Dve trofeje z Ligy majstrov a nová zmluva na obzore. Real si chce poistiť svoju oporu

Belgický futbalový brankár Thibaut Courtois by mal v Reale Madrid predĺžiť zmluvu do leta 2028.
Jeho súčasný kontrakt v španielskom hlavnom meste má platnosť do konca aktuálnej sezóny, obe strany sa však už podľa portálu The Athletic dohodli na nových podmienkach a predĺžení o ďalší rok.
Courtois začal v Reale svoju deviatu sezónu, španielskeho giganta posilnil v lete 2018 po prestupe z Chelsea.
S klubom vyhral 12 trofejí, vrátane troch titulov v La Lige a dvoch triumfov v Lige majstrov.
Tridsaťštyriročný Courtois je jednoznačnou prvou voľbou trénera Joseho Mourinha a napriek vážnemu zraneniu kolena, ktoré utrpel v roku 2023, zostáva v očiach všetkých v klube najlepším brankárom na svete.