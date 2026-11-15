ONLINE: Chorvátsko - Česko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 3. skupina)

Futbalové reprezentácie Česka a Chorvátska dnes hrajú zápas 3. skupiny A-divízie Ligy národov 2026/2027.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Chorvátsko - Česko (futbal, Liga národov, A-divízia, 3. skupina, výsledky, nedeľa, naživo)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 3 2026/2027
15.11.2026 o 20:45
Chorvátsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Česko
Prehľad
Rozhodca: Godinho – Martins, Freire (POR).
Prenos
V souboji těchto reprezentací půjde o hodně! Česká republika v případě vítězství odvrátí sestup do horší skupiny Ligy národů, navíc bude v prvním výkonnostním koši pro následující kvalifikaci. Důvodem je, že svěřenci Santiaga Denii mají lepší skóre než-li jejich dnešní soupeř. A jelikož proti souboru kolem Luky Modriče prohráli jen 0:1, mohou stále myslet na záchranu. Česká veřejnost je s výkony španělského kormidelníka spokojená, jelikož hra má řád a je mnohem atraktivnější i proti světovým výběrům. Pokud se podíváme na tabulku, zajím je lépe postavené Chorvatsko, které zaznamenalo jediné tři body s Českou republikou. V posledním skupinovém boji potřebuje minimálně remízu. Svěřenci Slavena Biliče v pěti zápasech inkasovali už šestnáct gólů. Ovšem Česko zatím moc produktivní nebylo, a tak jej může vymazat. Kdo se po utkání bude „radovat“ ze záchrany? TO se dozvíme kolem půl jedenácté.
Vítám vás u posledního kola Ligy národů UEFA. Česká reprezentace zajíždí do Chorvatska, kde půjde o mnoho. Ovšem to si podrobněji rozebereme v následujícím rozboru. Úvodní hvizd střetnutí je naplánovaný na 20 hodin 45 minut.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.