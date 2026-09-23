Česi riešia veľký problém. Pred Ligou národov prišli už o siedmeho hráča

Nový tréner českej futbalovej reprezentácie, Španiel Santi Denia, musel urobiť už siedmu vynútenú zmenu v nominácii na nadchádzajúce štyri zápasy Ligy národov.
Zraneného ľavého obrancu pražskej Sparty Matěja Ryneša nahradil Ondřej Zmrzlý z Górniku Zabrze. Vedenie tímu o tom informovalo na webe Futbalovej asociácie ČR.
Denia už v pondelok na zraze musel oželieť šesť hráčov, ktorých zaradil do pôvodnej nominácie. Z kádra vypadlo hneď 5 zo 7 povolaných hráčov Slavie – obrancovia David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek, stredopoliar Lukáš Provod a útočník Tomáš Chorý. Zranenie nepustí do hry ani plzenského záložníka Denisa Višinského.
Rynešova absencia len prehĺbila veľké problémy na poste ľavého obrancu. Prvou voľbou by na tejto pozícii bol najskôr Jurásek, ktorého však Denia pre zranenie tiež nebude môcť využiť.
Ďalší ľavý obranca Jaroslav Zelený zo Sparty po letných majstrovstvách sveta v Amerike ukončil reprezentačnú kariéru.
Zmrzlý bude v nadchádzajúcich štyroch zápasoch jediným typickým ľavým obrancom. Dvadsaťsedemročný obranca Górniku Zabrze má doteraz za reprezentačné „áčko“ na konte iba dva štarty, pričom ten druhý absolvoval predvlani v októbri.
V Deniovej nominácii sa stretne s klubovým spoluhráčom, pravým obrancom Michalom Sáčkom.
České mužstvo sa v Prahe pod vedením nového španielskeho trénera od pondelka pripravuje na vstup do Ligy národov, ktorú odštartuje v sobotu zápasom v Edene proti Chorvátsku.
Ďalšími súpermi v štvorčlennej skupine A3 budú Anglicko a úradujúci majstri sveta zo Španielska.