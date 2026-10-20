Slavia stratila trpezlivosť s problémovým útočníkom. Musíme si poradiť bez neho, hovorí tréner

Tomáš Chorý.
Tomáš Chorý. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. okt 2026 o 12:28
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Dôvodom je množstvo disciplinárnych prehreškov.

Útočník Tomáš Chorý už podľa trénera Jindřicha Trpišovského nenastúpi na zápas v drese Slavie Praha.

Dôvodom je množstvo disciplinárnych prehreškov, ktoré v uplynulých dvoch sezónach vyústili aj do štyroch červených kariet za nešportové správanie.

Trpišovskému došla trpezlivosť po sobotnom dueli s Hradcom Králové (0:0), kde mal Chorý podľa zápisu ukázať rozhodcovi prostredník.

Slaviu čakal v utorok zápas v Istanbule proti domácemu Fenerbahce. Chorý do Turecka nevycestoval a za trest zostal v Prahe.

Trpišovský neskôr v pondelok potvrdil, že si už Slavia bude musieť poradiť bez neho. „Tomáš už za nás nenastúpi. Tak ako som povedal, jeho budúcnosť sa rieši teraz a ďalej sa ešte bude rozoberať v Prahe po prílete.

Musíme si poradiť bez neho v tomto zápase a rovnako aj vo zvyšku sezóny,“ vyjadril sa tréner Slavie na tlačovej konferencii pred zápasom.

Podobné správy prišli z klubu už v minulej sezóne po Chorého vylúčení v derby proti Sparte. Vtedy sa rovnako vyjadril predseda predstavenstva Jaroslav Tvrdík.

Spoluhráči a tréneri sa ho však zastali a majiteľ klubu rozhodol, že sa do mužstva vráti.

Hráčsky agent Chorého David Nehoda zatiaľ nepozná oficiálne stanovisko klubu, no situáciu by podľa neho mohol vyriešiť odchod jeho klienta do zahraničia.

Tabuľka českej Chance ligy

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    Tomáš Chorý.
    Tomáš Chorý.
    Slavia stratila trpezlivosť s problémovým útočníkom. Musíme si poradiť bez neho, hovorí tréner
    dnes 12:28
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