátane troch titulov v La Lige a dvoch triumfov v Lige majstrov.

Tridsaťštyriročný Courtois je jednoznačnou prvou voľbou trénera Joseho Mourinha a napriek vážnemu zraneniu kolena, ktoré utrpel v roku 2023, zostáva v očiach všetkých v klube najlepším brankárom na svete.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Thibaut Courtois.
    Thibaut Courtois.
    Dve trofeje z Ligy majstrov a nová zmluva na obzore. Real si chce poistiť svoju oporu
    dnes 14:18
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