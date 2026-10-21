    Bruggy
    Bruggy
    Liga majstrov
    21.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    Jan Breydel Stadion
    21:00
    Lens
    Lens
    Lille - GalatasarayComo - Manchester UnitedSúvisiace

    ONLINE: Club Bruggy - RC Lens dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

    Club Bruggy - RC Lens: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Club Bruggy - RC Lens: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|21. okt 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Club Bruggy - RC Lens.

    Futbalisti Club Bruggy a RC Lens dnes hrajú zápas 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Club Bruggy - RC Lens dnes LIVE (Liga majstrov, 3. kolo, streda, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    21.10.2026 o 21:00
    3. kolo
    Brugge
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Lens
    Prehľad
    Rozhodca: Godinho – Martins, Soares (vš. POR).
    Prenos
    Racing Lens – 19. místo, 3 body, skóre 3:4
    Francouzský tým nezažil úplně ideální vstup do sezony, protože se mu moc nedařilo a špatné výsledky odnesl trenér Dino Toppmöller, který byl odvolán. Ještě před reprezentační pauzou se tak kormidla chopil Yannick Cahuzac a jeho přesun do role hlavního kouče přinesl minimálně lepší výsledky ve francouzské lize, kde si Racing dokázal poradit s Lyonem a naposledy také s Troyes. Na druhou stranu ale Cahuzacovi svěřenci prohráli domácí utkání Champions League se Sportingem Lisabon 0:2 a na úvodní vydřenou výhru 3:2 z Prahy tak nenavázali.
    Klubovou ofenzivu Lens zatím táhne Florian Thauvin. Francouzský šikula na začátku nové sezony září, v rámci Ligue 1 mu náleží primát vůbec nejproduktivnějšího hráče celé soutěže a své konto už si Thauvin otevřel i v Lize mistrů, kde pomohl k výhře nad Slavií. Ve stejném utkání se prosadili také Abdallah Sima s Rubenem Aguilarem, ale nad dnešním startem obou jmenovaných visí kvůli ze zdravotních důvodů otazník.
    Club Bruggy KV – 16. místo, 3 body, skóre 6:6
    Belgický celek můžeme s klidem prohlásit za tým, jehož zápasy zatím v dosavadním průběhu Ligy mistrů baví. Při první příležitosti to sice na body proti Aston Ville nestačilo (2:3), nicméně v minulém týdnu zamířily Bruggy do Itálie a při cestě na Apeninský poloostrov vyloupily slavné San Siro! Na výhře 4:3 měl velkou zásluhu snajpr Nicoló Tresoldi, který zaznamenal hattrick a není tedy divu, že už jeho situaci údajně skautují daleko větší kluby. Německému forvardovi se totiž daří i v belgické lize a i díky jeho brankám se „Blauw-Zwart“ drží u čela tabulky.
    Abychom ještě Tresoldiho střeleckou bilanci doplnili, musíme zmínit ještě jednu penaltovou trefu z úvodního utkání proti Ville. O zbylé dvě vstřelené branky belgického výběru se postarali Romeo Vermant s Hugem Vetlesenem, kteří se oba prosadili v jednom případě. Carlos Forbs, který zazářil v minulém ročníku Ligy mistrů dvěma trefami do sítě Barcelony, zatím nastřádal dvě asistence.
    Příjemný středeční večer všem fotbalovým fanouškům! V jednom ze sedmi zápasů večerního programu Ligy mistrů dojde na souboj Brugg s Lens, který začíná na Jan Breydelstadionu v 21 hodin a Vy jste k jeho sledování srdečně zváni. Příjemnou zábavu!
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.

    Liga majstrov - streda, 21. október 2026

    21.10. 18:45
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Como
    Como
    1 - 0
    Manchester United
    Manchester United
    Giuseppe Sinigaglia | Como
    21.10. 18:45
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Lille
    Lille
    1 - 1
    Galatasaray
    Galatasaray
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Betis
    Betis
    vs.
    Feyenoord
    Feyenoord
    Stadium La Cartuja | Sevilla
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Bruggy
    Bruggy
    vs.
    Lens
    Lens
    Jan Breydel Stadion | Bruggy
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Aston Villa
    Aston Villa
    vs.
    Viking
    Viking
    Villa Park | Birmingham
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Sporting
    Sporting
    vs.
    LASK
    LASK
    Estádio José Alvalade | Lisabon
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Real Madrid
    Real Madrid
    vs.
    RB Lipsko
    RB Lipsko
    Santiago Bernabéu | Madrid
    21.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    vs.
    Arsenal
    Arsenal
    Allianz Arena | Mníchov

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    4
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    5
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    6
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    7
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    8
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    9
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    11
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    12
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    13
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    14
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    16
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    17
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    18
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    21
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    24
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    27
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    29
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    31
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    32
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    33
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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