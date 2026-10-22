Nováčik ponížil miliardovú značku. Akoby hrali deti proti dospelým, tvrdí kanonier

    Como
    Como
    Liga majstrov
    21.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    4 - 1
    1:0
    Manchester United
    Manchester United
    Sklamaní futbalisti Manchestru United po prehre s Comom v zápase Ligy majstrov.
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    Sklamaní futbalisti Manchestru United po prehre s Comom v zápase Ligy majstrov.
    Sklamaní futbalisti Manchestru United po prehre s Comom v zápase Ligy majstrov. (Autor: REUTERS)
    Miroslav Kováčik|22. okt 2026 o 07:16
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    Manchester United utrpel v Lige majstrov debakel.

    Keď v roku 2008 naposledy triumfoval Manchester United v Lige majstrov, Como 1907 hralo iba štvrtú najvyššiu taliansku súťaž.

    Kým anglický veľkoklub je slávnou značkou s hodnotou vyše sedem miliárd dolárov, Como nie tak dávno čelilo existenčným ekonomickým problémom.

    Predstava, že by sa oba tímy stretli v najlepšej futbalovej súťaži sveta, bola sci-fi, no realita je pre nováčika na tomto fóre ešte priaznivejšia.

    Taliansky klub prežil v stredu historický večer, keď po dominantnom výkone deklasoval v Lige majstrov "červených diablov" výsledkom 4:1. 

    "Bol to najjednostrannejší zápas, aký si môžete predstaviť. Aj to svedčí o rozdielnych smeroch, ktorými sa tieto kluby uberajú," zhodnotil pre BBC Sport britský novinár Simon Stone.

    Sedem zápasov bez výhry

    Como v domácom prostredí nadviazalo na rovnaké víťazstvo nad Lipskom a po troch kolách má namierené do vyraďovacej fázy milionárskej súťaže.

    Naopak, Manchester United prehral dva zápasy za osem dní, keďže minulý týždeň nestačil na Atlético Madrid s Dávidom Hanckom v zostave (0:2).

    VIDEO: Zostrih zo zápasu Como - Manchester United

    Klub z Divadla snov nevyhral už sedem súťažných duelov po sebe, pričom posledný výkon zverencov Michaela Carricka bol obzvlášť slabý. 

    Dokonca hrozilo, že Manchester United nechtiac vyrovná svoju najväčšiu európsku prehru, keď v roku 1962 podľahol Sportingu Lisabon 0:5. Aj preto je horúcou témou zotrvanie Carricka na lavičke.

    "Ďalší zápas? Možno už Michael nebude vo svojej funkcii. Nemyslím si, že hráči vydali zo seba maximum. Nevyzeralo to tak, zatiaľ čo Como sa bavilo.

    V jednej chvíli som mal pocit, akoby som sledoval zápas medzi dospelými a deťmi," povedal bývalý bulharský útočník United Dimitar Berbatov. 

    "Como ponížilo Manchester United a ohrozilo Carrickovu prácu," znie jeden z titulkov britskej tlače po súboji v regióne Lombardsko. 

    United vyškolil 22-ročný hráč

    Manchester United podobne ako v Madride nezvládol úvod zápasu. Kým proti Atléticu inkasoval v 50. sekunde, gólový účet zápasu s Comom otvoril po 119 sekundách technickou strelou Nico Paz.

    Žiadnemu anglickému tímu sa v Lige majstrov predtým nestalo, aby inkasoval gól v dvoch zápasoch po sebe už v úvodných dvoch minútach.

    Krátko po zmene strán 22-ročný Argentínčan asistoval pri góle Anastasiosa Douvikasa a v 57. minúte korunoval svoj výkon ďalším gólom. 

    "Je to úžasný večer nielen pre mňa, ale pre všetkých v Come. Sníval som o tom, že budem hrať v takomto zápase a určite naň nikdy nezabudnem.

    Veľmi som si to užil. Som obklopený úžasnými spoluhráčmi a to mi umožňuje hrať svoju hru," povedal Paz, ktorého UEFA označila za muža zápasu. 

    Argentínsky futbalista Nico Paz (vpravo) strieľa gól v zápase Como - Manchester United.
    Argentínsky futbalista Nico Paz (vpravo) strieľa gól v zápase Como - Manchester United. (Autor: TASR/AP)

    Veľkú zásluhu na rozkvete Coma má bývalý skvelý futbalista Cesc Fabregas. V minulej sezóne doviedol klub k štvrtému miestu v Serie A a po prvých 10 zápasoch novej sezóny má jeho tím bilanciu 6-2-2.

    "Hoci je to špeciálny večer, pre nás je to len začiatok. Musíme byť pokorní, zostať nohami na zemi a už sa sústrediť na sobotňajší ligový zápas.

    Aj keď pre mnohých hráčov ide o prvé európske zápasy, z ich výkonov a prístupu som nadšený," povedal bývalý hráč Arsenalu, Barcelony či Chelsea.

    Ospravedlnenie fanúšikom

    Niekdajší futbalista, tréner a dnes expert TNT Sports Glenn Hoddle priznal, že bolo smutné sledovať, ako hráči Manchestru na ihrisku pôsobili.

    "Každý jeden sa musí pozrieť do zrkadla. Bude to chcieť veľa úsilia, aby sa mužstvo opäť dostalo na svoju najlepšiu úroveň," tvrdí. 

    Carrick, ktorý začiatkom roka nahradil Rubena Amorima, po zápase zamieril k sektoru hostí a zdvihnutými rukami sa ospravedlňoval fanúšikom. 

    BBC Sport pripomína, že keď toto urobil v roku 2021 Ole Gunnar Solskjaer po prehre s Watfordom 1:4, na druhý deň bol odvolaný. 

    Tréner Manchestru United Michael Carrick sa ospravedlňuje fanúšikom po prehre v Come.
    Tréner Manchestru United Michael Carrick sa ospravedlňuje fanúšikom po prehre v Come. (Autor: TASR/AP)

    "Som sklamaný. Ako tréner beriem zodpovednosť za hru celého mužstva, ale zároveň musím povedať, že vidieť takýto výkon je neprijateľné. 

    Na fanúšikoch mi záleží, sú srdcom tohto klubu. Vždy idem za nimi. Tentokrát som sa musel ísť ospravedlniť za predvedenú hru," vraví Carrick.

    Manchester United figuruje v tabuľke Ligy majstrov s troma bodmi na 20. mieste. O dva týždne hostí AS Rím, no je otázne, či pri tom bude aj tréner Michael Carrick. Como čaká 4. novembra výjazd do Lens.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    3
    3
    0
    0
    12:3
    9
    V
    V
    V
    3
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    4
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    5
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    9
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    11
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    12
    SportingSportingSPO
    3
    2
    0
    1
    7:4
    6
    P
    V
    V
    13
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    3
    1
    2
    0
    10:5
    5
    R
    R
    V
    15
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    16
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    P
    V
    R
    18
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    P
    P
    V
    21
    Inter MilánoInter MilánoINT
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    V
    P
    P
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    GalatasarayGalatasarayGAL
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    24
    LASKLASKLSK
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    FeyenoordFeyenoordFEY
    3
    1
    0
    2
    4:8
    3
    P
    V
    P
    27
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    28
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    29
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    30
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    3
    0
    0
    3
    4:10
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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