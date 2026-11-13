Je pre nás všetkým, vraví tréner. Chorváti šetrili Modriča, proti Česku pôjde o veľa

Tréner chorvátskych futbalistov Slaven Bilič vo štvrtkovom stretnutí Ligy národov proti Anglicku v londýnskom Wembley šetril hlavnú hviezdu svojho tímu Luku Modriča.
41-ročný hviezdny záložník bol šetrený na nedeľňajší domáci zápas proti českej reprezentácii. Modrič zasiahol do hry až v 76. minúte za stavu 2:1 pre domáci tím, ktorý už sa nezmenil.
Chorváti budú v nedeľu v Osijeku obhajovať tretie miesto v skupine A3, ktoré by im zaručilo zotrvanie v elitnej divízii.
"Luka je pre nás všetkým. Je to náš líder, kapitán, metronóm. Nastavuje latku, či už na tréningu alebo napríklad pri obede," povedal Bilič novinárom po stretnutí na adresu držiteľa Zlatej lopty za rok 2018.
"Nenasadil som ho od začiatku, pretože nás čaká zápas proti Česku, ktorý je nesmierne dôležitý. Bolo v pláne, že nastúpi. Je fantastické, ako dokázal upokojiť hru. Neviem, čo viac o ňom povedať. Vždy mi vykúzli úsmev na tvári," rozplýval sa chorvátsky kouč, ktorého zverenci majú na konte tri body za septembrovú výhru 2:1 v Prahe.
Vo Wembley jeho tím dokázal zareagovať na gól Morgana Rogersa a Petar Sučič v 59. minúte vyrovnal. Krátko nato ale Harry Kane rozhodol z penalty a svoj rekordný 126. zápas v anglickej reprezentácii, ktorým prekonal Petra Shiltona, ozdobil 92. bránkou.
"Je to podobné ako po zápase so Španielskom v Splite (rovnako 1:2). Sme príliš veľký futbalový národ na to, aby sme po porážke oslavovali alebo boli hrdí. Napriek tomu musíme rozlišovať medzi výsledkom a predvedenou hrou. Verím, že sme si zaslúžili viac," povedal Bilič.
V prvom dueli s Angličanmi jeho zverenci schytali doma debakel 0:7.
"Nie je ľahké prísť sem po takejto porážke a čeliť súperovi, ktorý nám uštedril najťažšiu prehru v histórii. Hráčom patrí veľké uznanie. Ukázali charakter a splnili všetky taktické pokyny.
Škoda, že sme neboli odmenení ďalším gólom, ktorý nám mohol zabezpečiť bod alebo dokonca všetky tri. Som spokojný s tým, ako sme hrali, zároveň som sklamaný z výsledku," skonštatoval.
"Je škoda, že sme so Španielskom aj Anglickom prehrali tak tesne. Zaslúžili sme si remízu," vravel autor chorvátskeho gólu Sučič.
"Napriek tomu môžeme byť s naším výkonom spokojní. Súper sa musel veľa snažiť, aby nás porazil. Zdvihli sme si sebavedomie a proti Česku do toho dáme všetko, aby sme vyhrali," uviedol záložník Interu Miláno.