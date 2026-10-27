Operácia v katarskej Dauhe dopadla úspešne. Hviezdny hráč PSG začína boj o návrat

Gruzínsky futbalista Chviča Kvaracchelija úspešne podstúpil operáciu roztrhnutého predného skríženého väzu v pravom kolene. V utorok to oznámil jeho zamestnávateľ Paríž Saint-Germain.
Gruzínsky krídelník, ktorý v pondelok obsadil v ankete Zlatá lopta šieste miesto, absolvoval operáciu na klinike v katarskej Dauhe a „teraz začne rehabilitáciu“, uviedol klub, ktorý sa radoval z triumfu v Lige majstrov v uplynulých dvoch sezónach.
Kvaracchelija utrpel zranenie počas minulotýždňového zápasu v Lige majstrov proti Barcelone, keď Parížania zvíťazili v Parku princov 4:2.
Ľudia z jeho okolia minulý týždeň pre agentúru AFP uviedli, že je náročné hovoriť o termíne jeho návratu, no pri tomto type zranenia bývajú hráči zvyčajne mimo hry najmenej šesť mesiacov.