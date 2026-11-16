Lekcia svetového futbalu. Čechov zostup nezlomil, Denia vidí kľúč k zlepšeniu

Tréner českej futbalovej reprezentácie Santi Denia
Fotogaléria (39)
Tréner českej futbalovej reprezentácie Santi Denia (Autor: TASR/AP)
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ČTK|16. nov 2026 o 08:43
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Český národný tím prehral všetkých šesť zápasov v elitnej A-divízii Ligy národov.

Aj keď českí futbalisti vo všetkých šiestich zápasoch skupiny A3 Ligy národov prehrali a po porážke 1:2 v Chorvátsku zostúpili do úrovne B, tréner Santi Denia bral súboje s najlepšími reprezentáciami prevažne pozitívne.

52-ročný španielsky kouč tímu je presvedčený, že druhý najmladší národný výber elitnej divízie nazbieral cenné skúsenosti a v budúcnosti ich zúročia. Na tlačovej konferencii zároveň pochválil nováčikov v mužstve.

Český národný tím v Osijeku v 84. minúte vyrovnal zásluhou Adama Hložeka, favorit ale o chvíľu opäť strhol vedenie na svoju stranu.

"Je jasné, že v zápasoch ako tento, vás prídu chyby veľmi draho. Nemali by sme hneď v prvej minúte dovoliť rýchly protiútok. Tím sa potom snažil ďalej hrať.

Podarilo sa nám vyrovnať, ale potom nás ďalšia drobná chyba opäť stála výsledok. Samozrejme, radi by sme bodovali, boli sme blízko prvému bodu," podotkol Denia, ktorý prevzal český tím v lete po skúsenom trénerovi Miroslavovi Koubkovi.

Fotogaléria zo zápasu Chorvátsko - Česko v Lige národov (A-divízia, skupina 3)
Croatia's Mateo Kovacic, left, kicks the ball ahead of Czechia's Alex Kral during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)
Czechia starting players pose for a team photo at the beginning of the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)
Czechia's head coach Santi Denia waits for the start of the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)
Croatia's Ivan Perisic, left, celebrates after scoring his side's opening goal during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)
39 fotografií
Croatia's Josko Gvardiol, left, challenges for the ball with Czechia's Vladimir Coufal during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Lukas Cerv reacts during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Lukas Cerv, left, challenges for the ball with Croatia's Dion Beljo during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's head coach Santi Denia, left, looks on as Croatia's Luka Modric challenges for the ball with Czechia's Idris Hopi, right, during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Luka Modric, left, kicks the ball ahead of Czechia's Idris Hopi during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia head coach Slaven Bilic gives instructions from the side line during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia head coach Slaven Bilic gives instructions from the side line during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Josko Gvardiol, left, and Czechia's Idris Hopi in action during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Vladimir Coufal, left, kicks the ball ahead of Croatia's Ivan Perisic during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Luka Modric, right, challenges for the ball with Czechia's Michal Sadilek during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Tomas Vlcek kicks the ball during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Martin Baturina, right, challenges for the ball with Czechia's Tomas Vlcek during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Martin Baturina, left, challenges for the ball with Czechia's Alex Kral during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Alex Kral, left, challenges for the ball with Croatia's Duje Caleta-Car during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Vladimir Coufal, bottom, is tackled by Croatia's Martin Baturina during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Ivan Perisic heads the ball ahead of Czechia's Christophe Kabongo, right, during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Vladimir Coufal, left, challenges for the ball with Croatia's Martin Baturina during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Lukas Cerv, left, challenges for the ball with Croatia's Dion Beljo during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's David Zima, left, challenges for the ball with Croatia's Dion Beljo during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Michal Sadilek, centre, Czechia's Jiri Slama, left, react after Croatia's Ivan Perisic scored their side's opening goal during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Lovro Majer celebrates after scoring his side's second goal during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Lovro Majer celebrates after scoring his side's second goal during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Adam Hlozek, left, scores their opening goal during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Lovro Majer, second left, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Krystof Danek, right, challenges for the ball with Croatia's Luka Modric during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Martin Baturina makes an attempt to score past Czechia's Christophe Kabongo during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Igor Matanovic, right, and Czechia's Tomas Vlcek in action during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's head coach Santi Denia reacts during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Ivan Perisic, left, heads the ball ahead of Czechia's Vladimir Coufal during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Alex Kral, left, challenges for the ball with Croatia's Petar Sucic during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's Jiri Slama, left, kicks the ball ahead of Croatia's Ivan Perisic during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Petar Sucic in action during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Ivan Perisic, left, kicks the ball ahead of Czechia's David Zima during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Luka Modric in action during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Czechia's David Zima in action during the Nations League soccer match between Croatia and Czechia in Osijek, Croatia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)

Mužstvu verí viac ako kedykoľvek predtým

Mužstvo pod ním prehralo všetkých šesť doterajších zápasov, v konkurencii majstrov sveta a Európy zo Španielska, Anglicka a Chorvátska v Lige národov bodovať nedokázalo.

"Je to ťažké, máme šesť prehier za sebou, ale verím tomuto projektu. Verím tomu viac ako kedykoľvek predtým. Vedeli sme, že nás čakajú ťažké zápasy proti najlepším tímom sveta. Toto je jednoducho elitná úroveň. Som hrdý na tím a na hráčov, na ich zaujatie, prístup a úsilie," podotkol Denia.

Je presvedčený, že jeho zverenci skúsenosti zúročia v budúcnosti. Čaká ich kvalifikácia majstrovstiev Európy, po porážke v Chorvátsku majú isté, že v decembri pri žrebe budú v druhom výkonnostnom koši.

"Pre tím to bolo (v elitnej skupine Ligy národov) naozaj nesmierne náročné. Ale zároveň sme to brali ako príležitosť na rast, čo sa týka úrovne mužstva," vyhlásil Denia.

"Dnes sa totiž znovu ukázalo, že na tejto úrovni proti tým najlepším tímom sveta ako Španielsko, Anglicko, či Chorvátsko stačí urobiť najmenšiu chybu a príde trest. Je to teda lekcia pre tím, realizačný tím aj zväz. Toto je tá najvyššia úroveň a my sa musíme ďalej zlepšovať. Pre všetkých sú to skúsenosti," uviedol rodák z Albacete.

Nováčikovia sa osvedčili

Počas jesene a úvodných dvoch zrazov vyskúšal množstvo nováčikov a neokukaných tvárí. V základnej zostave v Osijeku dostal šancu iba 18-ročný talent z Teplíc Idris Hopi, na druhom krídle potom Christophe Kabongo.

"Mali sme zasa niekoľko zmien, nové tváre. Som hrdý na nových hráčov - (David) Kozel, Hopi, (Kryštof) Daněk, (Filip) Prebsl. Som spokojný s výkonmi Hopiho i Kabonga," povedal Denia.

"V priebehu dvoch reprezentačných zrazov sme vyskúšali skoro 40 hráčov. Boli sme druhý najmladší tím v elitných skupinách národov Ligy národov. Je to dôležitá skúsenosť pre mladých hráčov. Nepochybuje o našej ceste, rovnako ako hráči," doplnil.

Tabuľka 3. skupiny A-divízie Ligy národov

Liga národov

    Tréner českej futbalovej reprezentácie Santi Denia
    Tréner českej futbalovej reprezentácie Santi Denia
    Lekcia svetového futbalu. Čechov zostup nezlomil, Denia vidí kľúč k zlepšeniu
    dnes 08:43
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