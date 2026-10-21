    PSG
    PSG
    Liga majstrov
    20.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    4 - 2
    1:0
    Barcelona
    Barcelona
    Milan Škriniar (vľavo) a jeho spoluhráč Matteo Guendouzi po druhom inkasovanom góle v zápase Ligy majstrov Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha.
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    Chviča Kvaracchelija odchádza z ihriska po zranení.
    Hrozivá správa pre PSG. Kvaracchelija si roztrhol väz v kolene a čaká ho operácia
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    Kompletné výsledkyPSG - BarcelonaLiverpool - VillarrealStuttgart - AtléticoSúvisiace

    Hrozivá správa pre PSG. Kvaracchelija si roztrhol väz v kolene a čaká ho operácia

    Chviča Kvaracchelija odchádza z ihriska po zranení.
    Fotogaléria (64)
    Chviča Kvaracchelija odchádza z ihriska po zranení. (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. okt 2026 o 11:22
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    Klub o tom informoval deň po jeho zranení v utorkovom zápase Ligy majstrov.

    Gruzínsky futbalista Chviča Kvaracchelija si roztrhol predný skrížený väz v pravom kolene a Parížu Saint-Germain bude chýbať pravdepodobne niekoľko mesiacov.

    Klub o tom informoval deň po jeho zranení v utorkovom zápase Ligy majstrov s FC Barcelona (4:2).

    Pre zranenia z rovnakého stretnutia budú pauzovať aj útočník Ousmane Dembele a kapitán Marquinhos.

    VIDEO: Zostrih zápasu PSG - FC Barcelona

    Potvrdili sa tak obavy trénera Luisa Enriqueho, ktorý musel počas duelu všetkých troch stiahnuť z ihriska.

    V prvom polčase si natiahol už viackrát poranený stehenný sval držiteľ Zlatej lopty Dembele.

    Rovnaký zdravotný problém vyradil z hry po šprintérskom súboji aj Marquinhosa a na vážnejšie problémy to vyzeralo v prípade krídelníka Kvaraccheliju.

    Na kamerových záberoch bolo vidno, ako mu pri súboji o loptu preplo nohu v kolene a Gruzínec okamžite skončil v bolestiach na trávniku.

    „Kvaracchelijovo zranenie ma vystrašilo, pretože nedokázal odísť z ihriska po vlastných nohách. Dúfam, že to nie je nič vážne. Nie som však lekár.

    Tieto tri zranenie sú najhoršou časťou zápasu. Sú to traja veľmi dôležití hráči, takže je to zlá správa, ale taký je futbal,“ povedal po zápase Enrique.

    Fotogaléria zo zápasu Paríž St. Germain - FC Barcelona (Liga majstrov, 3. kolo)
    PSG's Ousmane Dembele, left, leaves the field with an injury during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Fabian Ruiz, left, is challenged by Barcelona's Pau Cubarsi during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Ousmane Dembele, center, leaves the field with an injury during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Barcelona's Lamine Yamal, left, is fouled by PSG's Lucas Hernandez during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    64 fotografií
    Barcelona's Dani Olmo, right, leaves the field with an injury as he is substituted by teammate Fermin Lopez during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Lucas Hernandez, left, battles for the ball withBarcelona's Xavi Espart during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique grimaces during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon is in action during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon is in action during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue, right, celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Willian Pacho, on the ground, is assisted during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique gives instructions from the side line during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue grimaces in pain after a tackle during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, left, runs with the ball past Barcelona's Xavi Espart during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique, left, gestures as PSG's Ousmane Dembele, right, leaves the field with an injury during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Dani Olmo falls as PSG's Marquinhos controls the ball during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, left, is challenged by PSG's Achraf Hakimi, right, during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNicolas Sarkozy, former President of France, left, and Nasser Al-Khelaifi, PSG president attend the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos, left, is challenged by Barcelona's Anthony Gordon during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon battles for the ball with PSG's Marquinhos during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXNew Orleans Saints players on the stand ahead of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's head coach Hansi Flick looks on during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha, left, and Barcelona's Dani Olmo battle for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique, right, and Barcelona's head coach Hansi Flick during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNew Orleans Saints players attend the start of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz, right, is challenged by Barcelona's Raphinha during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi is in action during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Gerard Martin is on the ground during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's goalkeeper Matvey Safonov makes a save during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, is challenged by Barcelona's Gerard Martin during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Gerard Martin, left, fights for the ball with PSG's Ousmane Dembele during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Gerard Martin, left, controls the ball past PSG's Desire Doue during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, attempts a shot at goal in front of Barcelona's Pedri during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona fans cheer ahead of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal gestures end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal gestures end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz scores their fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXParis Saint-Germain players celebrate at the end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate at the end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal, greets PSG's Joao Neves at the end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Fermin Lopez gestures end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal, center, is dejected at the end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz, left, celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz, second right, celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo battles for the ball with PSG's Senny Mayulu, right, during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal gestures during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal, left, fights for the ball with PSG's Warren Zaire-Emery during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Lucas Hernandez celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Lucas Hernandez celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal, center, scores his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique shouts out as gives instructions from the side line during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXWA 71 Paríž - Na snímke hráč Paríža St. Germain Lucas Hernandez sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona v Paríži v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR/AP PSG's Lucas Hernandez celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - Francúzsko - šport - futbal - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - PSG - Barcelona WA 72 Paríž - Na snímke hráč Paríža St. Germain Lucas Hernandez sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona v Paríži v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR/AP PSG's Lucas Hernandez celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - Francúzsko - šport - futbal - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - PSG - Barcelona WA 70 Paríž - Na snímke hráč Paríža St. Germain Lucas Hernandez sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona v Paríži v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR/AP PSG's Lucas Hernandez celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - Francúzsko - šport - futbal - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - PSG - Barcelona WA 69 Paríž - Na snímke hráč Barcelony Xavi Espart (vľavo) sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona v Paríži v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR/AP Barcelona's Xavi Espart, left, celebrates with his teammates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - Francúzsko - šport - futbal - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - PSG - Barcelona WA 68 Paríž - Na snímke hráč Barcelony Xavi Espart sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona v Paríži v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR/AP Barcelona's celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - Francúzsko - šport - futbal - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - PSG - Barcelona

    Stredajšie vyšetrenia potvrdili vážne zranenie najmä u gruzínskeho hráča, no pauza čaká aj jeho dvoch spoluhráčov.

    „Chviča Kvaracchelia, ktorý si počas včerajšieho zápasu proti FC Barcelona roztrhol predný skrížený väz v pravom kolene, podstúpi v najbližších dňoch operáciu.

    Ousmane Dembele zostane v nasledujúcich týždňoch v lekárskej starostlivosti v dôsledku zranenia ľavého stehna.

    Marquinhos zostane v nasledujúcich týždňoch v lekárskej starostlivosti v dôsledku zranenia pravého stehna,“ napísal klub v stredu na svojom oficiálnom webe.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    4
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    5
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    6
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    7
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    8
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    9
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    11
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    12
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    13
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    14
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    16
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    17
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    18
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    21
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    24
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    27
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    29
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    31
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    32
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    33
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Stanislav Lobotka (vpravo) a jeho spoluhráč Kevin De Bruyne (vľavo) v zápase proti Bodö/Glimt.
    Stanislav Lobotka (vpravo) a jeho spoluhráč Kevin De Bruyne (vľavo) v zápase proti Bodö/Glimt.
    Lobotkovi sa zvyšuje konkurencia. Tréner Neapola na jeho post stavia de Bruyneho
    dnes 11:41
    Phil Foden oslavuje gól v zápase Manchester City - AEK Atény.
    ut 18:00
    Liga majstrov: Manchester City zdemolovalo grécky klub, Foden zahviezdil hetrikomPozrite si sumár z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Manchester City - AEK Atény.
    ut 18:00
    Fotka zo zápasu SSC Neapol - FK Bodö/Glimt.
    ut 18:00
    Liga majstrov: Neapol uspel v sedemgólovej prestrelke a získal prvé body v ligovej fázePozrite si sumár z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: SSC Neapol - FK Bodö/Glimt.
    ut 18:00
    Fotka zo zápasu FC Porto - PSV Eindhoven.
    ut 18:00
    Liga majstrov: Porto na domácej pôde nezískalo ani bod. O triumfe PSV rozhodol jediný gólPozrite si sumár z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: FC Porto - PSV Eindhoven.
    ut 18:00
    Fenerbahce Istanbul - SK Slavia Praha: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    ut 15:45
    Liga majstrov: Slavia Praha získala prvý bod, remizovala s FenerbahceSledovali ste s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Fenerbahce Istanbul - SK Slavia Praha.
    ut 15:45
    Sabah FK - Borussia Dortmund: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    ut 15:45
    Liga majstrov: Sabah siahal na ďalší bod, doma tesne prehral s DortmundomPozrite si sumár z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Sabah FK - Borussia Dortmund.
    ut 15:45
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Stanislav Lobotka (vpravo) a jeho spoluhráč Kevin De Bruyne (vľavo) v zápase proti Bodö/Glimt.
    Stanislav Lobotka (vpravo) a jeho spoluhráč Kevin De Bruyne (vľavo) v zápase proti Bodö/Glimt.
    Lobotkovi sa zvyšuje konkurencia. Tréner Neapola na jeho post stavia de Bruyneho
    dnes 11:41
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Hrozivá správa pre PSG. Kvaracchelija si roztrhol väz v kolene a čaká ho operácia