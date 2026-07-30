Česko čoskoro predstaví nového trénera. Zarábať bude podobne ako Calzona

Novým trénerom českej futbalovej reprezentácie sa má stať Španiel Santi Denia.
Podľa informácií denníka Sport a webu iSport.cz sa už dohodol s predsedom Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) Davidom Trundom na podmienkach zmluvy pre seba aj svojho najbližšieho asistenta. Oficiálne oznámenie sa očakáva v piatok popoludní.
Výkonný výbor FAČR sa pre túto otázku mimoriadne zíde v piatok dopoludnia prostredníctvom videokonferencie.
Hoci nie všetci jeho členovia podporujú angažovanie zahraničného trénera, očakáva sa schválenie dohody. Na následnej tlačovej konferencii o 13.00 h by mali Trunda a generálny manažér reprezentácií Pavel Nedvěd predstaviť Deniu ako nástupcu Miroslava Koubeka.
Český národný tím je bez hlavného trénera od nedávnych MS, po ktorých Koubek rezignoval.
Hľadanie jeho nástupcu trvalo viac než mesiac a od začiatku smerovalo najmä k zahraničnému kandidátovi. Podľa zdroja by mal Denia zarábať 70 000 eur mesačne. Rovnakú sumu zarábal Francesco Calzona, keď viedol slovenskú reprezentáciu. Deniov zahraničný asistent bude mať plat 40 000 eur.
Päťdesiatdvaročný Denia pôsobil pätnásť rokov pri španielskych mládežníckych reprezentáciách.
S výberom do 23 rokov získal zlato na olympijských hrách 2024, triumfoval aj na ME hráčov do 17 a 19 rokov a s tímom do 21 rokov obsadil druhé miesto na ME 2023.
Naposledy viedol katarský klub Al-Shahaniya, kde sa jeho angažmán skončil po trinástich zápasoch.