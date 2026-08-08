Nechajme ho oddychovať. Messi sám rozhodne o svojej budúcnosti, hovorí šéf argentínskeho futbalu

Lionel Messi sa sám rozhodne, kedy ukončí pôsobenie v argentínskej futbalovej reprezentácii.
Uviedol to prezident Argentínskej futbalovej asociácie (AFA) Claudio Tapia, podľa ktorého vedenie zväzu nebude 39-ročnú hviezdu pri rozhodovaní nijako ovplyvňovať.
„Zatiaľ ho nechajme oddychovať. Keď sme sa pred štyrmi rokmi stali majstrami sveta, nevedeli sme, či bude hrať aj v roku 2026. Teraz sme na MS v Amerike videli Lea vo výbornej forme, ak nie úplne v jeho najlepšej.
Nech si futbal užíva tak dlho, ako bude chcieť. Potom urobí rozhodnutie, ktoré bude považovať za najlepšie. My ho určite z reprezentácie preč posielať nebudeme,“ povedal Tapia v televíznom rozhovore podľa AP.
Útočník Interu Miami sa zatiaľ nevyjadril, či bude pokračovať v reprezentačnej kariére ani ako dlho plánuje pôsobiť v zámorskej MLS.
Desať dní po finálovej prehre 0:1 so Španielskom na MS sa však opäť zapojil do tréningového procesu svojho floridského klubu.
Messi nastúpil za Argentínu dosiaľ v 207 zápasoch. Na tohtoročnom svetovom šampionáte, ktorý bol jeho rekordným šiestym, zaznamenal osem gólov a štyri asistencie.