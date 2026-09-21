Česku sa pred Ligou národov kopia problémy. Z mužstva vypadlo až šesť hráčov

Nový tréner českej futbalovej reprezentácie Santi Denia musel na začiatku svojho prvého reprezentačného zrazu urobiť hneď šesť vynútených zmien v nominácii.
Pre zranenia vypadlo z kádra na úvodné štyri zápasy Ligy národov päť hráčov Slavie – obrancovia David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek, stredopoliar Lukáš Provod a útočník Tomáš Chorý – a tiež plzenský záložník Denis Višinský.
Španielsky kouč namiesto nich povolal Martina Vitíka z Bologne, olomouckého Václava Sejka a štyroch nováčikov – Ondřeja Kričfalušiho zo Saint-Gilloise, mladoboleslavského Martina Šuberta, jabloneckého Jiřího Slámu a Daniela Vašulína zo Zbrojovky Brno.
Zimova absencia bola prakticky istá už od nedele. Dvadsaťpäťročný stopér Slavie si nestihol doliečiť zranený členok a chýbal v zápase proti Plzni. Do ligového šlágra v Edene nezasiahol na opačnej strane ani ofenzívny univerzál Višinský.
Len so sebazaprením dokončili duel ďalší dvaja hráči Slavie. Útočník Chorý mal problémy s kolenom, navyše ho v minulom týždni trápilo prechladnutie, stopér Vlček utrpel zranenie slabín.
Stredopoliar Provod po trojzápasovej pauze nastúpil do šlágra až ako striedajúci hráč a keďže aj on mal naďalej problémy, reprezentačný zraz krátko nato opustil. Rovnako aj obranca Jurásek, ktorý proti Plzni striedal v závere zápasu.