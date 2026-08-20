Klub z východu píše históriu a dlho držal Prešov v napätí. Vietor z plachiet mu zobrala jedna chyba

Tisíc päťsto divákov bolo zvedavých, či už vyše dvoch rokov trvajúca spanilá jazda futbalistov Čirča nebude mať pokračovanie aj v Slovnaft Cupe.
Do obce na poľsko - slovenskom pohraničí neďaleko Starej Ľubovne zavítal najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Prešov a ďalší sviatok si nielen jej obyvatelia, ale aj početná skupina prešovských fanúšikov užívala.
Čirč hrá v tejto sezóne prvýkrát v histórii IV. ligu východ. Ešte pred dvoma rokmi boli v šiestej lige, ale po dvoch postupových rokoch prepisovali históriu, čo si pripomenuli aj špeciálnymi tričkami.
V tejto sezóne už v Slovnaft Cupe dvakrát ich zápasy zarezonovali, najprv v predkole porazili Novú Ľubovňu 17:0, čo je rekord súťaže a potom v prvom kole dokázali doma vyradiť Starú Ľubovňu, ktorá ešte v predchádzajúcej sezóne hrala druhú ligu.
V tomto zápase najprv doháňali dvojgólové manko, aby napokon dosiahli historický postup po penaltovom rozstrele.
„Dva roky to bola úžasná jazda, teraz skúšame štvrtú ligu. Bude to náročná súťaž. Tatran s ich úžasnými fanúšikmi, s úžasnou atmosférou bol taká čerešnička na torte a odmena pre nás všetkých.
Pre tých, ktorí v Čirči robia ten futbal, pre našich divákov, ktorí chodia vo veľkom počte. Je za nami niečo vidieť a my si to momentálne užívame,“ neskrýval spokojnosť napriek prehre 0:3 skúsený domáci útočník Matej Hovančík.
Jedna chyba zobrala vietor z plachiet
S nadšením hrajúci Čirčania pritom držali Prešov v poriadnom napätí takmer sedemdesiat minút. Už v prvom polčase sa dostali do dvoch či troch dobrých šancí a favorizovaných hostí k ničomu nepúšťali.
Vietor z plachiet im zobrala jediná chyba v defenzíve, ktorú v prvý prešovský gól pretavil Dávid Griger.
„Držali sme ich do toho prvého gólu. Na rozdiel od nás premenili hneď prvú šancu, ale my sa nemáme za čo hanbiť.
Dlho sme hrali, možno nie vyrovnanú partiu, ale to, čo sme chceli hrať. Tatran je samozrejme lepší a my sme sa im nechceli vyrovnať iba bojovnosťou. Dlho nám to vychádzalo,“ povzdychol si Hovančík.
Podľa brankára Jakuba Gernáta sa rozdiel dvoch líg naplno prejavil až v závere, keď už jeho spoluhráčom dochádzali sily. Prešovčania dvoma rýchlymi gólmi Landinga Sagnu a Šimona Sabolčíka po sedemdesiatich minútach zápasu definitívne zlomili odpor domácich.
„Dôležité bolo, že sme zachytili začiatok zápasu a nedostali gól hneď v úvode. Čím viac minút pribúdalo, tak tým to bolo pre nás lepšie. Škoda tých šancí, ktoré sme mali. Keby sme ich premenili, mohol to možno byť iný zápas.
Mohli sme byť na koni a fanúšikovia by nás určite pohnali k lepšiemu výsledku. Ale žiaľ, taký je futbal a oni nakoniec potvrdili, že sú o tie dve ligy vyššie,“ dodal Gernát.
Chcú hrať v pokojnom strede
Hrdý na svojich hráčov bol aj tréner Ľubomír Jacko, ktorý má v svojom futbalovom životopise aj dva roky hráčskeho pôsobenia v Tatrane Prešov.
„Ja by som sa chcel v prvom rade poďakovať chlapcom za dnešný výkon, lebo fakt v prvom polčase sme hrali vynikajúco. V podstate sme ich do ničoho nepustili, gól sme dostali po jednej chybičke. Klobúk dole pred chlapcami, ako to odmakali.
Pre nás to bola odmena za tie dva roky, čo sme postupovali. Chlapci si zahrali proti najstaršiemu klubu na Slovensku. Ja si myslím, že to je super, hoci výsledok trochu mrzí.
Som šťastný za chlapcov, že to oddreli do poslednej minúty, dohrávali v kŕčoch a fakt Tatran dosť potrápili,“ pochválil svojich zverencov Jacko.
Čirč odštartoval už aj nováčikovskú sezónu v IV. lige východ divokou prehrou 3:6 na ihrisku favorizovaných Kendíc.
„Smiali sme sa, že sme hrali proti béčku Tatrana. Takže myslím, že ťažší super už nebude a uvidíme ako to dopadne.
Cieľ je držať sa v pokojných vodách, uhrať hlavne doma nejaké body, pretože sme mužstvo neposilňovali a príležitosť dostali tí, ktorí si tie postupy vybojovali,“ naznačil ciele nováčika po vypadnutí z pohára Hovančík, na ktorého nadviazal tréner Jacko.
„Ďalšie zápasy ukážu, na čo máme. Ale tí chlapci chcú, jazdia, bojujú, makajú na sebe, chodia na tréningy, čiže ja verím, že ten stred tabuľky si uhráme a budeme spokojní aj v tej vyššej súťaži a budeme robiť dobré meno Čirču,“ dodal Jacko.
Zlomom prvý gól z prvej šance
Futbalisti prešovského Tatrana nastúpili v Čirči v pozmenenej zostave a šancu dostali viacerí mladíci z lavičky. Eufóriu a nadšenie domácich prvým gólom trochu schladil útočník Dávid Griger, ktorý sa po polhodine hry dostal do prvej väčšej šance hostí po chybe domácej obrany.
Pre Grigera to bol zvláštny zápas. Naskočil doňho po dvadsiatich minútach, keď striedal zraneného Martina Regáliho a napokon dohrával ako kapitán, keď na ihrisko v druhom polčase už nenastúpil Jozef Menich.
„Na začiatku sme boli nervóznejší v hre, aj na lopte. Ale prelomilo sa to tým prvým gólom. V šatni sme si povedali, čo by sme mali zlepšiť, v druhom polčase sme to zlepšili a dali sme aj tie dva góly,“ povedal Griger k zápasu.
„Také sú pohárové zápasy v úvodných kolách. Často je to o prvom góle, potrebujete ho streliť. My sme ho v prvom polčase dali, trošku sme sa ukľudnili, ale samozrejme, súper žil, podal sympatický výkon a musím pochváliť aj príjemné prostredie.
Do druhého polčasu sme si nastavili nejaké veci, zmenili sme troch hráčov a pridali dva góly aj ďalšie šance, takže myslím si, že to je zaslúžené víťazstvo,“ doplnil tréner Erik Havrila.
Búrku okolo predaja klubu z hláv vytesňujú
O Tatrane Prešov sa v posledných dňoch v mediálnom priestore hovorí najmä v súvislosti so snahou mesta Prešov nájsť investora na oddlženie klubu. Ešte stále sa definitívne nerozhodlo o konečnom výsledku obchodnej súťaže na odpredaj akcií, o ktoré prejavili záujme dve investorské firmy.
Na sociálnych sieťach sa strhla poriadna búrka štipľavých odkazov medzi mestom, bývalým vedením klubu na čele s Ľubošom Micheľom, niektorými poslancami aj novým vedením klubu.
V pondelok sa napokon na mestskom zastupiteľstve stretlo len 7 z 31 poslancov a druhý pokus o definitívu budú mať opäť po víkende, keď je zvolané ďalšie mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva.
„Snažíme sa to hlavne nemať v hlavách, neriešiť to a sústrediť sa najmä na futbal a na naše zápasy,“ hovorí Griger. Rovnako to vníma aj tréner Erik Havrila.
„Samozrejme, možno sa niečo v kabíne mihne, ale absolútne to neriešime. Nie je to moja starosť.
Ja sa snažím chalanov pripraviť na najbližší zápas, takže to, čo sa deje na sociálnych sieťach, absolútne nevnímam a neriešim,“ dodal Havrila.