Nechajme ho oddychovať. Messi sám rozhodne o svojej budúcnosti, hovorí šéf argentínskeho futbalu

Lionel Messi po prehre vo finále MS 2026.
Lionel Messi po prehre vo finále MS 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. aug 2026 o 10:06
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Útočník Interu Miami sa zatiaľ nevyjadril, či bude pokračovať v reprezentačnej kariére.

Lionel Messi sa sám rozhodne, kedy ukončí pôsobenie v argentínskej futbalovej reprezentácii.

Uviedol to prezident Argentínskej futbalovej asociácie (AFA) Claudio Tapia, podľa ktorého vedenie zväzu nebude 39-ročnú hviezdu pri rozhodovaní nijako ovplyvňovať.

„Zatiaľ ho nechajme oddychovať. Keď sme sa pred štyrmi rokmi stali majstrami sveta, nevedeli sme, či bude hrať aj v roku 2026. Teraz sme na MS v Amerike videli Lea vo výbornej forme, ak nie úplne v jeho najlepšej.

Nech si futbal užíva tak dlho, ako bude chcieť. Potom urobí rozhodnutie, ktoré bude považovať za najlepšie. My ho určite z reprezentácie preč posielať nebudeme,“ povedal Tapia v televíznom rozhovore podľa AP.

Útočník Interu Miami sa zatiaľ nevyjadril, či bude pokračovať v reprezentačnej kariére ani ako dlho plánuje pôsobiť v zámorskej MLS.

Desať dní po finálovej prehre 0:1 so Španielskom na MS sa však opäť zapojil do tréningového procesu svojho floridského klubu.

Messi nastúpil za Argentínu dosiaľ v 207 zápasoch. Na tohtoročnom svetovom šampionáte, ktorý bol jeho rekordným šiestym, zaznamenal osem gólov a štyri asistencie.

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