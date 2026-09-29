Viedol mládežnícku reprezentáciu, vychovalo ho City. Zomrela niekdajšia nádej anglického futbalu

Vo veku 32 rokov zomrel anglický futbalista Courtney Meppen-Walter, ktorý v mladosti pôsobil v Manchestri City a bol tiež kapitán anglickej reprezentácie do 18 rokov. Okolnosti jeho úmrtia zatiaľ nezverejnili.
Obranca prešiel mládežníckou akadémiou City, do prvého tímu sa ale výraznejšie nepresadil. Počas ďalšej kariéry nastupoval za Carlisle, Stockport, Chorley, Telford United, alebo Bury. Práve Bury oznámilo jeho úmrtie.
„S hlbokým zármutkom sme sa dozvedeli o úmrtí nášho bývalého hráča Courtneyho Meppena-Waltera vo veku 32 rokov.
Myšlienky a úprimnú sústrasť všetkých v FC Bury posielame v tejto neuveriteľne ťažkej dobe jeho rodine a priateľom,“ oznámil klub na sociálnej sieti.