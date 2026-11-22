Slovenský futbalista Adam Obert odohral celý duel pri prehre Cagliari na pôde Coma 0:2 v 12. kole talianskej Serie A.
Tréner hostí Fabio Pisacane v pozápasovom hodnotení vyzdvihol aj 24-ročného obrancu, ktorý je naďalej stabilnou súčasťou základnej zostavy.
Como v domácom prostredí zdolalo Cagliari po góloch Jacoba Ramona v 24. a Lucasa Da Cunhu v 56. minúte.
Pri oboch presných zásahoch si pripísal asistenciu Brazílčan Yan Couto. Zverenci Cesca Fabregasa sa v neúplnej tabuľke nachádzajú na štvrtej priečke, zatiaľ čo Cagliari je desiate.
VIDEO: Zostrih zápasu Como - Cagliari
„Pri prvom góle dokázali prekonať našu obranu vďaka zapojeniu stredného obrancu, čo veľa vypovedá o šírke ofenzívnych možností Coma a jeho schopnosti vyťažiť zo zápasu viac, než by si zaslúžilo, najmä na domácom ihrisku.
Comu treba pogratulovať. My nadviažeme na dobré veci, ktoré sme predviedli a zároveň zapracujeme na nedostatkoch.
Pri druhom góle sme si zle rozobrali hráčov a pri prvom nám Ramon svojím nábehom a rýchlosťou typickou pre útočníka prelomil obrannú líniu. Obert aj Fazzini si na svojej strane počínali dobre, keď dokázali eliminovať Couta a Liberaliho.
Nemyslím si, že Couto zmenil priebeh zápasu. Vedeli sme, o akého krídelníka ide, ale nemyslím si, že práve on bol rozhodujúcim faktorom,“ citoval Pisacaneho web Cagliari.