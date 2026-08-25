VIDEO: Zima na Craven Cottage. Hráči Chelsea majú talent vytvárať špeciálne veci

Morgan Rogers skóroval vo svojom súťažnom debute a futbalisti Chelsea otvorili novú sezónu Premier League víťazstvom v malom londýnskom derby na pôde Fulhamu 3:2.
Dvadsaťštyriročný ofenzívny stredopoliar skóroval po tom, čo ho Chelsea kúpila za klubovú rekordnú čiastku 138 miliónov eur z Aston Villy.
„Bol to skvelý zápas. Samozrejme, že skórovať a pomôcť tímu vyhrať, to je všetko, čo som od debutu očakával. Myslím si, že kvalita našej hry bola vynikajúca a bolo to veľmi príjemné.
Vo Fulhame sa hrá ťažko, hrali naozaj dobre, ale my sme bojovali, boli sme húževnatí a myslím si, že sme boli lepším tímom. Podľa mňa sme si víťazstvo zaslúžili a som naozaj spokojný s tým, ako sa zápas vyvíjal,“ uviedol pre klubový web Rogers.
Prvé víťazstvo na lavičke „The Blues“ oslávil aj nový tréner Xabi Alonso, no jeho zverenci ukázali okrem silnej ofenzívy aj slabiny v defenzíve a pod oba inkasované góly sa podpísal chybami brankár Robert Sanchez.
Na druhej strane ihriska však vynikol útočný trojzáprah Rogers, Cole Palmer a Joao Pedro.
Prvý menovaný si otvoril strelecký účet v novom klube, ďalší dvaja pridali ku gólu aj asistenciu.
VIDEO: Zostrih zápasu Fullham - Chelsea
„Je to skvelá kombinácia hráčov, ktorí majú obrovskú kvalitu. Vieme, že ak ich dostaneme do dobrej pozície, majú talent na to, aby vytvorili špeciálne veci. Dnes som rád, že všetci traja skórovali,“ pochválil ich Alonso.
Nový tréner Chelsea sa v zápase postavil proti svojmu bývalému spoluhráčovi zo španielskej reprezentácie a Realu Madrid Alvarovi Arbelovi, ktorý si taktiež odkrútil debut na lavičke Fulhamu.
„Zaslúžili sme si trochu viac, ale futbal nie je o tom, čo si človek zaslúži, ale o tom, čo si vezme,“ povedal sklamaný Arbeloa, hoci dodal, že je spokojný s prístupom svojich hráčov: „Takto budeme hrať bez ohľadu na to, kto stojí proti nám.“
Štyridsaťtriročný tréner v závere uplynulej sezóny viedol Real Madrid, keď na jeho lavičke v januári vystriedal práve Alonsa.