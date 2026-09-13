Arsenalu vyhovuje trápenie rivalov. Alonso karhá obranu, Liverpoolu chýba energia

Futbalisti Chelsea nezareagovali na prehru z 3. kola Premier League proti Arsenalu (1:2) a vo svojom štvrtom vystúpení iba remizovali s Hullom City 2:2.
Nováčika najvyššej anglickej súťaže môže remíza tešiť, zatiaľ čo s deľbou bodov nie sú spokojní zverenci Xabiho Alonsa či hráči Liverpoolu, ktorí ako prví v sezóne nenašli recept na obranu Fulhamu.
Chelsea sa stala prvým tímom, ktorý v prebiehajúcom ročníku strelil Hullu gól, no k produktívnemu útoku pridala opäť aj problémy v obrane.
Alonsovo mužstvo inkasovalo v každom ligovom stretnutí aspoň dvakrát a v uplynulých šiestich dueloch až dvanásťkrát. Skóre zápasu síce otvoril už v 7. minúte Morgan Rogers, no za hostí otočil nepriaznivo vyvíjajúci sa stav dvoma gólmi Mohamed Belloumi.
„Myslím si, že v útoku si počíname lepšie než v obrane. Odohrali sme síce len štyri ligové stretnutia, no nepáči sa mi, aká dynamika sa prejavuje pri inkasovaní gólov,“ zhodnotil podľa agentúry DPA vstup do sezóny Alonso.
VIDEO: Zostrih zápasu Chelsea - Hull City
Jeho tímu sa ešte podarilo proti zverencom najlepšieho trénera Premier League za mesiac august Sergeja Jakiroviča vybojovať bod po góle Joaa Pedra, no na tretí triumf v prebiehajúcom ročníku to nestačilo.
„Vieme byť lepší. Máme, čo si zaslúžime. Musíme byť pevnejší a hrať kontrolovanejšie. Sú to noví hráči aj nový realizačný tím, takže o pár mesiacov už budeme vedieť hru kontrolovať lepšie,“ uviedol 44-ročný kouč, ktorý však namiesto zaujímavých zápasov vyhľadáva nudné víťazstvá.
„Možno je to zábavné, ale radšej by som vyhral nudný zápas bez podobných zaujímavých momentov,“ dodal Španiel, ktorého mužstvo po ďalšom zakopnutí už stráca na lídra tabuľky Arsenal päť bodov.
Ešte o bod väčšiu stratu majú hráči Liverpoolu, ktorí tretíkrát v sezóne iba remizovali. Zverenci Andoniho Iraolu tentoraz nedokázali rozkľúčovať obranu Fulhamu, ktorému sa prvýkrát v novej sezóne podarilo udržať čisté konto a získať bod po remíze 0:0.
„Reds“ vstupovali do duelu v pozícii favorita, no ani niekoľkomiliónové posily v útoku nedokázali Iraolovi zabezpečiť prvý domáci ligový triumf na lavičke Liverpoolu. „Ako tím sme nehrali dobre. Mnohé veci, o ktoré sme sa pokúšali, sa nám nedarilo realizovať,“ konštatoval brankár domácich Alisson.
Liverpool mal na Anfielde prevahu, no žiadne jeho útočné eso nezažiarilo. Alexander Isak s Bradleym Barcolom nevyužili svoje veľké príležitosti, zatiaľ čo strely Floriana Wirtza zablokovala defenzíva pred brankárom Berndom Lenom.
„Je to prvý zápas, odkedy tu pôsobím, v ktorom sme mali problémy vytvárať si gólové šance a presadiť sa v útoku. Hráčom chýbala sviežosť v útoku,“ povedal po dueli 44-ročný kormidelník Iraola, ktorý nebol s deľbou bodov spokojný.
„Keď remizujete, a to najmä v domácom prostredí, nemôžete byť šťastný. V útoku sme neurobili dosť na to, aby sme rozhodli zápas. Vstúpili sme do neho pomaly, chýbala nám energia a náš výkon jednoducho nestačil,“ uzavrel bývalý tréner Bournemouthu.