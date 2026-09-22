Chorvátov vyšetruje protikorupčný úrad. Pred zápasom v Prahe museli odovzdať dokumenty

Chorvátsky futbal zasiahla pred úvodným zápasom Ligy národov proti českej reprezentácii aféra.
Chorvátsky úrad pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu (USKOK) vyšetruje Chorvátsky futbalový zväz (HNS) v súvislosti s novou sponzorskou zmluvou so spoločnosťou adidas a preveruje aj ďalšie kontrakty, uviedli chorvátske médiá.
Chorvátsko bude v sobotu v pražskom Edene prvým súperom českých futbalistov v skupine A3.
Chorvátska reprezentácia po 26 rokoch ukončila partnerstvo s firmou Nike a prešla k adidasu ako hlavnému dodávateľovi dresov a vybavenia.
„Podľa informácií, ktoré máme zo spoľahlivých zdrojov, si vyšetrovatelia vyžiadali od zväzu dokumentáciu týkajúcu sa sponzorských zmlúv. Konkrétne zápisnice zo zasadnutia výkonného výboru HNS, na ktorých sa rozhodovalo o sponzorstve.
Vyšetrujú, či pri uzatváraní zmlúv dochádzalo k nejakým províziám, a ak áno, či tieto provízie funkcionári zväzu dostali. Ide predovšetkým o zmluvu so spoločnosťou adidas,“ uviedol denník Sportske Novosti.
Zväz poprel správy, že by vyšetrovatelia v pondelok vykonali raziu v jeho kanceláriách alebo do nich vstúpili, a uviedol, že úradom už pred niekoľkými mesiacmi poskytol požadované dokumenty.
Zároveň potvrdil, že dostal novú žiadosť o ďalšie podklady. Zatiaľ neexistuje žiadne oficiálne potvrdenie o akomkoľvek pochybení zo strany zväzu či jeho predstaviteľov.
Spoločnosť adidas sa začiatkom tohto mesiaca stala aj novým dodávateľom dresov českej futbalovej reprezentácie, keď po 33 rokoch vystriedala firmu Puma.