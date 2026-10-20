Slavia stratila trpezlivosť s problémovým útočníkom. Musíme si poradiť bez neho, hovorí tréner

Útočník Tomáš Chorý už podľa trénera Jindřicha Trpišovského nenastúpi na zápas v drese Slavie Praha.
Dôvodom je množstvo disciplinárnych prehreškov, ktoré v uplynulých dvoch sezónach vyústili aj do štyroch červených kariet za nešportové správanie.
Trpišovskému došla trpezlivosť po sobotnom dueli s Hradcom Králové (0:0), kde mal Chorý podľa zápisu ukázať rozhodcovi prostredník.
Slaviu čakal v utorok zápas v Istanbule proti domácemu Fenerbahce. Chorý do Turecka nevycestoval a za trest zostal v Prahe.
Trpišovský neskôr v pondelok potvrdil, že si už Slavia bude musieť poradiť bez neho. „Tomáš už za nás nenastúpi. Tak ako som povedal, jeho budúcnosť sa rieši teraz a ďalej sa ešte bude rozoberať v Prahe po prílete.
Musíme si poradiť bez neho v tomto zápase a rovnako aj vo zvyšku sezóny,“ vyjadril sa tréner Slavie na tlačovej konferencii pred zápasom.
Podobné správy prišli z klubu už v minulej sezóne po Chorého vylúčení v derby proti Sparte. Vtedy sa rovnako vyjadril predseda predstavenstva Jaroslav Tvrdík.
Spoluhráči a tréneri sa ho však zastali a majiteľ klubu rozhodol, že sa do mužstva vráti.
Hráčsky agent Chorého David Nehoda zatiaľ nepozná oficiálne stanovisko klubu, no situáciu by podľa neho mohol vyriešiť odchod jeho klienta do zahraničia.