Chelsea pre neho veľa znamená. Palmer sa jej upísal na dlhé roky

Cole Palmer.
Cole Palmer. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|10. okt 2026 o 13:35
ShareTweet0

V 138 zápasoch strelil 91 gólov a s Chelsea vyhral Konferenčnú ligu aj MS klubov.

Anglický futbalista Cole Palmer podpísal v sobotu nový kontrakt s Chelsea. Dvadsaťštyriročný ofenzívny stredopoliar sa londýnskemu klubu zaviazal do konca sezóny 2033/34.

Do tímu prišiel v auguste 2023 a etabloval sa ako jeden z najlepších ofenzívnych hráčov súčasnosti.

V 138 zápasoch strelil 91 gólov a s Chelsea vyhral Konferenčnú ligu aj MS klubov. Na reprezentačnej úrovni sa v roku 2024 stal iba druhým Angličanom, ktorý skóroval vo finále ME.

„Chelsea pre mňa veľa znamená a myslím si, že klub sa uberá správnym smerom, takže ma teší, že som podpísal zmluvu a som, samozrejme, veľmi šťastný.

Rozhovory s majiteľmi, športovými riaditeľmi a samozrejme aj s trénerom mi dodali veľkú dôveru, takže podpísať zmluvu bolo správne rozhodnutie. Aj z rozhovorov s hráčmi je jasné, že všetci máme rovnaké ambície.

Verím, že tu budeme pravidelne získavať významné trofeje, chcem byť pri tom a zohrávať v tom aj dôležitú úlohu,“ citoval Palmera klubový web.

Prebiehajúcu sezónu začal v dobrej forme so štyrmi gólmi a dvoma asistenciami v úvodných siedmich dueloch.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Cole Palmer.
    Cole Palmer.
    Chelsea pre neho veľa znamená. Palmer sa jej upísal na dlhé roky
    dnes 13:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Chelsea pre neho veľa znamená. Palmer sa jej upísal na dlhé roky