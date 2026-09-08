    Bruggy
    Bruggy
    Liga majstrov
    08.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    Jan Breydel Stadion
    18:45
    Aston Villa
    Aston Villa

    ONLINE: Club Bruggy - Aston Villa dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

    Club Bruggy - Aston Villa: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Club Bruggy - Aston Villa: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|8. sep 2026 o 15:45
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Club Bruggy - Aston Villa.

    Futbalisti Club Bruggy a Aston Villa dnes hrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Club Bruggy - Aston Villa dnes LIVE (Liga majstrov, 1. kolo, utorok, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    08.09.2026 o 18:45
    1. kolo
    Brugge
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Aston Villa
    Prenos
    Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov, v ktorom sa proti sebe postavia Club Bruggy KV a Aston Villa FC.

    Club Bruggy vstupuje do ligovej fázy ako úradujúci belgický majster a doma býva mimoriadne silný. Z posledných 22 európskych zápasov na vlastnom ihrisku prehral iba tri a v šiestich z posledných siedmich domácich duelov Ligy majstrov dokázal streliť minimálne tri góly.

    Aston Villa však prichádza s veľkým sebavedomím. Minulú sezónu ovládla Európsku ligu, keď vyhrala 13 z 15 zápasov, a v posledných 21 európskych zápasoch v skupinovej či ligovej fáze prehrala iba trikrát. Villa navyše vyhrala svoj úvodný zápas v troch zo štyroch doterajších európskych skupinových či ligových účastí.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BruggyBruggyBRU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    DortmundDortmundBVB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Manchester CityManchester CityMCI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    LilleLilleLIL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    Real MadridReal MadridRMA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    Inter MilánoInter MilánoINT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    9
    FeyenoordFeyenoordFEY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    10
    StuttgartStuttgartSTU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    11
    LiverpoolLiverpoolLIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    12
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    13
    ArsenalArsenalARS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    PSGPSGPSG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    SportingSportingSPO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    AEKAEKAEK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    LASKLASKLSK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    VillarrealVillarrealVIL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    PortoPortoPOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    BetisBetisBET
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    VikingVikingVIK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    26
    NeapolNeapolNAP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    27
    GalatasarayGalatasarayGAL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    28
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    29
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    30
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    31
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    32
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    33
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    34
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    35
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    36
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: Club Bruggy - Aston Villa dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)