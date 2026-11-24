V poradí 49. ročník kontinentálneho šampionátu Copa America sa v roku 2028 uskutoční v Spojených štátoch amerických.
Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) v utorok oznámila opätovné udelenie hostiteľských práv USA po úspechu edície z roku 2024, ktorú ovládla Argentína.
USA usporiadajú Copa America tretíkrát, premiérovo sa tam turnaj konal v roku 2016.
Na kontinentálnych majstrovstvách Ameriky sa predstaví desať krajín reprezentujúcich CONMEBOL a šesť národných tímov z regiónu Severnej a Strednej Ameriky, ktoré zastrešuje Konfederácia severoamerického, stredoamerického a karibského zväzového futbalu (CONCACAF).
Copa America sa uskutoční od 9. júna do 9. júla 2028, pripomenula agentúra AFP.