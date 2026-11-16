Lekcia svetového futbalu. Čechov zostup nezlomil, Denia vidí kľúč k zlepšeniu

Aj keď českí futbalisti vo všetkých šiestich zápasoch skupiny A3 Ligy národov prehrali a po porážke 1:2 v Chorvátsku zostúpili do úrovne B, tréner Santi Denia bral súboje s najlepšími reprezentáciami prevažne pozitívne.
52-ročný španielsky kouč tímu je presvedčený, že druhý najmladší národný výber elitnej divízie nazbieral cenné skúsenosti a v budúcnosti ich zúročia. Na tlačovej konferencii zároveň pochválil nováčikov v mužstve.
Český národný tím v Osijeku v 84. minúte vyrovnal zásluhou Adama Hložeka, favorit ale o chvíľu opäť strhol vedenie na svoju stranu.
"Je jasné, že v zápasoch ako tento, vás prídu chyby veľmi draho. Nemali by sme hneď v prvej minúte dovoliť rýchly protiútok. Tím sa potom snažil ďalej hrať.
Podarilo sa nám vyrovnať, ale potom nás ďalšia drobná chyba opäť stála výsledok. Samozrejme, radi by sme bodovali, boli sme blízko prvému bodu," podotkol Denia, ktorý prevzal český tím v lete po skúsenom trénerovi Miroslavovi Koubkovi.
Mužstvu verí viac ako kedykoľvek predtým
Mužstvo pod ním prehralo všetkých šesť doterajších zápasov, v konkurencii majstrov sveta a Európy zo Španielska, Anglicka a Chorvátska v Lige národov bodovať nedokázalo.
"Je to ťažké, máme šesť prehier za sebou, ale verím tomuto projektu. Verím tomu viac ako kedykoľvek predtým. Vedeli sme, že nás čakajú ťažké zápasy proti najlepším tímom sveta. Toto je jednoducho elitná úroveň. Som hrdý na tím a na hráčov, na ich zaujatie, prístup a úsilie," podotkol Denia.
Je presvedčený, že jeho zverenci skúsenosti zúročia v budúcnosti. Čaká ich kvalifikácia majstrovstiev Európy, po porážke v Chorvátsku majú isté, že v decembri pri žrebe budú v druhom výkonnostnom koši.
"Pre tím to bolo (v elitnej skupine Ligy národov) naozaj nesmierne náročné. Ale zároveň sme to brali ako príležitosť na rast, čo sa týka úrovne mužstva," vyhlásil Denia.
"Dnes sa totiž znovu ukázalo, že na tejto úrovni proti tým najlepším tímom sveta ako Španielsko, Anglicko, či Chorvátsko stačí urobiť najmenšiu chybu a príde trest. Je to teda lekcia pre tím, realizačný tím aj zväz. Toto je tá najvyššia úroveň a my sa musíme ďalej zlepšovať. Pre všetkých sú to skúsenosti," uviedol rodák z Albacete.
Nováčikovia sa osvedčili
Počas jesene a úvodných dvoch zrazov vyskúšal množstvo nováčikov a neokukaných tvárí. V základnej zostave v Osijeku dostal šancu iba 18-ročný talent z Teplíc Idris Hopi, na druhom krídle potom Christophe Kabongo.
"Mali sme zasa niekoľko zmien, nové tváre. Som hrdý na nových hráčov - (David) Kozel, Hopi, (Kryštof) Daněk, (Filip) Prebsl. Som spokojný s výkonmi Hopiho i Kabonga," povedal Denia.
"V priebehu dvoch reprezentačných zrazov sme vyskúšali skoro 40 hráčov. Boli sme druhý najmladší tím v elitných skupinách národov Ligy národov. Je to dôležitá skúsenosť pre mladých hráčov. Nepochybuje o našej ceste, rovnako ako hráči," doplnil.