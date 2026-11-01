Slová nič nezmenia, musíme víťaziť, vraví tréner United. Tlak na neho sa prehlbuje

Deväť zápasov bez víťazstva a pozícia tesne nad pásmom zostupu z Premier League. Taká je situácia futbalistov Manchestru United, ktorí sa z výsledkového trápenia nevymanili ani v sobotňajšom zápase 9. kola anglickej ligy na ihrisku Chelsea.
Prehra 0:2 predĺžila ich čakanie na víťazstvo, ktoré trvá od 10. septembra, keď v Lige majstrov zdolali Sabah FC 4:0.
United odvtedy vypadli s Brightonom v EFL Cupe, v Lige majstrov podľahli Atleticu Madrid (0:2) aj Como (1:4) a v Premier League majú z uplynulých siedmich zápasov bilanciu 0-4-3.
Pred Crystal Palace, ktorý je prvý tím v pásme zostupu, sú len vďaka lepšiemu skóre.
Vrátil aj Fernandesa
Tréner Michael Carrick nominoval do zápasu na Stamford Bridge aj kapitána Bruna Fernandesa, ktorý predtým po kritike vynechal duel s Bournemouthom.
Ani skúsený portugalský stredopoliar však tímu príliš nepomohol. V gólovo nerozhodnom prvom polčase (0:0) mali zaujímavé šance Chelsea aj Manchester, no góly začali padať až po prestávke.
Najskôr sa efektnou individuálnou akciou cez viacerých hráčov prezentoval Morgan Rogers.
Obranca Manchestru United Lisandro Martinez dostal po hodine hry prvú žltú kartu a krátko na to aj druhú, keď v šestnástke fauloval Wesley Fofana.
Nasledovala červená karta, úspešná penalta Colea Palmera a bolo prakticky „vymaľované.“
„Malo to na zápas zásadný vplyv, bol to kľúčový moment,“ poznamenal Carrick. Oslabený Manchester United už nedokázal výsledok zdramatizovať, naopak, v 71. minúte mohol inkasovať aj tretíkrát, no gól Estevaa neplatil pre ofsajd.
Prehĺbenie tlaku
Podľa anglických médií prehĺbila táto prehra tlak na trénera Carricka. „Vždy sa musíte posúvať a pozerať sa dopredu.
To dosiahnete iba víťazstvami. Je to jednoduché. Neexistujú slová, ktoré by teraz niečo zmenili. Musíme sa posunúť ďalej a vyhrávať,“ poznamenal Carrick.
Chelsea si víťazstvom upevnila pozíciu v hornej štvorke tabuľky. Po 9 zápasoch má 16 bodov s bilanciou 5-1-3.
Tréner Xabi Alonso bol rád, že jeho zverenci ideálne zareagovali na prehru v Liverpoole 0:2 z minulého víkendu.
„V prvom polčase to bol intenzívny futbal, obe mužstvá mali dobré momenty a šance. Cez prestávku sme si niečo povedali a naša hra v druhom polčase bola oveľa lepšia. Dostali sme sa do vedenia a zápas sme držali pod kontrolou.
Potrebovali sme byť lepší s loptou na kopačkách a vyvarovať sa chýb. Potom sme sa už cítili komfortnejšie,“ uviedol Alonso podľa Aol.com.