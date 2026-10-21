ONLINE: Club Bruggy - RC Lens dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

Futbalisti Club Bruggy a RC Lens dnes hrajú zápas 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Club Bruggy - RC Lens dnes LIVE (Liga majstrov, 3. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
21.10.2026 o 21:00
3. kolo
Brugge
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lens
Prehľad
Rozhodca: Godinho – Martins, Soares (vš. POR).
Prenos
Racing Lens – 19. místo, 3 body, skóre 3:4
Francouzský tým nezažil úplně ideální vstup do sezony, protože se mu moc nedařilo a špatné výsledky odnesl trenér Dino Toppmöller, který byl odvolán. Ještě před reprezentační pauzou se tak kormidla chopil Yannick Cahuzac a jeho přesun do role hlavního kouče přinesl minimálně lepší výsledky ve francouzské lize, kde si Racing dokázal poradit s Lyonem a naposledy také s Troyes. Na druhou stranu ale Cahuzacovi svěřenci prohráli domácí utkání Champions League se Sportingem Lisabon 0:2 a na úvodní vydřenou výhru 3:2 z Prahy tak nenavázali.
Klubovou ofenzivu Lens zatím táhne Florian Thauvin. Francouzský šikula na začátku nové sezony září, v rámci Ligue 1 mu náleží primát vůbec nejproduktivnějšího hráče celé soutěže a své konto už si Thauvin otevřel i v Lize mistrů, kde pomohl k výhře nad Slavií. Ve stejném utkání se prosadili také Abdallah Sima s Rubenem Aguilarem, ale nad dnešním startem obou jmenovaných visí kvůli ze zdravotních důvodů otazník.
Francouzský tým nezažil úplně ideální vstup do sezony, protože se mu moc nedařilo a špatné výsledky odnesl trenér Dino Toppmöller, který byl odvolán. Ještě před reprezentační pauzou se tak kormidla chopil Yannick Cahuzac a jeho přesun do role hlavního kouče přinesl minimálně lepší výsledky ve francouzské lize, kde si Racing dokázal poradit s Lyonem a naposledy také s Troyes. Na druhou stranu ale Cahuzacovi svěřenci prohráli domácí utkání Champions League se Sportingem Lisabon 0:2 a na úvodní vydřenou výhru 3:2 z Prahy tak nenavázali.
Klubovou ofenzivu Lens zatím táhne Florian Thauvin. Francouzský šikula na začátku nové sezony září, v rámci Ligue 1 mu náleží primát vůbec nejproduktivnějšího hráče celé soutěže a své konto už si Thauvin otevřel i v Lize mistrů, kde pomohl k výhře nad Slavií. Ve stejném utkání se prosadili také Abdallah Sima s Rubenem Aguilarem, ale nad dnešním startem obou jmenovaných visí kvůli ze zdravotních důvodů otazník.
Club Bruggy KV – 16. místo, 3 body, skóre 6:6
Belgický celek můžeme s klidem prohlásit za tým, jehož zápasy zatím v dosavadním průběhu Ligy mistrů baví. Při první příležitosti to sice na body proti Aston Ville nestačilo (2:3), nicméně v minulém týdnu zamířily Bruggy do Itálie a při cestě na Apeninský poloostrov vyloupily slavné San Siro! Na výhře 4:3 měl velkou zásluhu snajpr Nicoló Tresoldi, který zaznamenal hattrick a není tedy divu, že už jeho situaci údajně skautují daleko větší kluby. Německému forvardovi se totiž daří i v belgické lize a i díky jeho brankám se „Blauw-Zwart“ drží u čela tabulky.
Abychom ještě Tresoldiho střeleckou bilanci doplnili, musíme zmínit ještě jednu penaltovou trefu z úvodního utkání proti Ville. O zbylé dvě vstřelené branky belgického výběru se postarali Romeo Vermant s Hugem Vetlesenem, kteří se oba prosadili v jednom případě. Carlos Forbs, který zazářil v minulém ročníku Ligy mistrů dvěma trefami do sítě Barcelony, zatím nastřádal dvě asistence.
Belgický celek můžeme s klidem prohlásit za tým, jehož zápasy zatím v dosavadním průběhu Ligy mistrů baví. Při první příležitosti to sice na body proti Aston Ville nestačilo (2:3), nicméně v minulém týdnu zamířily Bruggy do Itálie a při cestě na Apeninský poloostrov vyloupily slavné San Siro! Na výhře 4:3 měl velkou zásluhu snajpr Nicoló Tresoldi, který zaznamenal hattrick a není tedy divu, že už jeho situaci údajně skautují daleko větší kluby. Německému forvardovi se totiž daří i v belgické lize a i díky jeho brankám se „Blauw-Zwart“ drží u čela tabulky.
Abychom ještě Tresoldiho střeleckou bilanci doplnili, musíme zmínit ještě jednu penaltovou trefu z úvodního utkání proti Ville. O zbylé dvě vstřelené branky belgického výběru se postarali Romeo Vermant s Hugem Vetlesenem, kteří se oba prosadili v jednom případě. Carlos Forbs, který zazářil v minulém ročníku Ligy mistrů dvěma trefami do sítě Barcelony, zatím nastřádal dvě asistence.
Příjemný středeční večer všem fotbalovým fanouškům! V jednom ze sedmi zápasů večerního programu Ligy mistrů dojde na souboj Brugg s Lens, který začíná na Jan Breydelstadionu v 21 hodin a Vy jste k jeho sledování srdečně zváni. Příjemnou zábavu!
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.
Liga majstrov - streda, 21. október 2026
21.10. 18:45
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 18:45
Como
1 - 0
Manchester United
Giuseppe Sinigaglia | Como
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Lille
1 - 1
Galatasaray
Stade Pierre-Mauroy | Lille
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Betis
vs.
Feyenoord
Stadium La Cartuja | Sevilla
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Bruggy
vs.
Lens
Jan Breydel Stadion | Bruggy
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Aston Villa
vs.
Viking
Villa Park | Birmingham
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Sporting
vs.
LASK
Estádio José Alvalade | Lisabon
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Inter Miláno
vs.
Šachtar
Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Real Madrid
vs.
RB Lipsko
Santiago Bernabéu | Madrid
| Ligová fáza | 3. kolo
Bayern Mníchov
vs.
Arsenal
Allianz Arena | Mníchov
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
3
3
0
0
14:5
9
V
V
V
2
LiverpoolLIV
3
3
0
0
12:7
9
V
V
V
3
StuttgartSTU
3
2
1
0
7:2
7
R
V
V
4
Aston VillaAVL
2
2
0
0
9:2
6
V
V
5
BarcelonaBAR
3
2
0
1
11:6
6
P
V
V
6
Manchester CityMCI
3
2
0
1
9:5
6
V
P
V
7
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
8
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
9
Real MadridRMA
2
2
0
0
6:4
6
V
V
10
BetisBET
2
2
0
0
6:4
6
V
V
11
DortmundBVB
3
2
0
1
5:4
6
V
P
V
12
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
13
AS RímROM
3
1
1
1
8:5
4
V
P
R
14
ŠachtarSHK
2
1
1
0
4:2
4
V
R
15
Atlético MadridATM
3
1
1
1
4:3
4
R
V
P
16
PSVPSV
3
1
1
1
2:2
4
V
P
R
17
ComoCOM
2
1
0
1
6:4
3
P
V
18
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
19
VillarrealVIL
3
1
0
2
8:8
3
P
V
P
20
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
21
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
22
NeapolNAP
3
1
0
2
5:7
3
V
P
P
23
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
24
FeyenoordFEY
2
1
0
1
4:7
3
V
P
25
SabahSAB
3
1
0
2
3:6
3
P
V
P
26
Bodo GlimtBOD
3
1
0
2
4:9
3
P
V
P
27
AEKAEK
3
1
0
2
3:8
3
P
P
V
28
FenerbahceFEN
3
0
2
1
3:9
2
R
P
R
29
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
30
SlaviaSLA
3
0
1
2
4:7
1
R
P
P
31
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
32
LASKLSK
2
0
0
2
3:7
0
P
P
33
PortoPOR
3
0
0
3
2:6
0
P
P
P
34
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
35
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
3
0
0
3
1:13
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body