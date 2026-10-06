ONLINE: Chorvátsko - Španielsko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 3. skupina)

Španielska futbalová reprezentácia dnes odohrá štvrtý zápas A-divízie Ligy národov 2026/2027, predstaví sa pôde Chorvátska.
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ONLINE PRENOS: Chorvátsko - Španielsko (futbal, Liga národov, A-divízia, 3. skupina, výsledky, utorok, naživo)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 3 2026/2027
06.10.2026 o 20:45
Chorvátsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Španielsko
Prehľad
Rozhodca: Lambrechts (BEL) – de Weirdt (BEL), Monteny (BEL).
Prenos
Zápas na Stadion Poljud ve Splitu začne ve 20:45, takže si na večer nic neplánujte a buďte u našeho přenosu. Jste k němu všichni zváni.
Rozhodčí
Hlavním sudím tohoto utkání bude Erik Lambrechts, kterému budou na pomezí asistovat Jo de Weirdt a Kevin Monteny. Čtvrtým rozhodčím byl nominován Nathan Verboomen a u videa budou Bram Van Driessche a Bert Put. Všichni pánové jsou z Belgie.
Hlavním sudím tohoto utkání bude Erik Lambrechts, kterému budou na pomezí asistovat Jo de Weirdt a Kevin Monteny. Čtvrtým rozhodčím byl nominován Nathan Verboomen a u videa budou Bram Van Driessche a Bert Put. Všichni pánové jsou z Belgie.
První vzájemný duel
Oba týmy se v rámci této soutěže utkaly 29. září v Seville a domácí Španělsko jej opanovalo po výhře 4:1. Skóre už ve druhé minutě otevřel Yamal a i když poměrné brzy srovnal Pondračić, tak ještě do pauzy vrátil domácím vedení Pubill a po pauze vše korunovali opět Yamal a také Nico Williams.
Oba týmy se v rámci této soutěže utkaly 29. září v Seville a domácí Španělsko jej opanovalo po výhře 4:1. Skóre už ve druhé minutě otevřel Yamal a i když poměrné brzy srovnal Pondračić, tak ještě do pauzy vrátil domácím vedení Pubill a po pauze vše korunovali opět Yamal a také Nico Williams.
Chorvatsko
Domácí tým je v tuto chvíli na třetím místě se třemi body, což by na konci znamenalo baráž o udržení Ligy A. V dnešním duelu budou chtít Chorvaté zapomenout na poslední špíl, který na domácí půdě v Rijece schytali proti Anglii drtivý debakl 0:7! Už v první půli skórovali Kane, Bellingham, Gordon a Saka a demolici pak po pauze završili opět Kane, Saka a nakonec i Rogers. Nicméně po hrozivém výsledku přichází zápas proti týmu, který je ve skvělé formě.
Španělsko
Hosté, coby nejlepší tým světového žebříčku je ve skvělé formě, což dokazuje i v tomto ročníku Ligy národů. Po třech odehraných zápasech mají plný počet bodů a skóre 10:4. Nejlepším střelcem týmu je v této soutěži Lamine Yamal se čtyřmi góly a jeden z nich dal i v posledním duelu proti Česku, kdy otevřel skóre už v šesté minutě. Do přestávky pak skóroval i Rodri a i když po pauze snížil Sláma a český tým přidal na tempu, tak v 89. minutě uklidnil Španěly Merino a zápas skončil 3:1.
Domácí tým je v tuto chvíli na třetím místě se třemi body, což by na konci znamenalo baráž o udržení Ligy A. V dnešním duelu budou chtít Chorvaté zapomenout na poslední špíl, který na domácí půdě v Rijece schytali proti Anglii drtivý debakl 0:7! Už v první půli skórovali Kane, Bellingham, Gordon a Saka a demolici pak po pauze završili opět Kane, Saka a nakonec i Rogers. Nicméně po hrozivém výsledku přichází zápas proti týmu, který je ve skvělé formě.
Španělsko
Hosté, coby nejlepší tým světového žebříčku je ve skvělé formě, což dokazuje i v tomto ročníku Ligy národů. Po třech odehraných zápasech mají plný počet bodů a skóre 10:4. Nejlepším střelcem týmu je v této soutěži Lamine Yamal se čtyřmi góly a jeden z nich dal i v posledním duelu proti Česku, kdy otevřel skóre už v šesté minutě. Do přestávky pak skóroval i Rodri a i když po pauze snížil Sláma a český tým přidal na tempu, tak v 89. minutě uklidnil Španěly Merino a zápas skončil 3:1.
Dobrý večer u dalšího utkání Ligy národů. Společně se podíváme na utkání Ligy A, skupiny 3, který obstarají Chorvatsko a Španělsko.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.