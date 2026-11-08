Modrič zostáva oporou Chorvátska. V Lige národov dostanú šancu aj dvaja nováčikovia

V nominácii chorvátskych futbalistov na nadchádzajúce stretnutia Ligy národov v Anglicku a s Českom nechýba hlavná hviezda, 41-ročný záložník Luka Modrič.
Trénerovi Slavenovi Biličovi naopak kvôli zraneniam bude chýbať trojica Andrej Kramarič, Marin Pongračič a Franjo Ivanovič.
Modrič z AC Miláno v 41 rokoch zostáva hlavnou oporou chorvátskeho mužstva. Kapitán tímu nastúpil v troch zo štyroch zápasov minulého reprezentačného zrazu v základnej zostave a v úvodnom dueli v Prahe bol najlepším hráčom. Jednou bránkou prispel k víťazstvu 2:1 nad českým celkom.
Kramarič je druhým najlepším strelcom súčasného reprezentačného výberu za Ivanom Perišičom, novembrový zraz ale kvôli drobnému zraneniu vynechá. Obranca Pongračič chýba pre problémy so stehenným svalom, útočníka Ivanoviča trápia následky otrasu mozgu.
Medzi 25 nominovanými dostali šancu aj dvaja nováčikovia z Hajduku Split - obranca Šimun Hrgovič a útočník Marin Šotiček.
Chorváti majú po štyroch zo šiestich kôl skupiny A3 Ligy národov na konte tri body za úvodné víťazstvo v Prahe. Následné tri zápasy prehrali.
Pri novembrovom zraze sa najprv vo štvrtok predstaví v Londýne proti Anglicku a skupinu potom budúcu nedeľu uzavrú v Osijeku domácim stretnutím proti Česku. Zverenci trénera Santiho Deniu po doterajších štyroch porážkach strácajú na Chorvátov tri body.
"Čakajú nás dvaja nároční súperi. Chceme podobné zápasy zvládať, a to pravidelne, rozhodne na to máme kvalitu. Jednoznačným cieľom je udržať sa v elitnej skupine Ligy národov," citoval zväzový web Biliča z tlačovej konferencie.
Nominácia Chorvátska na Ligu národov
Brankári: Dominik Livakovič (FC Barcelona/Šp.), Dominik Kotarski (Dinamo Záhreb), Ivor Pandur (Glasgow Rangers/Škót. ).
Obrancovia: Joško Gvardiol (Manchester City/Angl.), Josip Šutalo (Lazio Rím/It.), Duje Čaleta-Car (Sassuolo/It.), Josip Stanišič (Bayern Mníchov/Nem.), Luka Vuškovič (Brighton/Angl.), Ivan Smolčič (Como/It.), Šimun Hrgovič (Hajduk Split).
Záložníci: Luka Modrič (AC Miláno / It.), Mateo Kovačič (Manchester City / Angl.), Mario Pašalič (Bergamo / It.), Nikola Vlašič (FC Turín / It.), Martin Baturina (Como / It.), Petar Sučič (Inter Miláno / It.), Luka Sučič (San Sebastian / Šp.), Kristijan Jakič (Augsburg / Nem.), Josip Mišič (Dinamo) ).
Útočníci: Ante Budimir (Pamplona / Šp.), Marco Pašalič (Orlando / USA), Igor Matanovič (Freiburg / Nem.), Dion Beljo (Dinamo Záhreb), Marin Šotiček (Hajduk Split).